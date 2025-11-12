Kinh hãi cảnh chồng lôi vợ ra đánh giữa hành lang chung cư, thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, vào khoảng 21h54 ngày 28/7, có thể thấy một người đàn ông cởi trần đã túm tóc, kéo vợ ra khỏi căn hộ, quật ngã xuống nền rồi liên tục đấm, đá vào mặt, lưng và tay chân nạn nhân.

Khi người vợ đã gục xuống, người đàn ông vẫn tiếp tục chửi bới, đá thêm vào người. Một số cư dân chứng kiến sự việc nhưng do hoảng sợ nên không dám can thiệp ngay. Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý và khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Đoạn clip ghi lại khiến nhiều người phẫn nộ

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu Trang (29 tuổi, phường Đại Mỗ, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh dù sự việc đã trải qua 3 tháng. Chị Trang cho hay, nguyên nhân sự việc ngày hôm đó là do chị về muộn sau giờ làm. Sau khi sự việc xảy ra, đến khi các hộ trong tòa nhà báo nhau qua nhóm cư dân, chị Trang mới được người xung quanh chạy ra giúp đỡ.

Vụ việc khiến chị bị chấn thương nghiêm trọng: thủng màng nhĩ tai trái, chấn động não và tổn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể. Chị phải nhập viện điều trị từ ngày 30/7 đến 4/8.

“Gia đình tôi thực chất không có mâu thuẫn gì quá lớn. Trước kia tôi không biết nhưng gần đây, khi trao đổi với vợ cũ của chồng, tôi mới biết những gì chị ấy phải chịu cũng không hề kém. Lần anh ta hành hung tôi ở hành lang chung cư chỉ là một trong những trận nhỏ, chưa kể những lần xảy ra từ khi tôi mang thai.”

Dù khoảng cách từ nhà đến bệnh viện chỉ hơn 2 km, nhưng trong thời gian nằm viện, chồng và gia đình chồng không một lần đến thăm.

“Khi tôi nằm viện, cả gia đình bên chồng không một ai đến thăm hỏi, thậm chí còn vu cho tôi cắt ghép ảnh anh ta đi chơi bời để dựng chuyện.” - Chị Trang xót xa nói.

Chị Trang phải nhập viện với nhiều chấn thương khắp cơ thể (Ảnh: NVCC)

‘Tôi quen anh hai năm trước khi cưới, nhưng chỉ ít lâu sau khi về chung sống, tôi đã nhận ra mình sai. Khi ấy tôi lại đang mang bầu nên cố nhẫn nhịn. Đã có lúc tôi từng nghĩ đến việc bỏ đi vì quá mệt mỏi nhưng rồi lại thương đứa con mà cố gắng chịu đựng thêm. Tôi nhịn cho đến khi con tròn một tuổi.”

Sau khi xảy ra sự việc, chị đã trình báo và làm đơn tại Công an phường Đại Mỗ. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, người chồng chưa bị triệu tập làm việc. Đại diện công an phường xác nhận đang trong quá trình xử lý và đã cho nạn nhân đi giám định thương tích.

Ngày 5/11, chị Trang tiếp tục được giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội, nhưng do thời gian đã trôi qua, phần lớn vết thương trên cơ thể đã lành, chỉ còn tai trái chưa hồi phục hoàn toàn.

Được biết, chị Trang và chồng đã ly hôn vào tháng 10 sau thời gian dài mâu thuẫn. Cả hai đều từng trải qua một lần đổ vỡ và có con riêng trước khi kết hôn vào tháng 3/2024. Sau khi có con chung, cuộc sống của họ nảy sinh nhiều bất đồng, người chồng thường xuyên nóng nảy và bạo lực.

Hiện chị Trang là người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và sống tại nhà ngoại. Chị mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận, xử lý nghiêm minh người đã hành hung mình để lấy lại công bằng.