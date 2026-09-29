Sự việc hi hữu xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) và sau đó, thi thể của người đàn ông xấu số đã được một hành khách đi xe buýt phát hiện.

Mới đây, một người đàn ông 60 tuổi tại Đài Loan được phát hiện đã tử vong trên xe buýt và người ta nghi ngờ ông đã ở đó suốt 3 ngày mà không có ai hay biết.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, người đàn ông này được cho là đã nằm cuộn tròn trên sàn xe buýt khi được phát hiện vào sáng ngày Chủ nhật, 27 tháng 9 vừa qua. Tờ Sin Chew Daily đưa tin rằng thi thể người đàn ông này do một hành khách phát hiện.

Theo tin từ udn.com, khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, họ phát hiện ông Gao không có vết thương bên ngoài nhưng cơ thể đã xuất hiện tình trạng cứng xác. Điều này cho thấy ông đã tử vong từ vài ngày trước.

Theo Sin Chew Daily, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9 vừa qua, ông Gao dường như đã lên xe buýt tại một bãi đỗ xe. Chiếc xe buýt đã trở về bến cuối vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Chiếc xe buýt mà ông Gao đã lên và tử vong sau đó. (Ảnh: Sin Chew Daily, udn.com)

Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 27 tháng 9, một tài xế 27 tuổi đã đi làm trở lại sau hai ngày nghỉ phép, nhưng được cho là đã không kiểm tra xe trước khi khởi hành.

Sau đó, vào khoảng 6 giờ 54 phú sáng cùng ngày, cảnh sát địa phương nhận được tin báo về một người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe trên xe buýt, sau khi một hành khách phát hiện ông Gao đang nằm trên sàn xe.

Trước khi qua đời, ông Gao – người mắc bệnh Alzheimer – sống cùng cha mình. Theo tờ Sin Chew Daily, vợ và các con của ông Gao hiện sống tại Trung Quốc đại lục.

Theo trang udn.com, thi thể ông Gao đã được chuyển đến nhà tang lễ và đang chờ khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong, mặc dù bước đầu loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng.

Tờ Sing Tao Headlines đưa tin rằng cảnh sát đang xem xét hình ảnh từ camera giám sát trong khu vực để xác định cách ông Gao lên xe.

Cảnh sát cũng sẽ điều tra thời điểm tử vong và liệu ông có lên nhầm xe hay không, cũng như việc liệu tài xế có thiếu sót trong khâu kiểm tra kỹ lưỡng xe trước khi khởi hành hay không.

Gia Linh (Theo Mothership)