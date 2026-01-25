KỲ LẠ bé 8 tuổi phát hiện ung thư phổi khi khám định kỳ, NHƯNG bác sĩ nói: "Không đáng lo!"

Cầm tờ chẩn đoán "ung thư biểu mô tại chỗ" của cậu con trai Xiao Chen 8 tuổi, anh Wang (Phúc Kiến, Trung Quốc) cảm thấy đất trời sụp đổ. Mọi chuyện bắt đầu từ lần khám sức khỏe định kỳ. Con trai mới khỏi sau lần cảm lạnh dẫn tới viêm phổi nên anh lo lắng, muốn chụp CT. Chỉ là kiểm tra lại cho yên tâm, ai ngờ lại nhận được kết quả ung thư phổi.

Ảnh minh họa

Ung thư phổi hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các loại bệnh lý ác tính trên toàn cầu. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc mới và khoảng 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm.

Mà chẳng cần là ung thư phổi, với bất ai, nhất là các bặc phụ huynh, nghe từ "ung thư" đã đủ hoảng hốt tới rụng rời. Thế nhưng, cách phản ứng của các bác sĩ mới là nguyên nhân khiến anh Wang bàng hoàng.

Bác sĩ Chen Qianshun, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực thuộc Bệnh viện tỉnh trực thuộc Đại học Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) mỉm cười trấn an: "Khối u của cháu không đáng lo ngại".

Anh Wang nhìn vào những nốt kính mờ trên phim chụp mà lòng như lửa đốt. Anh không giữ được bình tĩnh, suýt chút nữa thì làm loạn cả bệnh viện đòi phẫu thuật cho con. Đến khi được bác sĩ từ tốn giải thích kỹ, anh mới vỡ lẽ. Vừa ôm con trai khóc trong vui mừng, vừa rối rít xin lỗi đội ngũ y bác sĩ.

Sự mâu thuẫn này thực chất dựa trên những chỉ số y khoa rất cụ thể. Khối u của bé Xiao Chen chỉ rộng 8 milimét, là dạng kính mờ thuần túy, không có hàm lượng chất rắn.

Bác sĩ giải thích rằng, Tổ chức Y tế Thế giới đã loại loại tổn thương này khỏi danh sách u ác tính xâm lấn và coi đây chỉ là tổn thương tiền ung thư hoặc lành tính dựa trên loại nốt. Ngay cả trong số các nốt ác tính, hầu hết là ung thư phổi "lành tính" hoặc giai đoạn rất sớm với tiên lượng tốt. Chúng có tốc độ phát triển cực chậm, có khi mất hàng chục năm vẫn đứng yên, hầu như không đe dọa đến tính mạng.

Chưa kể, việc vội vã phẫu thuật lên cơ thể một đứa trẻ 8 tuổi lúc này là dư thừa. Bởi có thể gây sang chấn tâm lý và ảnh hưởng đến chức năng phổi của bé nhiều hơn là chính khối u đó.

Tuy nhiên, bác sĩ Chen cũng nhắc nhở cha mẹ cần đặc biệt tỉnh táo trước các "vạch đỏ" sau:

- Kích thước nốt mờ tăng nhanh vượt mức 1cm.

- Nốt mờ xuất hiện phần đặc bên trong (chuyển sang dạng hỗn hợp).

- Bờ nốt mờ không còn mịn mà có hình răng cưa hoặc tua gai.

Nếu không có các dấu hiệu này, gia đình chỉ cần theo dõi định kỳ.

Không phải nốt kính mờ nào ở phổi cũng là dấu hiệu của khối u ác tính (Ảnh minh họa)

Vị chuyên gia nhấn mạnh, sự lo âu thái quá đôi khi còn nguy hiểm hơn bệnh tật vì nó làm suy giảm hệ miễn dịch của trẻ. Thay vì hoảng loạn, hãy coi đây là lời nhắc nhở để điều chỉnh lối sống, bổ sung dinh dưỡng như sắt và canxi để con phát triển khỏe mạnh. Phát hiện sớm là chìa khóa, nhưng hiểu đúng bản chất để tránh can thiệp y tế quá mức mới là cách bảo vệ trẻ trọn vẹn nhất.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, The Paper