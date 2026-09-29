Tử vi học có nói ngày thứ Ba, 29/9 sẽ mang đến may mắn, thành công và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Ba, ngày 29/9/2026, tức ngày 19/8 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Thiên Hà Thủy tức là nước từ trên trời rơi xuống mang nguồn sinh cơ tưới mát cho vạn vật khắp thế gian. Dòng nước mưa tinh khiết này không sợ thổ khắc mà ngược lại còn giúp đất đai màu mỡ và điều hòa hỏa khí nóng bức của chi Ngọ.

Chính vì bản chất đổ từ trên cao xuống nên người mang năng lượng này thường có tư duy bao quát, tính cách rộng lượng nhưng đôi khi tâm lý cũng dễ biến động như những cơn mưa rào. Trong phong thủy ngày có nạp âm này rất cát lợi cho việc khai mạc, tưới tiêu hoặc mưu cầu những việc cần sự lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

Tử vi học có nói, dưới tác động tích cực từ cục diện thiên can địa chi của ngày Bính Ngọ, 3 con giáp sau sẽ có vận trình tài lộc hanh thông với những bước nhảy vọt đáng kể.

Con giáp tuổi Mùi: Lục hợp nâng đỡ - Cát khí ngập tràn

Bước vào ngày Bính Ngọ, người tuổi Mùi sẽ là con giáp đón nhận cát khí ngập tràn nhờ cục diện Ngọ - Mùi Lục Hợp nâng đỡ vẹn toàn. Bản mệnh được ví như cá gặp nước khi tài tinh lộ diện, khơi thông các nguồn thu nhập cả chính lẫn phụ.

(Ảnh minh họa)

Sự thông minh và nhạy bén giúp bạn nắm bắt được những cơ hội đầu tư mang tính chiến lược mang lại lợi nhuận cao. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ đón dòng tiền đổ về ào ạt nhờ lượng khách hàng trung thành tăng biến động. Cát tinh chiếu mệnh cũng giúp các khoản nợ khó đòi bấy lâu nay bất ngờ được hoàn trả sòng phẳng.

Trực giác phong thủy của tuổi Mùi trong ngày này cực kỳ nhạy bén với các quyết định liên quan đến tiền bạc. Đó là lý do ngày Bính Ngọ sẽ là thời điểm vàng để con giáp này mạnh dạn hiện thực hóa các kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên bản mệnh cần phân bổ dòng tiền hợp lý chứ không nên dồn hết trứng vào một giỏ. Nhìn chung, sắc đỏ may mắn bao trùm giúp ví tiền của tuổi Mùi dày lên trông thấy trước khi khép lại ngày mới.

Con giáp tuổi Tuất: Tam hợp hanh thông - Tiền tài viên mãn

Nhờ thế cục Tam Hợp Ngọ - Tuất hóa vương cục, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày hanh thông với tiền tài viên mãn. Thần Tài gõ cửa mang theo những tin vui bất ngờ về thưởng nóng hoặc tăng lương xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bản mệnh ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn. Những dự án bất động sản hoặc đầu tư tài chính trước đây bắt đầu cho thu hoạch quả ngọt. Nguồn năng lượng Hỏa vượng từ ngày Bính Ngọ kích hoạt tư duy làm giàu giúp tuổi Tuất tìm ra lối đi riêng biệt.

Con giáp này sẽ có duyên gặp gỡ với những đối tác có tiềm lực tài chính mạnh mẽ sẵn sàng rót vốn đầu tư. Càng về cuối ngày, vận may trúng thưởng hoặc nhận quà biếu tặng của con giáp tuổi Tuất càng tăng cao. Dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng bạn vẫn giữ được cái đầu lạnh để quản lý chi tiêu khoa học. Hãy tin tưởng vào vận trình hiện tại và nỗ lực hết mình nhé vì thần may mắn đang đứng về phía bạn.

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp hỗ trợ - Tài chính rực rỡ

Nằm trong vòng kinh tị của mối quan hệ Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, con giáp tuổi Dần đón nhận bước tiến lớn trên con đường cầu tài. Bản tính kiên cường kết hợp với cát khí của ngày giúp bạn hóa giải mọi rào cản tài chính trước mắt.

(Ảnh minh họa)

Thu nhập từ công việc chính ổn định và có dấu hiệu chuyển biến tích cực nhờ sự công nhận của cấp trên. Qúy nhân xuất hiện mang đến những thông tin thị trường đắt giá giúp bạn đi trước đối thủ một bước. Các kế hoạch kinh doanh tay trái của bản mệnh bắt đầu vận hành trơn tru và sinh lời đều đặn.

Sự quyết đoán đặc trưng trong các thương vụ đầu tư giúp tuổi Dần thu về nguồn lợi nhuận ngoài mong đợi. Mọi áp lực về tiền bạc từ thời gian trước chính thức được cởi bỏ hoàn toàn trong ngày này. Tóm lại, con giáp này có cơ hội gia tăng tích lũy tài sản dài hạn thông qua các kênh trú ẩn an toàn. Sức hút tài lộc mạnh mẽ giúp bạn khép lại một ngày thứ Ba vô cùng mãn nguyện và tự tin.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều cát khí từ vòng hợp chiếu, ba con giáp tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Tuất vẫn cần đặc biệt lưu tâm đến năng lượng Hỏa vượng của ngày Bính Ngọ dễ kích động tâm lý nóng nảy. Bản chất nạp âm Thiên Hà Thủy vốn biến động bất chợt như mưa rào, do đó việc kiềm chế cái tôi và giữ bình tĩnh là điều tiên quyết để các bản mệnh không tự đánh mất cơ hội.

Đối với các quyết định đầu tư hay ký kết giấy tờ quan trọng, bạn nên rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ thay vì vội vàng tin theo lời đường mật để tránh rủi ro hao tài tốn của. Hãy chú ý nhường nhịn một bước trong giao tiếp với đồng nghiệp hoặc đối tác nhằm hóa giải những xung đột ngầm do từ trường mạnh mẽ của ngày gây ra. Cuối cùng, việc dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý vào khung giờ trưa sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, bảo toàn thể trạng và duy trì sự sáng suốt cho cả ngày dài hanh thông.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.