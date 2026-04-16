Kỹ sư Nga tạo phát minh đột phá, góp phần củng cố vị trí "số 1 hành tinh" của xứ Bạch Dương

Trang Ly |

Đó là phát minh gì?

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 16/4, các kỹ sư nông nghiệp từ Đại học Nông nghiệp Quốc gia Kazan (KazSAU) vừa được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp tăng năng suất lúa mì vụ xuân lên 28% bằng cách sử dụng khoáng chất tự nhiên Glauconite.

Phát minh đã được kiểm nghiệm thực tế trong năm 2023 góp phần củng cố vị trí nước xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới của Nga. 

Cụ thể, các nhà khoa học Nga đã tạo phương pháp mới gì liên quan đến "cát xanh" Glauconite?

Glauconite – kho báu xanh giúp tăng năng suất lúa mì vụ xuân lên đến 28%

"Glauconite rất giàu kali, sắt, magiê và các nguyên tố vi lượng, được giải phóng dần dần, ngăn ngừa tình trạng căng thẳng cho cây trồng. Khoáng chất này làm tăng khả năng trao đổi ion điện tích dương của đất, giúp chất dinh dưỡng được giữ lại trong vùng rễ và không bị rửa trôi bởi lượng mưa. 

Hơn nữa, Glauconite cải thiện cấu trúc đất và khả năng giữ ẩm, điều này đặc biệt quan trọng trong mùa vụ khô hạn" - Tiến sĩ Razil Garayev, Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp kiêm Phó Giáo sư Khoa Trồng trọt và Làm vườn thuộc KazSAU cho biết.

Kỹ sư Nga tạo phát minh đột phá, góp phần củng cố vị trí "số 1 hành tinh" của xứ Bạch Dương - Ảnh 1.

Ảnh: Dmitry Rogulin/TASS

Phương pháp mới của người Nga kết hợp hai giai đoạn bón Glauconite cho cây trồng. 

(1) Trước khi gieo trồng, Glauconite dạng hạt được bón vào đất với liều lượng 2 tấn/ha, kết hợp với phân bón nitơ. 

(2) Trong giai đoạn đẻ nhánh – thời điểm quan trọng hình thành bông – việc bón phân qua lá được thực hiện: Cây được phun dung dịch huyền phù Glauconite-nước cấu trúc nano ở nồng độ 0,125%. 

Chính sự kết hợp giữa bón khoáng chất vào đất và phun qua lá tạo ra hiệu quả hiệp đồng. Theo các thử nghiệm thực địa được tiến hành năm 2023 trên giống lúa mì mềm vụ xuân tên là Yoldyz, năng suất tăng lên 28% khi kết hợp đầy đủ Glauconite, phân bón nitơ và phun qua lá so với lô đối chứng. 

Kỹ sư Nga tạo phát minh đột phá, góp phần củng cố vị trí "số 1 hành tinh" của xứ Bạch Dương - Ảnh 2.

Bánh mì đen là món ăn rất phổ biến ở Nga.

Phát minh giúp tăng năng suất lúa mì này có ý nghĩa rất lớn đối với người Nga bởi 2 lý do. Thứ nhất, Nga là nước xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới liên tục trong nhiều năm. 

Dự báo niên vụ 2025-2026 Nga tiếp tục giữ vị trí này, chiếm hơn 1/5 nguồn cung toàn cầu, theo tính toán của hãng thông tấn Nga RIA Novosti dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) năm 2025.

Thứ hai, lúa mì là nguồn lương thực chủ yếu của Nga. Lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của hàng triệu người Nga.

Hơn nữa, Nga có tiềm lực trong sản xuất Glauconite dùng cho nông nghiệp. Theo Researchgate, trữ lượng quặng Glauconite dự kiến tại Nga là hơn 2,5 tỷ tấn và được tìm thấy chủ yếu tại các vùng Moscow, Saratov, Pskov và Leningrad, cũng như ở Bashkortostan và cả loại giàu mangan từ dãy Ural.

Glauconite là gì và tại sao lại hiệu quả? 

Glauconite là khoáng aluminosilicat nước chứa kali, natri, sắt và magiê, có công thức hóa học: (K,Na)(Fe³⁺,Al,Mg)₂(Si,Al)₄O₁₀(OH)₂.

Glauconite có màu xanh lục đặc trưng, thường hình thành trong môi trường biển nông, giàu sắt và oxi hóa chậm. Nó đã được sử dụng làm phân bón kali và là thành phần của bộ lọc làm mềm nước.

Kỹ sư Nga tạo phát minh đột phá, góp phần củng cố vị trí "số 1 hành tinh" của xứ Bạch Dương - Ảnh 3.

Glauconite hình thành trong môi trường biển nông, tạo thành cái gọi là "cát xanh". Nguồn ảnh: MidJourney

Kỹ sư Nga tạo phát minh đột phá, góp phần củng cố vị trí "số 1 hành tinh" của xứ Bạch Dương - Ảnh 4.

Đặc điểm nổi bật của Glauconite.

Các nhà nghiên cứu Nga cho biết, ngay cả khi chỉ dùng riêng Glauconite (không kết hợp phân hóa học), năng suất vẫn tăng rõ rệt, dù mức tăng khiêm tốn hơn. Điều này mở ra hướng nông nghiệp giảm phụ thuộc phân bón hóa học, thân thiện hơn với môi trường.

Công nghệ này không chỉ tăng số lượng hạt mà còn góp phần cải thiện chất lượng đất lâu dài, phù hợp với xu hướng nông nghiệp sinh thái và hữu cơ hiện nay.

Nguồn: TASS, Tân Hoa Xã

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

