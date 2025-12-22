Kim Woo Bin sau bạo bệnh: Tập gym mỗi ngày, sống lành mạnh và làm đám cưới cổ tích với Shin Min Ah

Nhắc đến Kim Woo Bin của hiện tại, khán giả không chỉ nhớ đến vóc dáng cao lớn hay ánh nhìn trầm tĩnh quen thuộc trên màn ảnh, mà còn thấy ở anh một hình ảnh rất khác: điềm đạm, bền bỉ và khỏe mạnh theo đúng nghĩa của một người đã từng bước qua lằn ranh sinh tử. Phía sau hình ảnh phong độ hiện tại là cả một hành trình rèn luyện sức khỏe âm thầm, kéo dài suốt nhiều năm sau khi nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 2017.

Sau biến cố sức khoẻ, Kim Woo Bin gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Không ồn ào, không chia sẻ quá nhiều, anh dành phần lớn thời gian cho việc điều trị và hồi phục. Khi cơ thể dần ổn định, nam diễn viên bắt đầu xây dựng lại lối sống của mình từ những điều cơ bản nhất. Tập gym trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của Kim Woo Bin, nhưng không còn là kiểu tập nặng để giữ hình thể người mẫu như trước. Anh chọn cách tập vừa sức, đều đặn, chú trọng sức bền và sự dẻo dai, đủ để cơ thể khỏe mạnh và không bị kiệt quệ.

Kim Woobin tích cực tập gym để có body cực phẩm

Song song với tập luyện là chế độ ăn uống được duy trì rất nghiêm túc. Kim Woo Bin nạp protein đều đặn mỗi ngày, ưu tiên những thực phẩm đơn giản, lành mạnh và dễ hấp thu. Việc ăn uống không còn phục vụ hình ảnh trước ống kính, mà trở thành cách để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, giúp anh giữ thể trạng ổn định và đủ năng lượng để làm việc trong thời gian dài. Rượu bia, chất kích thích gần như biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của nam diễn viên.

Trong những chương trình thực tế mà Woo Bin tham gia cùng hội bạn thân, anh gây chú ý với thói quen nạp protein hàng ngày, dù đi làm nông về mệt đến đâu vẫn hoàn thành KPI tập luyện cùng Lee Kwangsoo để duy trì sức mạnh cơ bắp.

Đi quay show thực tế làm nông, Kim Woobin vẫn đều đặn tập thể lực mỗi ngày cùng người anh thân thiết Lee Kwangsoo

Không chỉ thay đổi thể chất, Kim Woo Bin còn học cách sống chậm lại. Anh ngủ đủ giấc, hạn chế tối đa căng thẳng và không còn ép bản thân chạy theo lịch trình dày đặc. Với Kim Woo Bin, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém sức khỏe thể chất, bởi chỉ khi tinh thần ổn định, cơ thể mới thật sự hồi phục. Chính sự điềm tĩnh và kỷ luật này đã giúp anh trở lại màn ảnh một cách bền bỉ, không vội vàng nhưng chắc chắn.

Trong suốt hành trình đó, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh Kim Woo Bin theo cách lặng lẽ nhất. Không phô trương, không biến tình yêu thành câu chuyện truyền thông, cô đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn nhất. Sự hiện diện ổn định và lâu dài ấy trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp Kim Woo Bin có thêm động lực để chăm sóc bản thân và không bỏ cuộc giữa chừng.

Khi sức khỏe dần ổn định, công việc trở lại đều đặn và tinh thần đủ vững vàng, Kim Woo Bin mới bước sang chương mới của cuộc đời: hôn nhân. Quyết định cưới Shin Min Ah không phải là khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là kết quả của một quá trình dài anh học cách sống khỏe, sống chậm và trân trọng từng ngày bình thường bên người mình yêu.

Từ một ngôi sao từng đối mặt với bệnh tật, Kim Woo Bin của hiện tại là minh chứng cho việc: tập gym mỗi ngày, ăn uống kỷ luật và sống có chừng mực không phải để chứng minh điều gì với thế giới, mà để đủ sức yêu lâu, sống lâu và ở bên những người quan trọng nhất trong đời.