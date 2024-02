Chuyện ấy là nhu cầu sinh lý tự nhiên, hoạt động quan trọng giúp giữ lửa tình yêu giữa các cặp đôi. Nhưng theo bác sĩ Huang Weilun, thuộc Khoa Tiết niệu, Bệnh viện E-Da (Đài Loan, Trung Quốc), hầu hết các cặp đôi chỉ chú tâm vào quá trình “lâm trận mà ít quan tâm tới những việc nên hoặc không nên làm trước và sau đó.

“Không chỉ cuộc yêu mà ngay cả trạng thái về thể chất, tinh thần cũng như những điều bạn làm trước và sau khi quan hệ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng tình dục về lâu dài” - ông nói. Vì vậy, ông cảnh báo có 4 việc không nên làm trước khi “lâm trận” để cuộc yêu thăng hoa và tránh rước bệnh vào thân:

1. Ăn quá no

“Quan hệ tình dục là một hoạt động tiêu hao calo khá nhiều nhưng không có nghĩa là bạn phải ăn no trước khi quan hệ. Bởi nó không chỉ khiến cho chất lượng cuộc yêu không đạt được mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa” - bác sĩ Huang giải thích.

Không nên làm “chuyện ấy” ngay sau khi ăn xong, nhất là lúc ăn quá no (Ảnh minh họa)

Thực tế là bạn cũng không nên “lâm trận” ngay sau khi vừa ăn xong, dù ăn không quá no. Lý do là sau khi ăn, một lượng thức ăn lớn được đổ về dạ dày. Lúc đó, trung khu thần kinh sẽ phải tập trung điều khiển dồn máu về dạ dày để thúc đẩy việc co bóp thức ăn ở đây. Nhưng nếu cùng lúc đó, cuộc yêu diễn ra sẽ khiến máu phải tập trung cho hoạt động này, nhất là tới cơ quan sinh dục. Như vậy, dạ dày sẽ không được cung cấp đủ máu, sự tiêu hóa, hấp thụ sẽ bị ức chế.

Ngoài ra, khi dạ dày đang nở căng vì lượng thức ăn, hoạt động quan hệ tình dục sẽ gây ra áp lực ở vùng bụng gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của “chuyện ấy” và không có lợi cho sức khỏe tiêu hóa về lâu về dài.

2. Cạo lông hoặc triệt lông

Việc vệ sinh, cắt tỉa gọn gàng vùng kín với cả nam và nữ đều là thói quen tốt và cần được duy trì thường xuyên. Nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn gây thiện cảm với đối tác, sự tự tin cho bạn thân. Tuy nhiên, ngay trước khi “lâm trận” không phải là thời điểm lý tưởng để bạn làm việc này. Đó là lời khuyên từ bác sĩ Huang.

Ông nói: “Một hành động nhỏ như cạo lông, triệt lông cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu bạn làm nó trước khi quan hệ. Bởi vì kể cả những vết xước hoặc vết cắt nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chưa kể, nó có thể gây ra cảm giác đau, rát, khó chịu do vừa mới cạo xong cho chính bản thân bạn và bạn tình của mình khi giao hợp”.

Thay vì vội vã cạo hay triệt lông trước khi “lâm trận”, hãy cố gắng làm nó thường xuyên một cách định kỳ hoặc chuẩn bị trước khoảng 1 ngày. Điều này giúp da của bạn có cơ hội lành lại sau khi có vết cắt. Ngoài ra, tránh triệt lông, tẩy lông dưới bất cứ hình thức nào nếu bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục vì việc tẩy lông có thể làm lan rộng tình trạng lây bệnh hoặc có thể làm lây bệnh cho bạn tình. Đương nhiên, bạn cũng có thể tránh xa dao cạo nguy hiểm và chỉ cần dùng kéo cắt tỉa gọn gàng hoặc cứ để tự nhiên.

3. Uống nhiều rượu bia

Một chút bia, rượu nhẹ có thể làm không khí tăng phần lãng mạn, dễ mở lòng giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, nếu bạn đã uống nhiều hoặc đang say thì tuyệt đối không nên làm “chuyện ấy”. Bởi vì “lâm trận” sau khi uống nhiều rượu bia, nhất là đã say không chỉ làm giảm chất lượng cuộc yêu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

Uống rượu bia trước khi “lâm trận” không hề tốt như nhiều cặp đôi vẫn lầm tưởng (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Huang: “Ngược lại với chút kích thích ban đầu, rượu bia có thể là rào cản cho cuộc ái ân của bạn bởi hưng phấn và cực khoái trở nên khó khăn hơn. Rượu làm giãn nở các mạch máu, nồng độ cồn trong máu sẽ khiến máu di chuyển về dương vật chậm và không chất lượng nên dễ làm khó cương cứng hoặc rối loạn cương cứng ở nam giới.

Uống rượu bia làm giảm tiết dịch âm đạo, khiến chị em gặp nhiều khó khăn để đạt cực khoái, thậm chí còn giảm ham muốn bắt đầu quan hệ. Rượu bia khiến máu lưu thông nhanh hơn, tử cung cũng co bóp nhanh hơn nên dễ bị tổn thương hơn, nhất là nếu quan hệ với tốc độ nhanh hoặc mạnh bạo”.

Ngoài ra, ông nhắc nhở rằng sử dụng rượu bia trước khi quan hệ có thể làm giảm cơ hội thụ thai do rượu bia ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh mà còn cản trở quá trình làm tổ của trứng đã thụ tinh. Bản thân rượu bia cũng làm nhịp tim nhanh hơn, não bị kích thích. Điều này làm tăng nguy cơ hưng phấn quá độ, đột tử khi đang ân ái. Cũng có thể diễn ra tình trạng không làm chủ được bản thân, quan hệ tình dục không an toàn.

4. Tức giận

“Trên thực tế, có không ít cặp đôi dùng chuyện chăn gối để làm hòa khi cãi lộn, tức giận nhau. Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục trong trạng thái tức giận là hoàn toàn phản khoa học và không tốt cho sức khỏe” - bác sĩ Huang nhắc nhở.

Ông giải thích thêm rằng, tức giận và những cảm xúc mãnh liệt khác có thể gây ra những thay đổi như tăng nhịp tim hay huyết áp, máu huyết lưu thông nhanh, lượng testosterone tăng cao. Đặc biệt, lúc chúng ta sợ hãi, giận dữ hay lo lắng, cơ thể sẽ sản xuất một lượng adrenaline - một hormone gây cảm xúc mạnh. Lúc này, con người có xu hướng tìm đến tình dục để giải phóng năng lượng dư thừa do cơn tức giận tạo ra.

Không nên làm “chuyện ấy” khi đang tức giận hoặc suy nhược về thể chất (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lạm dụng quan hệ có thể dẫn đến rối loạn, ám ảnh, thậm chí lệ thuộc. Đây cũng không phải cách để giải quyết hoàn toàn những bất đồng, nhất là khi đối phương chỉ xem như nhu cầu sinh lý. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến chán nản, stress, sợ quan hệ ở nữ giới. Còn đàn ông bị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Quan hệ tình dục lúc mệt mỏi còn nguy hại đến sức khỏe tinh thần và thể trạng chung. Thường xuyên phát sinh quan hệ tình dục vì tức giận cũng tạo thói quen không lành mạnh, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc sau này.

Ngoài ra, quan hệ tình dục trong lúc mất kiểm soát dễ dẫn đến những hành vi bạo lực, thậm chí bạo hành do không đủ tỉnh táo. Các cặp đôi dễ bỏ qua những biện pháp tình dục an toàn như sử dụng bao cao su dẫn đến mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây qua đường tình dục. Do đó, bác sĩ Huang khuyên nên tâm sự với đối tác để giải tỏa vấn đề tâm lý trước, tránh stress kéo dài ảnh hưởng sức khỏe.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor, MSN