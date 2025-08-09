"Tôi đã vứt bỏ nó từ hồi năm 2008": Ông Hun Sen 'phản pháo' việc Thái Lan thu hồi bằng tiến sĩ danh dự

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tối qua (8/8) đã có những phản ứng trước quyết định của Đại học Ramkhamhaeng (Thái Lan) về việc thu hồi bằng tiến sĩ danh dự về khoa học chính trị của ông, nói rằng giải thưởng này là vô giá trị với ông trong gần hai thập kỷ.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook với lời lẽ mạnh mẽ, ông Hun Sen cho biết ông chỉ mới biết ngày hôm qua rằng một trường đại học Thái Lan - "mà tôi thậm chí còn không nhớ tên" - đã bỏ phiếu tước danh hiệu của ông.

Ông Hun Sen nói rõ rằng Đại học Ramkhamhaeng không cần phải thu hồi tấm bằng vì ông đã vứt bỏ nó từ hồi năm 2008, đồng thời cáo buộc rằng đó là thời điểm Thái Lan triển khai quân tấn công Đền Preah Vihear của Campuchia.

“Tấm bằng của các vị không có giá trị gì để tôi giữ lại”, ông viết.

Ông Hun Sen tiếp tục nói rằng ông chưa bao giờ tự hào về "một mảnh giấy" của tổ chức này.

“Trí tuệ của Hun Sen không sinh ra từ thể chế của các vị. Trí tuệ của Hun Sen đến từ những lời dạy của người dân Campuchia và trường học Campuchia”, ông nói thêm.

Theo Khmer Times, những phát biểu của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen được đưa ra sau khi Đại học Ramkhamhaeng ra tuyên bố vào ngày 7/8 thông báo thu hồi bằng danh dự, trích dẫn những gì được mô tả là "hành vi thù địch" của ông Hun Sen đối với Thái Lan.

Đại học Ramkhamhaeng cho biết: "Vì hành vi của người nhận bằng tiến sĩ danh dự đã thay đổi nên sự vinh danh này cần phải bị thu hồi."

“Vì những lý do này, Hội đồng Đại học Ramkhamhaeng đã nhất trí bỏ phiếu thu hồi bằng Tiến sĩ Triết học danh dự về Khoa học Chính trị của Hun Sen, có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết, ngày 8/8/2025”, trường đại học cho biết.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, theo quy định của Đại học Ramkhamhaeng, bằng danh dự được dành cho những cá nhân có đóng góp đáng kể cho xã hội, cho đất nước Thái Lan hay cộng đồng quốc tế, và những người duy trì các giá trị liên quan đến bằng cấp đó.

Tấm bằng Tiến sĩ danh dự về Khoa học Chính trị ban đầu được trao cho ông Hun Sen - khi đó là Thủ tướng Campuchia - trong một cuộc họp của hội đồng trường vào ngày 16/7/2001. Bằng danh dự đó bao gồm tuyên bố ca ngợi ông Hun Sen vì đã thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Hun Sen cảnh báo 'giao tranh súng cao su' đe dọa lệnh ngừng bắn

Trong một bài đăng khác cũng trên Facebook vào ngày 8/8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về bản chất diễn biến của xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo ông Hun Sen, những gì từng liên quan đến vũ khí trong giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia giờ đã chuyển sang súng cao su bắn bi và đạn kim loại. Ảnh: Facebook.com/hunsencambodia

“Thật ra, tôi không muốn nói về vấn đề này. Tuy nhiên, việc im lặng có thể khiến giới lãnh đạo Thái Lan không hay biết, và cộng đồng quốc tế sẽ hiểu lầm tình hình. Xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan đã chuyển từ một cuộc chiến sử dụng vũ khí sang một cuộc chiến sử dụng súng cao su bắn bi và đạn kim loại.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ tầm thường hoặc thậm chí là buồn cười. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Nếu chúng ta không can thiệp, tình hình sẽ leo thang từ việc sử dụng súng cao su đến việc sử dụng mọi loại vũ khí, cuối cùng sẽ phá hủy thỏa thuận ngừng bắn mà giới lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã dày công đạt được, với sự trung gian tích cực của Thủ tướng Malaysia và sự tham gia của Trung Quốc và Mỹ.

Đối với Campuchia, nếu những hành động như vậy đang diễn ra, tôi kêu gọi Chính phủ Hoàng gia ban hành lệnh ngay lập tức cho lực lượng quân sự chấm dứt việc sử dụng chúng.

Tôi cũng hy vọng giới lãnh đạo Thái Lan sẽ ban hành lệnh tương tự cho quân đội của họ để ngừng sử dụng vũ khí, như được phản ánh trong các hình ảnh đính kèm.”