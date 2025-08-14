Tranh chấp biên giới: Thị trường Campuchia 'chao đảo', thương hiệu Thái Lan 'lao đao'

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 12/8 đưa tin, tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang thành đụng độ vũ trang ở một số khu vực đã dẫn đến việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới hồi tháng 6. Việc này đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, buộc các nhà xuất khẩu phải chuyển từ vận tải đường bộ sang đường biển, dẫn đến sự chậm trễ đáng kể.

Khi tình hình bất ổn tiếp diễn, tác động đến hoạt động kinh doanh ngày càng lớn, với việc các thương hiệu Thái Lan kinh doanh tại Campuchia tạm dừng truyền thông tiếp thị và các công ty có kế hoạch thâm nhập thị trường Campuchia hoãn ra mắt sản phẩm cho đến khi tình hình ổn định.

Romtham Sathientham - Giám đốc điều hành Carabao Group Plc - cho biết việc đóng cửa biên giới Thái Lan - Campuchia hồi tháng 6 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu nước tăng lực của công ty này. Ảnh: Facebook/Carabao

Doanh thu sụt giảm

Romtham Sathientham - Giám đốc điều hành Carabao Group Plc - cho biết việc đóng cửa biên giới Thái Lan - Campuchia hồi tháng 6 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu nước tăng lực của công ty này.

"Chúng tôi không thể vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ trong 7 đến 8 ngày, vì vậy chúng tôi phải chuyển sang vận tải đường biển, điều này làm chậm trễ việc giao hàng và ảnh hưởng đến doanh số quý II", ông nói.

Theo ông Romtham, xuất khẩu của Carabao sang các thị trường Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, đã giảm 4% trong quý II.

Sự leo thang căng thẳng tại biên giới Thái Lan - Campuchia, dẫn đến các cuộc đụng độ vũ trang, cũng đã buộc các thương hiệu Thái Lan hoạt động tại Campuchia phải tạm dừng các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, The Nation đưa tin.

Giám đốc điều hành Carabao dự đoán đây chỉ là biện pháp tạm thời, do nhu cầu nước tăng lực trên thị trường Campuchia vẫn mạnh và nguồn cung vẫn chưa đủ. Các sản phẩm Thái Lan cũng duy trì được sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng Campuchia về chất lượng và hình ảnh thương hiệu.

“Nhìn chung, hàng hóa và thương hiệu Thái Lan có thể gặp một số thách thức, nhưng chúng tôi tin rằng đây chỉ là ngắn hạn”, Romtham cho biết.

“Trong vòng 6 đến 12 tháng tới, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ trở lại bình thường, vì người Campuchia yêu thích sản phẩm Thái Lan cũng giống như người Thái yêu thích hàng hóa Nhật Bản. Hầu hết quảng cáo của chúng tôi được thực hiện qua truyền hình, nhưng hiện tại chúng tôi đã tạm dừng; chi phí này do các đối tác của chúng tôi gánh chịu”, ông nói.

70% công nhân Campuchia hồi hương

Sommat Khunset - Chủ tịch Pan Asia Footwear Plc - cho biết tranh chấp biên giới cũng đã tạo ra một làn sóng di cư lao động Campuchia mạnh mẽ. Khoảng 70% trong số khoảng 100 công nhân người Campuchia của công ty đã hồi hương, khiến sản lượng giày dép giảm 20-30%. Công ty này có tổng cộng khoảng 2.000 nhân viên, bao gồm cả nhân viên bán lẻ.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, Pan Asia Footwear đang tuyển dụng lao động Thái Lan cũng như đưa lao động Myanmar sang làm việc, mặc dù chỉ một số ít được phép nhập cảnh vào Thái Lan mỗi ngày do những hạn chế về thủ tục.

"Hầu hết các nhân viên Campuchia của chúng tôi đã làm việc với chúng tôi hơn một thập kỷ, gia hạn hợp đồng năm này qua năm khác", Sommat nói. "Phòng nhân sự của chúng tôi đã nói chuyện với từng người trong số họ và được biết gia đình họ đã gọi điện trong nước mắt, thúc giục họ về nước vì lo sợ những chuyện xấu có thể xảy ra."

Căng thẳng biên giới cũng khiến Pan Asia Footwear phải trì hoãn kế hoạch thâm nhập thị trường Campuchia, và hiện công ty đang tập trung vào các thị trường ASEAN khác như Malaysia. "Nếu Campuchia chưa sẵn sàng, chúng tôi sẽ ưu tiên các thị trường khác", Sommat nói.

10 cửa hàng tại biên giới bị ảnh hưởng

Hãng đồ ăn nhanh KFC với hơn 1.000 cửa hàng ở Thái Lan thông qua ba bên nhượng quyền đã xác định khoảng 10 cửa hàng tại khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia.

Giám đốc Tiếp thị Liên kết Patra Patrasuwan cho biết công ty đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại các cửa hàng này. Cho đến nay, tác động vẫn còn hạn chế, mặc dù một chi nhánh đã phải tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh trước khi mở cửa trở lại.

KFC cũng đã tăng cường hỗ trợ nhân viên tại các cửa hàng bị ảnh hưởng và giao gà rán cho các viên chức và người dân sơ tán tại các nơi trú ẩn ở các tỉnh Surin, Buri Ram và Si Sa Ket (Thái Lan) vào thời điểm xảy ra đụng độ vũ trang.

“KFC là một phần của cộng đồng. Cho dù đó là lũ lụt, động đất hay các trường hợp khẩn cấp khác, thương hiệu có trách nhiệm hỗ trợ. Chúng tôi đã có các quy trình hoạt động rõ ràng cho những tình huống như vậy”, Patra nói.

Khoảng 10 cửa hàng của KFC Thái Lan tại khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Facebook/KFC

Tạm dừng tiếp thị và quảng cáo

Wichit Kunkongkaphan - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Quốc tế tại Media Intelligence Group - cho biết tranh chấp biên giới đã khiến các thương hiệu Thái Lan phải tạm dừng mọi hoạt động tiếp thị và quảng cáo nhắm vào người tiêu dùng Campuchia, cả ở Campuchia và Thái Lan.

Đối với các khách hàng do công ty này quản lý, việc tạm dừng này ảnh hưởng đến ngân sách quảng cáo từ 3 - 4 triệu baht mỗi tháng (tương đương 2,4 – 3,2 tỷ VNĐ), phần lớn được chi cho truyền hình.

“Hiện tại, các khách hàng thương hiệu Thái Lan của chúng tôi hoạt động tại Campuchia đã dừng mọi hoạt động vì tình hình nhạy cảm. Việc chi tiêu có được tiếp tục vào tháng tới hay không rất khó dự đoán; điều này phụ thuộc vào diễn biến tình hình", ông nói.

Theo ông Wichit, các thương hiệu bị ảnh hưởng bao gồm các thương hiệu trong lĩnh vực đồ uống, vật liệu xây dựng và bán lẻ nhằm thu hút khách du lịch Campuchia đến Thái Lan. Tại Thái Lan, các thương hiệu đã nhắm đến khoảng 2,5 triệu lao động nhập cư Campuchia, chủ yếu thông qua nội dung cộng đồng tiếng Khmer để khuyến khích mua hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, viễn thông và điện thoại di động.

"Ngay cả ở Thái Lan, các thương hiệu cũng đã tạm dừng các kế hoạch tiếp thị", Wichit nói.

Trong khi đó, The Nation dẫn một nguồn tin trong ngành hàng tiêu dùng Thái Lan cho biết, việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan - Campuchia, cùng với các cuộc đụng độ leo thang, đã gây ra thiệt hại kinh doanh ban đầu ước tính lên tới “hàng trăm triệu baht”. Các mặt hàng thiết yếu không còn có thể vận chuyển bằng đường bộ mà phải vận chuyển bằng đường biển, dẫn đến sự chậm trễ và chi phí cao hơn.