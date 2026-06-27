Dữ liệu mới từ Kính viễn vọng James Webb cho thấy một số hố đen siêu khối lượng có thể lớn hơn dự đoán, đặt ra nhiều câu hỏi mới.

Dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) cho thấy một số hố đen siêu khối lượng có thể lớn hơn cả những gì các thiên hà chủ của chúng có thể lý giải, đặt ra nghi vấn đối với các giả thuyết hiện nay về quá trình hình thành và phát triển của chúng trong Vũ trụ sơ khai - Thông tin mới được Science X đăng tải.

Hầu hết các thiên hà lớn đều có một hố đen siêu khối lượng ở trung tâm, với khối lượng dao động từ hàng trăm nghìn đến hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời.

Do bụi và các ngôi sao che khuất, các nhà khoa học không thể quan sát trực tiếp những hố đen này mà phải sử dụng các phương pháp gián tiếp.

Với những hố đen không hoạt động, các nhà thiên văn đo vận tốc của các ngôi sao tập trung quanh vùng trung tâm để ước tính khối lượng. Đối với các hố đen đang hấp thụ vật chất, họ phân tích độ sáng và chuyển động của khí xung quanh chân trời sự kiện.

Hiện giới khoa học đang xem xét 2 giả thuyết chính về nguồn gốc của các "phôi" hố đen siêu khối lượng. Theo một giả thuyết, chúng hình thành sau cái chết của những ngôi sao khối lượng lớn đầu tiên trong Vũ trụ, còn gọi là các ngôi sao Population III.

Tuy nhiên, đến nay chưa có giả thuyết nào được xác nhận trực tiếp bằng quan sát và các nhà khoa học kỳ vọng dữ liệu mới từ JWST sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề.

Nghiên cứu cũng nhằm giải đáp câu hỏi "con gà hay quả trứng có trước", tức hố đen hay thiên hà xuất hiện trước. Các quan sát ban đầu cho thấy hố đen có thể hình thành trước, sau đó hút vật chất để tạo nên các hệ sao.

Mặc dù hố đen siêu khối lượng có lực hấp dẫn rất lớn và có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành các ngôi sao, các nhà khoa học cho biết Trái Đất không có nguy cơ bị hố đen ở trung tâm Dải Ngân hà nuốt chửng.

Trong hầu hết trường hợp, các hố đen siêu khối lượng chỉ giữ các thiên thể chuyển động theo quỹ đạo, góp phần định hình cấu trúc chung của Vũ trụ.

Science X cũng cho biết các nhà vật lý thiên văn đã giải mã tín hiệu phát ra từ vụ hợp nhất của 2 hố đen. Khi nghiên cứu vật thể GW250114, họ nhận thấy tín hiệu đặc biệt mạnh này có thể trở thành công cụ quan trọng để nghiên cứu khu vực chân trời sự kiện của hố đen còn lại sau vụ hợp nhất.