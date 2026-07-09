Kỷ luật cảnh cáo một bác sĩ bị tố ’vòi vĩnh’ người nhà bệnh nhân

Bà T.T.M.N, bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành Y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trụ sở Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột. Ảnh: An Phú.

Ngày 9/7, ông Lâm Thái Hùng – Phó Giám đốc, phụ trách điều hành Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận với Tiền Phong , đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà T.T.M.N, bác sĩ chuyên khoa I Sản phụ khoa, thuộc bệnh viện này.

Lý do, bà N. vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành Y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tại thời điểm là viên chức thuộc khoa Phụ sản.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , trước đó, bà N. bị người nhà sản phụ L.T.M.Tr gửi đơn phản ánh dấu hiệu vòi vĩnh lên lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, trong đơn, người nhà sản phụ L.T.M.Tr cho rằng, trước đó vào ngày 13/8/2025, sản phụ này nhập viện để khám sản khi thai được 38 tuần. Bác sĩ T.T.M.N đã yêu cầu nhập viện ngay để phẫu thuật mổ lấy thai, mặc dù trước đó sản phụ này chưa đến ngày sinh bắt buộc và vẫn có thể sinh thường.

“Con tôi phải truyền 2 chai nước và chích nhiều mũi thuốc, gây đau đớn, lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ cho cả mẹ và bé… nhưng vẫn phải mổ theo chỉ đạo của bác sĩ N. Việc này cho thấy có dấu hiệu xử lý y khoa không phù hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và an toàn của sản phụ”, đơn phản ánh nêu.

Theo người nhà sản phụ Tr., bác sĩ N. đã yêu cầu họ bồi dưỡng 2 triệu đồng ngoài quy định. “Mặc dù tôi đề nghị bồi dưỡng 1,5 triệu đồng do hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ không chấp nhận và vẫn yêu cầu 2 triệu đồng, viện dẫn phải chia phần cho bác sĩ mổ khác. Hành vi này gây áp lực, khó chịu, xâm phạm nhân phẩm và y đức của ngành y”, bà N.T.T.A, mẹ của sản phụ L.T.M.Tr nêu trong đơn.

Theo ông Lâm Thái Hùng – Phó Giám đốc, phụ trách điều hành Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc bệnh viện và Hội đồng chuyên môn bệnh viện đã họp, yêu cầu bác sĩ N. làm bản kiểm điểm để xem xét, xử lý.

Sau đó, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã thi hành kỷ luật bà N. bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời chuyển bác sĩ này sang làm việc tại Phòng kế hoạch tổng hợp.