“Lá thư đánh ghen” 66 chữ Nam Phương Hoàng hậu lên hot search trở lại

Giữa lúc Hoàng Hậu Cuối Cùng gây sốt với dàn diễn viên, “lá thư đánh ghen” 66 chữ của Nam Phương Hoàng hậu cũng bất ngờ được tìm kiếm trở lại.

Những ngày qua, Hoàng Hậu Cuối Cùng là một trong những dự án điện ảnh được khán giả quan tâm nhất sau khi chính thức công bố dàn diễn viên. Đặc biệt, việc Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm và đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh lựa chọn diễn viên, nhiều câu chuyện gắn với vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn cũng được cộng đồng mạng tìm đọc trở lại, trong đó có "lá thư đánh ghen" nổi tiếng chỉ gồm 66 chữ. Bức thư được nhiều người nhắc đến như minh chứng cho sự điềm tĩnh và khí chất của Nam Phương Hoàng hậu.

Nam Phương Hoàng hậu (nhũ danh là Nguyễn Hữu Thị Lan) xuất thân từ một gia đình giàu có ở miền Nam. Nhan sắc của bà có lẽ ít người sánh kịp khi từng 3 lần được phong danh hiệu Hoa hậu Đông Dương. Được thừa hưởng nền giáo dục phương Tây và theo học tại một trường nữ nổi tiếng tại Pháp nên vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam luôn có cách hành xử rất văn minh.

Chân dung Nam Phương Hoàng hậu

Năm 1934, bà kết hôn với vua Bảo Đại, được sắc phong làm Hoàng hậu. Hai người có với nhau 5 người con và từng được xem là cặp đôi quyền lực bậc nhất của hoàng gia thời bấy giờ.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy không kéo dài trong hạnh phúc. Sau khi thoái vị vào năm 1945, Bảo Đại ra Hà Nội, khoảng thời này ông quen biết Lý Lệ Hà. Một năm sau, trong chuyến công tác tại Trùng Khánh (Trung Quốc), ông không trở về nước mà cùng bà sang Hong Kong sinh sống

Biết chuyện, Nam Phương Hoàng hậu đã gửi cho Lý Lệ Hà một bức thư chỉ gồm 66 chữ. Nội dung bức thư được lưu truyền như sau:

"Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!"

Không một lời trách móc, không oán hờn hay đòi hỏi, bức thư khiến nhiều người bất ngờ bởi cách xưng hô nhã nhặn và những câu chữ đầy chừng mực. Thay vì hướng sự giận dữ về người phụ nữ đang ở bên chồng mình, Nam Phương Hoàng hậu lại lựa chọn gửi lời cảm ơn vì đã chăm sóc Bảo Đại trong thời gian xa gia đình.

Chính sự bình thản ấy đã khiến bức thư được nhiều người phải nể phục. Chỉ bằng vài chục chữ ngắn gọn, Nam Phương Hoàng hậu vẫn khẳng định được vị thế của người vợ chính danh, đồng thời thể hiện sự bao dung, học thức và phẩm giá của một bậc mẫu nghi.

Trải qua nhiều thập kỷ, bức thư 66 chữ vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi công chúng nói về Nam Phương Hoàng hậu. Đặc biệt, sau khi bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên, với Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô thủ vai vua Bảo Đại và Trâm Anh đảm nhận vai Lý Lệ Hà, những giai thoại xoay quanh cuộc đời vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý.

Nhiều người tìm kiếm lại nội dung bức thư Nam Phương Hoàng hậu gửi Lý Lệ Hà

Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại cùng các con

Trước đó, lá thư này cùng cách hành xử của Nam Phương Hoàng hậu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm nghệ thuật. Có thể kể đến như phim Gái già lắm chiêu V tái hiện màn đối đầu kịch tính giữa 2 người phụ nữ “nghiêng nước nghiêng thành”. Nếu đã xem bộ phim, hẳn nhiều khán giả sẽ phải cảm thấy xót xa và cảm động trước màn “đối đầu” ở cuối phim, khi 2 nhân vật Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Tôn Nữ Thục Lan (Lê Khánh) đụng độ nhau. Phân cảnh này khiến khán giả nhớ về bức thư nổi tiếng năm nào của Nam Phương Hoàng hậu.

Hay vào năm 2020, Hòa Minzy cũng phát hành MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp khai thác cuộc đời có thật của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. MV lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ bối cảnh hoành tráng, phục trang được đầu tư chỉn chu.

Khi ấy kịch bản MV nhận nhiều lời khen khi bám sát cốt truyện trong lịch sử. Bức thư cũng được Hòa Minzy khéo léo trích dẫn nguyên văn, nhưng bỏ hết tất cả những danh từ riêng chỉ đích danh một nhân vật cụ thể như “Lý Lệ Hà”, “Từ cung Thái hậu”, “Nam Phương”,… để giữ cho câu chuyện gợi được trí tò mò của khán giả.

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Lá thư của Nam Phương Hoàng hậu là nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm nghệ thuật

Nhiều người chờ đợi diễn xuất của Tăng Thanh Hà khi vào vai Nam Phương Hoàng hậu

Chính vì vậy, không ít khán giả cũng dành nhiều kỳ vọng cho Hoàng Hậu Cuối Cùng. Bên cạnh việc Tăng Thanh Hà sẽ khắc họa hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu ra sao sau 13 năm vắng bóng màn ảnh, chuyện tình nhiều biến cố giữa Nam Phương Hoàng hậu, vua Bảo Đại và Lý Lệ Hà cũng là một trong những điểm được chờ đợi nhất. Đặc biệt lá thư 66 chữ - chi tiết đã trở thành giai thoại nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ liệu sẽ được tái hiện như thế nào trên màn ảnh rộng, với góc nhìn nào và cảm xúc ra sao, đang là câu hỏi khiến nhiều khán giả tò mò chờ ngày bộ phim chính thức ra mắt.