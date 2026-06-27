Kylie Jenner bị tố làm đầu bếp riêng sảy thai!

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Kylie Jenner bị nhân viên kiện.

Kylie Jenner đang phải đối mặt với một vụ kiện từ cựu đầu bếp riêng, người này tuyên bố rằng khối lượng công việc quá tải đã khiến cô bị sảy thai. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình tại Tòa án Tối cao Quận Los Angeles hôm thứ Hai, người phụ nữ (chưa tiết lộ danh tính) cáo buộc rằng cô đã làm việc 11 đến 12 giờ mỗi ca, 5 ngày mỗi tuần, và được giao những công việc đòi hỏi thể lực cao mặc dù đã báo cho cấp trên về việc mình đang mang thai nguy cơ cao.

Nữ đầu bếp này khẳng định cô bắt đầu làm đầu bếp riêng cho Kylie Jenner vào tháng 11/2024. Tháng sau, cô báo cho cấp trên của mình - những người cũng bị nêu tên trong vụ kiện với tư cách là đồng bị đơn - rằng cô đang mang thai 3 tháng và “cần được hỗ trợ hợp lý để bảo vệ sức khỏe và thai kỳ của mình”.

Kylie Jenner bị cựu đầu bếp riêng đâm đơn kiện. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên đến đêm giao thừa năm 2024, người đầu bếp này nhận được được chỉ thị từ cấp trên về việc "nâng và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm nặng qua đường và lên dốc mà không có dụng cụ trợ giúp". Những nhiệm vụ khó khăn đã khiến đầu bếp này bị chóng mặt, nghẹt thở và khó thở, cần sự trợ giúp từ nhân viên an ninh - những người đã can thiệp bằng cách cung cấp nước và hỗ trợ cô

Trong đơn kiện, đầu bếp cho rằng mình bị ép làm việc tại bữa tiệc sinh nhật con của Kylie Jenner ở Palm Springs vào khoảng ngày 1/2, nhưng không được hỗ trợ đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của bữa tiệc. Khi đầu bếp yêu cầu giúp đỡ, cô cho biết mình đã bị quản lý phớt lờ.

Đơn kiện nêu rõ do kiệt sức và căng thẳng thể chất quá mức, cô đã suy sụp tinh thần trong phòng tắm trong suốt sự kiện. Tối hôm đó, người đầu bếp cảm thấy kiệt sức về thể chất và nặng nề khắp cơ thể do khối lượng công việc kéo dài và cường độ cao. Sáng hôm sau, cô bắt đầu bị mất máu nghiêm trọng và nhanh chóng đến một bệnh viện gần đó, nhưng thai nhi trong bụng đã bị mất nhịp tim.

Trong đơn kiện, đầu bếp cho rằng mình bị ép làm việc tại bữa tiệc sinh nhật con của Kylie Jenner ở Palm Springs vào khoảng ngày 1/2. Ảnh: Page Six

Vài ngày sau khi thông báo với cấp trên về việc sảy thai, người đầu bếp này đã bị buộc tội oan là đã để lại nhà bếp và tủ lạnh bừa bộn sau sự kiện ở Palm Springs. Theo đơn kiện, cô bắt đầu bị xuất huyết dữ dội hơn vào ngày 8/2, và sau đó bị trầm cảm nặng và đau khổ về tinh thần do sảy thai. Tuy nhiên, cô cho biết sau đó mình đã bị một trong những người giám sát khiển trách và nói: “Dừng lại đi, dừng lại ngay. Cô đang làm Kylie buồn. Cô đang khiến cô ấy bị trầm cảm”.

Nữ đầu bếp đang yêu cầu bồi thường một khoản tiền không xác định và cáo buộc rằng ngoài việc phải chịu đựng sự thiếu thốn về chỗ ở, phân biệt đối xử và quấy rối do mang thai, cô còn bị phân loại sai là người lao động tự do, không được trả lương đúng hạn hoặc đúng số giờ làm việc, và bị sa thải trái pháp luật.

Nữ đầu bếp đang yêu cầu bồi thường một khoản tiền không xác định. Ảnh: Page Six

Đại diện của Kylie Jenner chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Kylie Jenner bị nhân viên cũ kiện. Vào tháng 4, người giúp việc Angelica Vasquez đã đâm đơn kiện Kylie Jenner vì sa thải trái pháp luật, cho rằng cô đã bị phân biệt đối xử về tôn giáo và nguồn gốc quốc gia bởi các nhân viên khác. Angelica Vasquez cho rằng mình thường xuyên bị giao những nhiệm vụ khó khăn và không mong muốn nhất, bị loại khỏi đội dọn dẹp, bị coi thường và làm nhục công khai trước mặt đồng nghiệp vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia và tôn giáo của mình, và bị đe dọa và đối xử hạ thấp nhân phẩm. Nguyên đơn cũng cáo buộc các bị cáo đã nhiều lần đưa ra những bình luận phân biệt đối xử và xúc phạm nhằm làm nhục, đe dọa và thể hiện quyền lực đối với cô.

Cuối cùng, Angelica Vasquez đã thôi việc vào tháng 8/2025 - gần 1 năm sau khi bắt đầu công việc vào tháng 9/2024 - sau khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do môi trường làm việc thù địch. Kylie Jenner bị nêu tên trong vụ kiện vì không giải quyết thỏa đáng các cáo buộc của Angelica Vasquez.

Cuối tháng đó, Juana Delgado Soto, một người giúp việc cũ khác của Jenner, cũng đã đệ đơn kiện với những cáo buộc tương tự như Vasquez. Trong các tài liệu tòa án, Juana Delgado Soto cáo buộc rằng cô đã bị các nhân viên khác ngược đãi. Cô cũng khẳng định rằng mình đã cầu xin Kylie Jenner giúp đỡ, nhưng thay vào đó lại bị đe dọa sa thải và bị các nhân viên khác bảo không bao giờ được liên lạc với nữ tỷ phú nữa.