Các nhóm hỏa lực cơ động của Nga đã được trang bị hệ thống phòng không laser để bắn hạ máy bay không người lái Ukraine. Mặc dù trước đây chỉ có cảnh quay về việc phá hủy mồi bẫy tại một bãi tập, nhưng giờ đây đã có xác nhận về việc chúng được sử dụng trong chiến đấu.

Hình ảnh được công bố trên Internet cho thấy cảnh phá hủy một UAV tấn công tầm xa FP-1 của Ukraine. Chiếc máy bay không người lái này mới chỉ được giới thiệu công khai vào tháng 5 năm nay, nhưng đã được sử dụng thành công để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Việc Nga sử dụng laser chiến đấu đã từng được báo cáo trước đây khi họ công bố một hệ thống có tên LASS (Hệ thống Phòng thủ Laser Tầm thấp). Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc được cho là đơn vị đã phát triển tổ hợp này và cung cấp cho Moskva.

Sau đó xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh một hệ thống laser không rõ chủng loại đang đánh chặn tại một bãi huấn luyện, làm dấy lên nghi ngờ trong một số chuyên gia về hiệu quả của loại vũ khí nói trên trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Hình ảnh từ video về vụ phá hủy một chiếc UAV tầm xa FP-1 của Ukraine bằng hệ thống phòng không laser của Nga.

Và thông tin mới chứng minh rằng Liên bang Nga hoàn toàn có thể xem xét việc sử dụng hệ thống laser để chống lại UAV tầm xa như một giải pháp hiệu quả. Với thực tế trên, Moskva đủ khả năng phát triển một phương tiện phòng không khác.

Về đặc tính của loại vũ khí này, được biết LASS có công suất 10 - 20 kW và cần 10 giây để bắn trúng mục tiêu. Tầm bắn phá hủy là 1,5 km và 3 km để "làm mù" thiết bị quang học trên UAV.

Điều này có nghĩa đây là một hệ thống tầm ngắn, giống như các tổ hợp phòng không lục quân thông thường. Tuy vậy chúng có thể hiệu quả hơn súng máy - loại vũ khí thường được các nhóm hỏa lực cơ động sử dụng.

Để chống lại các phương tiện như vậy, rất có thể Ukraine sẽ phải dùng đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, vốn khó bị bắn hạ bằng laser hơn. Cũng có thể tăng tốc độ và độ cao của UAV tầm xa, tương tự như những gì người Nga đã làm với Geran-2.

Tóm lại, Ukraine đang đối mặt với một bước phát triển khác của hệ thống phòng không Nga, có thể được mở rộng thông qua hợp tác với Trung Quốc. Do vậy lựa chọn tốt nhất cho Kyiv là tiếp tục mở rộng chương trình tên lửa.