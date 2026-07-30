Kỹ sư hé lộ điểm khác biệt "đắt giá" góp phần quyết định ngân sách công trình: Nên chọn gạch nào?

Gạch nào bền, chống thấm và thân thiện môi trường?

Sự chênh lệch về kích thước, tốc độ thi công và lượng vữa sử dụng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chi phí xây dựng mà nhiều gia chủ không hề hay biết.

Khi bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà hay công trình, quyết định lựa chọn giữa gạch bê tông cốt liệu (gạch block) và gạch đất nung thường vượt xa chuyện sở thích cá nhân.

Theo các kỹ sư xây dựng, đây là lựa chọn chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành, lượng vật liệu tiêu thụ và quan trọng nhất: tổng chi phí của toàn bộ dự án.

Mặc dù cả hai loại gạch đều hoàn thành tốt vai trò tạo nên những bức tường chắc chắn, nhưng cách thức chúng tác động đến ngân sách thi công lại hoàn toàn khác nhau.

Lời khuyên từ kỹ sư: Chọn loại nào để tối ưu chi phí, bảo vệ môi trường?

Nếu bạn đang làm một công trình nhỏ, tự làm hoặc ưu tiên sự mát mẻ tự nhiên ở khu vực khí hậu nóng, gạch nung truyền thống vẫn là giải pháp an toàn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn rút ngắn tiến độ, giảm thiểu rủi ro phát sinh chi phí nhân công và tiết kiệm xi măng trát tường và thân thiện môi trường thì gạch bê tông chính là "chìa khóa" giúp bạn cắt giảm tổng ngân sách xây dựng một cách thông minh nhất.

So sánh gạch bê tông và gạch đất nung

1. Gạch đất nung: Giá rẻ ban đầu nhưng tốn công

Gạch đất nung là lựa chọn vô cùng quen thuộc tại nhiều công trình nhờ chi phí mua vật liệu ban đầu tương đối thấp và dễ tìm mua trên thị trường.

Ưu điểm: Khả năng cách nhiệt tốt, giúp không gian bên trong nhà luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ngoài ra, trọng lượng nhẹ hơn giúp việc vận chuyển thủ công lên cao dễ dàng hơn.

Điểm trừ về chi phí: Do kích thước nhỏ, thợ xây phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành một mảng tường. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí nhân công tăng lên. Bên cạnh đó, số lượng mạch nối nhiều hơn đòi hỏi một lượng vữa khổng lồ để liên kết và tô trát hoàn thiện.

2. Gạch bê tông cốt liệu (gạch block): Đầu tư thông minh, thân thiện môi trường

Được xem là loại gạch thân thiện với môi trường, gạch block là dòng gạch không nung, giúp giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp nhờ quy trình sản xuất không dùng nhiệt độ nung đốt.

Gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp xi măng, đá và cát. Dù có mức giá rẻ hơn so với gạch nung, nhưng những giá trị nó mang lại cho toàn bộ công trình lại cực kỳ ấn tượng.

Kích thước vượt trội: Nhờ kích thước lớn hơn nhiều so với gạch nung, việc xây tường diễn ra với tốc độ kinh ngạc. 1 m² tường gạch bê tông tốn ít thời gian và ít viên gạch hơn đáng kể.

Tiết kiệm vữa & Nhân công: Bề mặt đồng đều và chuẩn xác của gạch bê tông giúp giảm thiểu tối đa lượng vữa lót cũng như vữa trát tường. Tốc độ xây nhanh đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí trả cho thợ hàng ngày.

Độ bền chịu lực: Gạch bê tông có khả năng chịu lực cao, rất phù hợp cho các mảng tường chịu tải lớn hoặc các công trình hiện đại. Ngoài ra chúng còn chống thấm tốt.