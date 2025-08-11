Báo Trung Quốc công khai mục tiêu 'quân đội đẳng cấp thế giới': Đối thủ hùng mạnh nhất là chuẩn mực

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, theo một bài bình luận chính sách chính thức nêu chi tiết các mục tiêu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến giữa thế kỷ 21, PLA phải tự so sánh mình với quân đội mạnh nhất thế giới, ám chỉ rõ ràng đến Mỹ, trong nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo cho biết "đẳng cấp thế giới" được định nghĩa bởi các chỉ số hàng đầu thế giới và Trung Quốc đặt mục tiêu thống trị sân khấu trung tâm của cuộc cạnh tranh quân sự và luôn đi đầu trong các diễn biến. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, bài bình luận có tiêu đề "Nắm bắt sâu sắc những đóng góp ban đầu quan trọng của việc xây dựng một quân đội đẳng cấp thế giới" được đăng hôm 7/8 trên tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - là một trong những lời giải thích rõ ràng nhất về mục tiêu mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra về "xây dựng một quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ này".

Bài báo cho biết, "đẳng cấp thế giới" được định nghĩa bởi các chỉ số hàng đầu thế giới và Trung Quốc đặt mục tiêu thống trị sân khấu trung tâm của cuộc cạnh tranh quân sự và luôn đi đầu trong các diễn biến.

"[Một quân đội đẳng cấp thế giới] phải tương xứng với vị thế của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu, đảm bảo bảo vệ an ninh quốc gia toàn diện và hiệu quả, đồng thời có ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ", bài báo viết.

Bài báo cho biết Trung Quốc phải hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất thế giới, "không chỉ trong lĩnh vực vũ khí và trang bị, cơ cấu tổ chức và hệ thống chiến đấu, mà còn trong lý luận quân sự, phát triển nhân tài và chất lượng đào tạo".

Theo đó, quân đội Trung Quốc cần coi các đối thủ nước ngoài là chuẩn mực, "đặc biệt là quân đội hùng mạnh nhất", để "đứng ngang hàng với các cường quốc toàn cầu và giành chiến thắng trong cạnh tranh quốc tế", bài bình luận trên Nhân dân Nhật báo cho biết thêm. SCMP nhận định, trong trường hợp này là ám chỉ đến quân đội Mỹ.

Theo SMCP, bài báo được đăng tải khoảng một tháng trước khi PLA chuẩn bị giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong quá trình hiện đại hóa quân đội tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 3/9 tới đây để kỷ niệm 80 năm ngày Trung Quốc đánh bại cuộc xâm lược của phát xít Nhật Bản và thắng lợi trước chủ nghĩa phát xít trên phạm vi toàn cầu.

Mục tiêu quân sự cho thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập PLA

Theo SMCP, bài bình luận của giáo sư Phó Uyển Quyên đến từ Trường Giáo dục Chính trị Quân sự cơ bản, Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, là một phân tích chi tiết về các chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình về sự phát triển quân sự của nước này.

Giáo sư Phó cho biết Chủ tịch Tập đã đưa mục tiêu "hiện đại hóa quốc phòng và quân sự", ban đầu được đặt ra đến năm 2035, đồng thời đặt ra một cột mốc đến năm 2027 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập PLA, và một mục tiêu chiến lược cao hơn là "xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới" đến giữa thế kỷ 21.

Cốt lõi của công cuộc hiện đại hóa PLA cũng đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình định nghĩa lại là "phát triển tích hợp cơ giới hóa, thông tin hóa và trí tuệ hóa" để thích ứng với kỷ nguyên tác chiến thông minh. Ảnh: Getty

Theo bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo, cốt lõi của công cuộc hiện đại hóa PLA cũng đã được ông Tập định nghĩa lại là "phát triển tích hợp cơ giới hóa, thông tin hóa và trí tuệ hóa" để thích ứng với kỷ nguyên tác chiến thông minh được hỗ trợ bởi AI, học máy, điện toán đám mây và các công nghệ tiên tiến khác.

Bài báo cho biết điều quan trọng là PLA phải cân nhắc chiến lược cân bằng và thực dụng nhất để trở thành một lực lượng tiên tiến, và con đường tốt nhất có thể không phải là tuyến tính hay tuần tự, đặc biệt là khi kết hợp AI và các công nghệ khác, được gọi là trí tuệ hóa.

“Nếu chúng ta [PLA] cứng nhắc tiến hành từng bước một – hoàn thiện tin học hóa [cấu trúc công nghệ thông tin] trước khi chuyển sang trí tuệ hóa, chúng ta sẽ rơi vào một khoảng cách thế hệ mới với quân đội các nước phát triển”, bài báo cho biết; đồng thời nói thêm rằng, ngược lại, việc chuyển hoàn toàn sang trí tuệ hóa “ngay lập tức cũng không thực tế”.

Ngoài ra, làn sóng cách mạng khoa học, công nghệ và công nghiệp đang diễn ra đang thúc đẩy một cuộc cách mạng quân sự chưa từng có, tạo ra một cơ hội lịch sử hiếm có để PLA xây dựng một quân đội đẳng cấp thế giới thông qua phát triển nhảy vọt, điều mà bài báo ví như “vượt qua khúc cua và chuyển làn” trong một cuộc đua ô tô.

Bài báo kết luận, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế về việc phân bổ lại quyền lực và lợi ích ngày càng gay gắt, và khi các cuộc cạnh tranh về quy tắc quản trị toàn cầu, sự thống trị khu vực, các mô hình phát triển và ưu thế quân sự ngày càng khốc liệt, PLA phải đảm bảo khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến để bảo vệ hòa bình.