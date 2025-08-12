'Cú hích tỷ đô' từ Trung Quốc: Thái Lan trước thời khắc vàng của tham vọng toàn cầu

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 11/8 đưa tin, Chula Sukmanop - Tổng Thư ký Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông của Thái Lan – cho biết, đầu tư của Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng các dự án giá trị cao tại Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và thúc đẩy tham vọng trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu quan trọng của nước này.

Một phụ nữ được chụp ảnh khi đang xem những chiếc xe BYD SEAL 5 sản xuất nội địa tại tỉnh Rayong, Thái Lan, vào ngày 7/7/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, EEC là dự án phát triển khu vực trọng điểm của Thái Lan, được khởi xướng vào năm 2017, được thiết kế để chuyển đổi ba tỉnh phía đông nước này thành một khu kinh tế hàng đầu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng quy mô lớn và các ưu đãi đầu tư hấp dẫn.

Tổng thư ký Văn phòng EEC Chula cho biết, các công ty Trung Quốc là những nhà đầu tư nước ngoài chủ chốt, đã mang đến Thái Lan những công nghệ mới, phức tạp và có giá trị cao hơn, đánh dấu một sự chuyển dịch chiến lược đáng kể khỏi ngành sản xuất truyền thống.

Sự xuất hiện của "các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc được sản xuất tại Thái Lan" đã củng cố mục tiêu của vương quốc này trở thành cửa ngõ xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra toàn cầu, ông Chula nói với Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Xu hướng này thể hiện rõ nhất trong ngành công nghiệp ô tô, nơi các thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm BYD, Changan, GAC Aion, Great Wall Motor và MG… đã thành lập các cơ sở sản xuất tại EEC để phục vụ cả thị trường nội địa Thái Lan và các điểm đến xuất khẩu.

Ông Chula lưu ý rằng, ngoài sản xuất ô tô, đầu tư của Trung Quốc đã giúp phát triển toàn bộ chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng cho xe điện (EV) tại Thái Lan, bao gồm pin, trạm sạc, lưu trữ năng lượng và các thành phần liên quan.

Tính đến nay, Ủy ban Đầu tư Thái Lan đã phê duyệt các khoản đầu tư tổng cộng 137,7 tỷ baht (tương đương 4,25 tỷ USD) vào chuỗi cung ứng xe điện, bao gồm 21 dự án sản xuất ô tô chạy pin với tổng công suất lên tới 386.000 chiếc/năm.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, trong nửa đầu năm 2025, sản lượng ô tô chạy pin chở khách đã tăng 380% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23.798 chiếc, chiếm 3,28% tổng sản lượng ô tô tại Thái Lan.

Theo chương trình khuyến khích đầu tư của chính phủ Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu chuyển đổi 30% sản lượng ô tô hàng năm sang xe không phát thải vào năm 2030, như một phần trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors (GWM) ở Rayong, Thái Lan, vào ngày 12/1/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thư ký Văn phòng EEC Chula cho biết, bên cạnh lĩnh vực ô tô, hai lĩnh vực quan tâm khác của các nhà đầu tư Trung Quốc cũng phù hợp với các ngành công nghiệp mục tiêu của chính phủ Thái Lan là lĩnh vực công nghệ số và nền kinh tế Sinh học Tuần hoàn Xanh (BCG), tập trung vào sản xuất bền vững và tuần hoàn.

Nhìn về tương lai, ông nhấn mạnh rằng Thái Lan đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của Trung Quốc, lấp đầy khoảng trống và tạo nền tảng để Trung Quốc giới thiệu công nghệ tiên tiến của họ, dựa trên nền tảng quan hệ ngoại giao Thái Lan - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp và mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt.

Mục tiêu bao gồm mở rộng hợp tác trong các phương thức vận tải thân thiện với môi trường hơn, từ xe buýt, xe tải điện và đường sắt đến phát triển các "cảng xanh" với các hoạt động vận hành bằng điện, nhiều trong số đó dự kiến sẽ sử dụng các công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc, ông Chula cho biết.

Với khoản đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào nghiên cứu và phát triển, Tổng thư ký Văn phòng EEC bày tỏ hy vọng rằng Thái Lan sẽ trở thành một nền tảng lý tưởng để "công nghệ dựa trên nghiên cứu" có thể được chuyển đổi thành các sản phẩm thương mại cho thị trường toàn cầu.