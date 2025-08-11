Tướng Thái Lan ra biên giới dập tin đồn 'quân Campuchia tập trung đông bất thường' gần Chong An Ma

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Thiếu tướng Weerayuth Raksilp - Phó tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan - đã kiểm tra biên giới gần khu vực Chong An Ma (huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan) vào sáng 11/8 sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng quân đội Campuchia đã được điều động đến khu vực này.

Sau chuyến kiểm tra, ông Weerayuth nói với các phóng viên rằng những thông tin trên mạng xã hội về số lượng binh sĩ Campuchia đông bất thường gần Chong An Ma là vô căn cứ.

Thiếu tướng Weerayuth Raksilp - Phó tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan - kiểm tra biên giới gần khu vực Chong An Ma (huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan) vào sáng 11/8 sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng quân đội Campuchia đã được điều động đến khu vực này. Ảnh: The Nation

Theo The Nation, trang Facebook của Quân khu 2 Thái Lan đăng tin rằng tướng Weerayuth đã đích thân đến Chong An Ma để đánh giá tình hình sau những tin đồn này.

Theo bài đăng, ông Weerayuth cho biết tình hình biên giới gần Chong An Ma đang yên bình, không quan sát thấy bất kỳ hoạt động bất thường nào.

Chong An Ma là nơi diễn ra các cuộc đối đầu quân sự gần đây giữa Thái Lan và Campuchia, với đợt giao tranh gần nhất nổ ra vào tháng 7/2025.

Theo The Nation, Thiếu tướng Weerayuth là Phó tư lệnh cấp cao nhất của Quân khu 2 Thái Lan, và là một trong ba cấp phó của Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, người sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 9.

Campuchia phản ứng trước tuyên bố của Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan

Trong khi đó, tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia vào ngày 11/8 đã lên án mạnh mẽ tuyên bố mới đây của Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Boonsin Padklang.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, trong một tuyên bố đưa ra vào đêm qua, Trung tướng Boonsin, phát biểu chỉ 51 ngày trước khi nghỉ hưu, đã vạch ra "kế hoạch trước khi nghỉ hưu" của mình với hai mục tiêu: giành quyền kiểm soát Đền Ta Krabei và đóng cửa Đền Ta Mone Thom mà Campuchia cũng tuyên bố chủ quyền.

Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Boonsin Padklang (trái) và Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: X

Bà Socheata cho biết những phát biểu này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Cuộc họp đặc biệt ngày 28/7/2025 và "tinh thần của Cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) được tổ chức ngày 7/8/2025 tại Malaysia".

Tại cuộc họp GBC, cả hai bên đã "đồng ý - đặc biệt là theo Điểm 2 - rằng cả hai bên sẽ duy trì việc triển khai quân hiện tại mà không có thêm động thái nào khác như thời điểm lệnh ngừng bắn đạt được lúc 24:00 giờ (giờ địa phương) ngày 28/7/2025. Sẽ không có bất kỳ động thái di chuyển quân nào, bao gồm cả tuần tra, về phía vị trí của bên kia."

Khẳng định lại lập trường của Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết: “Campuchia mong muốn tái khẳng định lập trường kiên định của mình trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình, coi trọng nguyên tắc hòa bình là trên hết và thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn. Campuchia hy vọng phía Thái Lan cũng sẽ có lập trường chân thành tương tự để chấm dứt hoàn toàn mọi xung đột, đồng thời khôi phục hòa bình, ổn định và cuộc sống yên bình cho nhân dân cả hai nước”.

Bộ này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia tham gia làm trung gian cho lệnh ngừng bắn hiện tại: “Bộ Quốc phòng [Campuchia] kêu gọi cộng đồng quốc tế - đặc biệt là các quốc gia đối tác đã nỗ lực giúp đạt được lệnh ngừng bắn khó khăn này - khuyến khích mạnh mẽ phía Thái Lan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Socheata cho biết biên giới vẫn bình yên và ổn định, đồng thời kêu gọi cả hai bên tập trung vào việc cải thiện tình hình thay vì thực hiện các hành động có thể cản trở hòa bình, ổn định và quan hệ bình thường - những mục tiêu được cả hai quốc gia và cộng đồng quốc tế hoan nghênh sau lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán biên giới gần đây.