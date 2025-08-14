Ông Zelensky nói Tổng thống Putin giành được 'chiến thắng cá nhân'

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8 (giờ địa phương) để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không được mời.

Chính quyền Mỹ cũng đã tìm cách giảm bớt kỳ vọng xung quanh cuộc gặp giữa hai tổng thống Trump và Putin. Trước đây, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử hoặc ngay sau khi nhậm chức.

Cả hai lời hứa đều không thành hiện thực và Nhà Trắng tuần này đã định hình các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ là một "bài tập lắng nghe" và một nhiệm vụ "tìm hiểu sự thật".

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết rằng ông tin Tổng thống Nga Putin sẽ được hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Mỹ Trump theo ba cách chính. Ảnh: Reuters

Hôm 12/8, kênh NewsNation (Mỹ) đã phỏng vấn Tổng thống Ukraine Zelensky về việc Tổng thống Putin sẽ rút ra được điều gì từ cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine không hề ngần ngại khi trả lời hãng tin này rằng: "Tôi tin rằng ông Putin sẽ được hưởng lợi từ việc này, bởi vì thành thật mà nói, điều ông ấy đang tìm kiếm là những bức ảnh. Ông ấy cần một bức ảnh từ cuộc gặp với Tổng thống Trump."

Ông Zelensky tiếp tục: "Thứ nhất, ông ấy sẽ gặp mặt trên đất Mỹ, điều mà tôi tin là một chiến thắng cá nhân của ông ấy. Thứ hai, ông ấy thoát khỏi sự cô lập vì gặp mặt trên đất Mỹ. Thứ ba, với cuộc gặp này, bằng cách nào đó, ông ấy đã trì hoãn chính sách trừng phạt. Tổng thống Trump có những lệnh trừng phạt nghiêm khắc, và chúng tôi [Ukraine] rất mong chờ những lệnh trừng phạt này."

"Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", ông Zelensky nói thêm.

Theo đài RT (Nga), Tổng thống Mỹ Trump vào tuần trước đã công bố "cuộc gặp rất được mong đợi" với người đồng cấp Nga Putin, tiết lộ cuộc gặp sẽ diễn ra tại Alaska.

Nhà Trắng đã xác nhận hôm 12/8 rằng thành phố Anchorage ở bang Alaska sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, và mặc dù địa điểm chính xác vẫn chưa được công bố, nhưng các hãng truyền thông đã đưa tin rằng đó sẽ là căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) vào năm 2018. Ảnh: Getty

Cả Washington và Moscow đều tỏ ra thận trọng về kỳ vọng, cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh này có thể sẽ là sự kiện cấp cao đầu tiên trong chuỗi đàm phán sắp tới, thay vì mang lại đột phá ngay lập tức. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào xung đột Nga - Ukraine cũng như một loạt các vấn đề song phương rộng hơn giữa Nga và Mỹ, RT đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trong tuần này rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương, cho phép chúng ta tiến triển trong một số vấn đề".

Nhà Trắng dường như cũng hạ thấp kỳ vọng khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đây sẽ là "một bài tập lắng nghe" đối với Tổng thống Trump.

“Hãy xem, chỉ có một bên tham gia vào cuộc chiến này sẽ có mặt, vì vậy Tổng thống [Trump] cần phải đến và một lần nữa có được sự hiểu biết chắc chắn và tốt hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt phát biểu hôm 12/8.