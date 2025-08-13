Nhà Trắng chốt địa điểm thượng đỉnh Mỹ-Nga

Cuối tuần qua, khi khẩn trương tìm kiếm và chốt địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu (15/8) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, các quan chức Mỹ đã nhanh chóng vấp phải một trở ngại lớn: Mùa hè là cao điểm du lịch ở Alaska nên các địa điểm vừa sẵn có vừa đủ điều kiện tiếp đón hai nhà lãnh đạo thế giới đều cực kỳ hạn chế.

Ban tổ chức sớm nhận ra Anchorage là thành phố duy nhất tại tiểu bang rộng lớn này có lựa chọn khả thi cho hội nghị. Trong đó, chỉ Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson, nằm ở rìa phía bắc thành phố, mới đáp ứng yêu cầu an ninh cho cuộc gặp lịch sử, dù Nhà Trắng ban đầu hy vọng sẽ tránh việc đón tiếp nhà lãnh đạo Nga và đoàn tùy tùng tại một căn cứ quân sự của Mỹ.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Nga 15/8. Ảnh: Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson

Quyết định này càng cho thấy tính gấp rút trong việc hoàn thiện các chi tiết cho cuộc gặp ngày 15/8 — lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Mỹ và Nga gặp nhau sau hơn bốn năm. Khi thời điểm đến gần, nhiều nội dung hội nghị vẫn đang được chuẩn bị, cả phía Mỹ và Nga đều khẩn trương hoàn tất. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hôm thứ Ba (12/8), Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã trao đổi về “một số khía cạnh chuẩn bị” cho sự kiện.

Thông thường, một hội nghị thượng đỉnh với quốc gia đối thủ sẽ diễn ra sau các cuộc đàm phán sâu rộng về chương trình nghị sự và kết quả dự kiến. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông xem cuộc họp này như một phiên “thăm dò”, không đặt nhiều kỳ vọng về cách thức tiến hành. Nhà Trắng ngày 12/8 gọi đây là một “phiên lắng nghe”.

“Tổng thống [Donald Trump] cảm thấy rằng: Tôi phải nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện. Tôi cần gặp trực tiếp, nghe ông ấy nói riêng, và đánh giá bằng cách nhìn vào ông ấy”, Ngoại trưởng Rubio nói trong cuộc phỏng vấn phát thanh sáng 12/8, đồng thời lý giải vì sao năm cuộc điện đàm được công khai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga năm nay vẫn chưa đủ để xác định ý định của ông Putin.

Quan chức Mỹ bất ngờ trước thái độ của Tổng thống Putin

Theo các nguồn tin am hiểu, chính quyền Tổng thống Trump và Điện Kremlin đã lựa chọn Alaska sau quá trình đàm phán hậu trường kéo dài, bởi rất ít địa điểm phù hợp cho cuộc gặp — nhất là khi Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào năm 2023.

Nga vì thế không muốn chọn một điểm đến ở châu Âu, ngay cả những thành phố từng là địa điểm quen thuộc cho các cuộc gặp Mỹ–Nga từ thời Chiến tranh Lạnh như Vienna hay Geneva. Tổng thống Putin từng đề xuất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là “địa điểm hoàn toàn phù hợp”, song nhiều quan chức Nhà Trắng muốn tránh thêm một chuyến đi dài tới Trung Đông sau chuyến thăm của ông Trump hồi tháng 5.

Các quan chức Mỹ tỏ ra vừa vui mừng vừa có phần ngạc nhiên khi ông Putin đồng ý gặp trên đất Mỹ — vùng đất từng thuộc về Nga.

Phát biểu mới đây khi các cộng sự đang gấp rút hoàn thiện chi tiết hội nghị, Tổng thống Trump nói: “Tôi cho rằng việc Tổng thống Nga đến đất nước chúng ta, thay vì chúng ta đến nước ông ấy hoặc một địa điểm thứ ba, là điều rất đáng trân trọng.”

(Theo CNN)