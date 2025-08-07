Ông Hun Sen bác bỏ cáo buộc ám sát, kêu gọi không lôi kéo nước ngoài vào xung đột Campuchia - Thái Lan

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 7/8 đưa tin, trong một tuyên bố dài đăng trên tài khoản Facebook chính thức của mình, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã làm rõ về hai tin đồn đáng chú ý: tin đồn đầu tiên liên quan đến các báo cáo về việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho khu vực và tin đồn thứ hai cáo buộc các nhà lãnh đạo Thái Lan đang âm mưu ám sát ông và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cực lực bác bỏ tin đồn về một âm mưu ám sát được cho là do Thái Lan đứng đầu nhằm vào ông và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: SCMP

“Gần đây, có nhiều thông tin về việc Nhật Bản cung cấp máy bay không người lái cho Thái Lan, Trung Quốc cung cấp máy bay không người lái cho Campuchia, và Hàn Quốc bán máy bay và đạn dược cho Thái Lan với mục đích ám sát tôi và [Thủ tướng] Hun Manet”, ông Hun Sen viết. “Những cáo buộc như vậy, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”

Trong thông điệp của mình, ông Hun Sen cảnh báo không nên lôi kéo các nước thứ ba vào cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan, đặc biệt là khi hai nước đang tích cực nỗ lực giảm căng thẳng và ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn gần đây.

“Bất kể Campuchia hay Thái Lan có nhận vũ khí từ bất kỳ nguồn nước ngoài nào hay không, chúng ta không nên mở rộng xung đột để lôi kéo các quốc gia đó vào”, ông Hun Sen nói. “Các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang khuyến khích hòa bình, chứ không phải chiến tranh.”

Theo Khmer Times, bình luận của Chủ tịch Thượng viện Campuchia được đưa ra sau khi Đại sứ quán Nhật Bản và Hàn Quốc tại Campuchia mới đây đã phủ nhận việc truyền thông đưa tin rằng chính phủ hai nước này đang cung cấp thiết bị quân sự cho Thái Lan. Cả hai đại sứ quán đều tái khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình trong khu vực.

Liên quan đến thông tin gây sốc hơn rằng giới lãnh đạo Thái Lan đang lên kế hoạch ám sát mình và Thủ tướng Hun Manet, ông Hun Sen bác bỏ tin đồn này vì cho rằng nó không thực tế.

Ông không tin Thái Lan lên kế hoạch ám sát. Ông tuyên bố: “Những cáo buộc như vậy không có căn cứ xác đáng.”

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng mặc dù trước đây hành động ám sát từng được sử dụng trong chiến tranh để loại bỏ các tướng lĩnh tài giỏi, thì ngoại giao hiện đại đòi hỏi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, lý trí ở cả hai bên để đàm phán hòa bình.

“Campuchia cần một nhà lãnh đạo Thái Lan quyền lực để đàm phán, và Thái Lan cũng cần một người như vậy ở Campuchia – hiện tại là Hun Sen và Hun Manet”, ông nói. “Nếu một trong hai chúng tôi bị ám sát, thiệt hại cho quan hệ khu vực sẽ không thể đảo ngược.”

Chủ tịch Thượng viện Campuchia nói thêm rằng bất kỳ hành động bạo lực nào cũng không chấm dứt được sự phản kháng mà thay vào đó sẽ làm gia tăng sự phản kháng.

“Nếu Hun Sen hoặc Hun Manet thực sự bị giới lãnh đạo Thái Lan ám sát, điều này sẽ dẫn đến hàng chục hoặc hàng trăm nghìn Hun Sen và Hun Manet mới xuất hiện ở Campuchia”, ông nói.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các nước bán máy bay chiến đấu cho Thái Lan đảm bảo rằng những vũ khí đó không bị sử dụng sai mục đích chống lại các quốc gia láng giềng.

“Campuchia không phản đối việc bán vũ khí cho Thái Lan, nhưng chúng tôi kêu gọi không sử dụng những máy bay này để tấn công lãnh thổ Campuchia, hoặc lãnh thổ Lào, Malaysia, hay Myanmar”, ông nói.

Vào ngày 5/8, Nội các Thái Lan đã phê duyệt việc Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) mua 4 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen từ Thụy Điển theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G). Ảnh: ScandAsia

Thái Lan kiên quyết phủ nhận cáo buộc

Trong khi đó, theo hãng truyền thông The Nation (Thái Lan), Bộ Ngoại giao Thái Lan vào ngày 6/8 cũng đã ra tuyên bố bác bỏ những thông tin lan truyền gần đây trên mạng xã hội cho rằng Thái Lan đang lên kế hoạch ám sát hai nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen và Hun Manet.

Nikorndej Balankura - Tổng giám đốc Sở Thông tin kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - đã kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này, gọi chúng là hoàn toàn vô căn cứ và rõ ràng là nhằm mục đích bôi nhọ Thái Lan.

"Tôi muốn nhắc lại rằng việc lan truyền thông tin sai sự thật trong khi cả hai bên đang trong quá trình thảo luận của Ủy ban Biên giới chung (GBC) không chỉ không phục vụ mục đích xây dựng mà còn làm suy yếu tinh thần đối thoại nhằm giải quyết tình hình một cách hòa bình", ông Nikorndej tuyên bố.

Ông Nikorndej cũng lên án thông tin sai lệch là nỗ lực có hại nhằm phá hoại những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Thái Lan và Campuchia.