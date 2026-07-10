HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lãi suất ngân hàng đầu tháng 7 thế nào?

Châu Anh
|

Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7,3% đang được áp dụng tại ngân hàng ACB. Tiếp theo là ngân hàng SaigonBank (7,2%/năm), VIB, MBV, VCBNEO, PGBank (7%/năm), BacABank, LPBank, OCB (6,9%/năm)...

Ở kỳ hạn 9 tháng, ACB cũng có mức lãi suất tốt nhất với 7,2%/năm. Tiếp theo là MBV, VCBNEO (7%/năm), PGBank (6,9%/năm), BacABank (6,85%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng ACB tiếp tục có mức lãi tốt nhất với 7,1%/năm. Tiếp sau là ngân hàng MBV và VCBNEO (7%/năm), PGBank, SaigonBank (6,9%/năm)...

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm đang áp dụng tại nhiều ngân hàng như: ACB, MBV, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PGBank...

Lãi suất ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 7/2026? (Ảnh minh họa)

Song song với lãi suất niêm yết, thị trường đầu tháng 7 còn chứng kiến sự trở lại của các chương trình ưu đãi dành cho người gửi tiền. SeABank công bố chương trình ưu đãi với lãi suất cao nhất lên tới 8,55%/năm, đồng thời cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới tới 0,2 điểm phần trăm. Techcombank cũng cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng ưu tiên, hội viên cao cấp...

Ngân hàng số Cake by VPBank cũng đang áp dụng lãi suất tiền gửi thực tế lên tới 8,9%/năm đối với kỳ hạn 10 - 24 tháng sau khi cộng thêm lãi suất tới 1,5 điểm phần trăm. Chương trình áp dụng cho tiền gửi từ 6 tháng, số tiền gửi từ 100.000 đồng trong thời gian từ 1/7 đến 31/7, nhưng chỉ dành cho khách hàng cá nhân lần đầu thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và đáp ứng điều kiện chương trình.

Một số ngân hàng khác không trực tiếp cộng lãi suất nhưng tăng sức hút bằng khuyến mại. NCB công bố chương trình khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng nhận thêm điểm thưởng Sun Signature trị giá 25 triệu đồng; gửi 5 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 125 triệu đồng; gửi 10 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 250 triệu đồng. HDBank triển khai chương trình gửi tiết kiệm có cơ hội trúng vàng SJC và sổ tiết kiệm trị giá từ 10 đến 200 triệu đồng.

Ở phân khúc lãi suất đặc biệt, một số ngân hàng vẫn duy trì mức rất cao nhưng điều kiện đi kèm lớn. PVcomBank áp dụng lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với khách hàng gửi tại quầy từ 2.000 tỷ đồng trở lên. MSB áp dụng 9%/năm cho kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Nam A Bank áp dụng 8,3%/năm cho tiền gửi từ 500 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. HDBank cũng có lãi suất đặc biệt 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng...

Phát biểu tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 2/7/2026, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của từng tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới liên quan con số 10.000 vô cùng đặc biệt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Lãi suất

VietinBank

VPBank

SeABank

PGBank

PVcomBank

lpbank

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại