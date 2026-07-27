Ký ức về người con lớp trưởng viết đơn bằng máu xin ra chiến trường

Cùng với đó, tiếp nối Dự án "1.000 bức ảnh Thời hoa lửa﻿", tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã trao tặng 19 bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng tới thân nhân các gia đình liệt sĩ. Mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là phục dựng được một hình ảnh đã nhạt phai theo năm tháng, mà còn là sự nối dài ký ức, giúp những người thân được một lần nữa nhìn thấy gương mặt của người cha, người anh, người con đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.