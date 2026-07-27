Ký ức về người con lớp trưởng viết đơn bằng máu xin ra chiến trường

Trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu, Mẹ Đào Thị Ngỏ (95 tuổi) 78 năm tuổi Đảng nghẹn ngào nhớ lại ký ức về người con trai cả là lớp trưởng viết đơn bằng máu xin nhập ngũ và mãi mãi nằm lại ở chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng khi mới tuổi đôi mươi.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh), Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình có đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình Anh hùng liệt sĩ và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Ngay từ sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ để cắm hoa, thắp nến cho ngôi mộ của các liệt sĩ.
Nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ cũng có mặt để thăm viếng phần mộ người thân của mình.
Mẹ Đào Thị Ngỏ (95 tuổi, trú phường Hà Lầm) 78 năm tuổi Đảng, đến thăm con trai cả là liệt sĩ Lưu Ngọc Đỗ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu năm 2009. Từ đó đến nay năm nào đến ngày 27/7 mẹ cùng người thân trong gia đình cũng đến thăm, thắp hương cho con cùng các đồng đội nằm tại đây.
Mẹ Ngỏ kể, anh Đỗ học lớp đầu tiên và khóa đầu tiên của trường cấp 3 Hoành Bồ, anh học giỏi, là lớp trưởng. Năm 1971, khi 18 tuổi và đang học lớp 10 anh gác bút lại viết đơn bằng máu để xin ra chiến trường chiến đấu. Tháng 8/1974, Mẹ Ngỏ nhận được giấy báo tử anh Đỗ hy sinh khi đang chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, lúc này anh Đỗ mới ngoài 20 tuổi.
Sau khi thắp hương cho người lính tuổi 20, Mẹ Ngỏ đi thắp hương phần mộ của các liệt sĩ xung quanh con trai mình.
Ông Phạm Đức Nhân ở tổ 21 khu 6, phường Hà Tu là cựu quân nhân thuộc sư đoàn 323. Ông Nhân cho biết, ông có 2 người anh em trai lên đường nhập ngũ và hy sinh tại An Giang trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
"Tôi rất xúc động khi thế hệ trẻ Quảng Ninh luôn tưởng nhớ tới những công lao to lớn của các Anh hùng - Liệt sĩ những người đã hi sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Tôi mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh để xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nhân nói.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Hàng trăm ngọn nến tri ân lần lượt được thắp sáng trên từng phần mộ, lan tỏa ánh sáng ấm áp giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang như lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống hòa bình của nhân dân.
Cùng với đó, tiếp nối Dự án "1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã trao tặng 19 bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng tới thân nhân các gia đình liệt sĩ. Mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là phục dựng được một hình ảnh đã nhạt phai theo năm tháng, mà còn là sự nối dài ký ức, giúp những người thân được một lần nữa nhìn thấy gương mặt của người cha, người anh, người con đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.
Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu hiện là nơi yên nghỉ của 466 anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, là minh chứng cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
Lễ thắp nến tri ân không chỉ là dịp tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Ninh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hôm nay.
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