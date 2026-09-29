Trong lúc nhiều người dân Bangkok phải lội nước, tìm cách di chuyển qua những tuyến đường ngập, một thanh niên lái mô tô nước biểu diễn giữa phố rồi đăng video lên mạng. Hành động này khiến dư luận phẫn nộ và người lái bị tòa tuyên án tù treo, phạt tiền.

Tối 27/9, một đoạn video ghi cảnh người đàn ông lái mô tô nước trên đường New Phetchaburi đang ngập ở Bangkok lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Người lái tăng tốc, đánh lái gấp và xoay vòng giữa dòng nước. Sóng từ mô tô nước tạt lên vỉa hè, bậc cầu đi bộ và các công trình ven đường. Trong cùng khu vực, một số người vẫn đi xe máy qua đoạn ngập, còn vài ô tô chết máy phải đỗ lại bên đường.

Người đăng video là Sorn Keadsiri, 27 tuổi, với dòng chú thích “B K K D R I F T”. Trong clip, người quay phim liên tục cổ vũ Sorn đi tiếp. Theo Bangkok Post, một số cơ quan truyền thông địa phương cho biết người dân sống gần đó đã phàn nàn về màn biểu diễn, bởi tuyến đường ngập vẫn có người qua lại. Đến sáng 28/9, tài khoản Facebook và bài đăng gốc của Sorn không còn được tìm thấy.

Ảnh cắt từ video cho thấy người đàn ông lái mô tô nước trên đoạn đường Phetchaburi ngập lụt ở Bangkok.. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát khu vực Makkasan sau đó bắt giữ Sorn, cáo buộc anh gây phiền nhiễu nơi công cộng và cản trở giao thông. Người quay video cũng bị cáo buộc hỗ trợ hành vi của Sorn. Cảnh sát tạm giữ chiếc mô tô nước và đề nghị tòa ra quyết định tịch thu.

Ngày 28/9, Tòa án thành phố Bắc Bangkok tuyên Sorn một tháng tù và phạt 10.000 baht. Do nhận tội và hợp tác, anh được giảm còn 15 ngày tù, phạt 5.000 baht. Tòa cho hưởng án treo trong một năm và đặt Sorn dưới sự quản chế trong 12 tháng.

Trong clip, người quay phim liên tục cổ vũ Sorn đi tiếp. Ảnh: SMCP

Theo Bangkok Post dẫn lại truyền thông Thái Lan, trong quá trình làm việc ban đầu, Sorn được cho là nói mình học ở nước ngoài nên không hiểu văn hóa Thái. Anh nói chỉ muốn khiến mọi người mỉm cười trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, video lại xuất hiện khi nhiều khu dân cư Bangkok vẫn chìm trong nước lũ, người dân gặp khó trong việc đi lại và sinh hoạt.

Đến sáng 29/9, tình trạng ngập tại Bangkok đã bắt đầu giảm nhưng chưa chấm dứt. Theo Bangkok Post, ít nhất 20 tuyến đường ở thủ đô vẫn còn ngập, với mực nước từ 10 đến 30,8 cm. Một ngày trước đó, chính quyền Bangkok cho biết đợt lũ đã ảnh hưởng khoảng 329.000 hộ, tương đương 700.000 người.

Đến sáng 29/9, tình trạng ngập tại Bangkok đã bắt đầu giảm nhưng chưa chấm dứt. Ảnh: SMCP

South China Morning Post cho biết Sorn là con trai của một nữ diễn viên Thái Lan. Tờ báo nhận định màn lái mô tô nước đã làm bùng lên sự tức giận về cách những người có điều kiện và người nghèo trải qua cùng một trận lũ rất khác nhau: khi có người biến đường ngập thành nơi quay nội dung giải trí, nhiều gia đình khác vẫn đang tìm cách bảo vệ nhà cửa và xoay xở qua ngày.

Nguồn: Bangkok Post, South China Morning Post