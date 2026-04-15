Kiểu uống cà phê và trà xanh có thể gây hại cho gan: Nhiều người đang làm mỗi ngày

Cà phê và trà xanh là hai loại đồ uống vô cùng phổ biến. Nhiều người gần như uống hai loại đồ uống này mỗi ngày. Không ít nghiên cứu cho thấy uống cà phê và trà xanh, đúng cách có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe, trong đó có sức khỏe gan. Thế nhưng, việc thường xuyên cho quá nhiều đường, siro, chất tạo ngọt hoặc kem khi uống cà phê và trà xanh có thể gây hại cho gan.

Cà phê và trà xanh tốt cho gan như thế nào?

Cà phê được chứng minh có thể giúp bảo vệ gan khi uống đúng cách.

Theo Healthline, cà phê là một trong những loại đồ uống tốt nhất cho gan. Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể bảo vệ gan khỏi nhiều loại bệnh khác nhau.

Cụ thể, Healthline thông tin, cà phê giúp giảm nguy cơ xơ gan ở người mắc bệnh gan mạn tính. Một nghiên cứu còn cho thấy cà phê còn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư gan, giảm viêm gan cũng như nguy cơ tử vong ở người đang mắc bệnh gan mạn tính.

Một phần tác dụng này được cho là đến từ khả năng hạn chế tích tụ mỡ và collagen, hai dấu ấn quan trọng của bệnh gan, đồng thời làm tăng glutathione, một chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào.

Đối với trà xanh, một tổng quan năm 2020 của 15 nghiên cứu cho thấy trà xanh giúp làm giảm men gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Một nghiên cứu khác vào năm 2017 cho thấy người uống trà xanh có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn, trong đó nguy cơ thấp nhất xuất hiện ở nhóm uống từ 4 cốc mỗi ngày trở lên.

Lá trà xanh

Kiểu uống cà phê và trà xanh gây hại cho gan

Times of India lưu ý rằng bản thân cà phê và trà xanh nguyên bản vốn khá thân thiện với gan. Vấn đề xuất hiện khi đồ uống bị thêm quá nhiều đường, siro tạo vị, kem. Tiêu thụ quá nhiều những ly cà phê hoặc trà xanh kiểu này có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều đường, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, tăng đề kháng insulin và các rối loạn chuyển hóa.

Một nghiên cứu công bố trên The Journal of Nutrition vào năm 2025 cho thấy so với những người uống cà phê không đường, những người uống cà phê có đường ở nhiều mức khác nhau có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và các biến cố liên quan đến gan cao hơn.

Cà phê chứa nhiều chất tạo ngọt.

Uống thế nào để đỡ hại gan?

Nếu muốn giữ lại điểm cộng của cà phê và trà xanh, cách đơn giản nhất là ưu tiên phiên bản nguyên bản hơn: ít đường, không thêm siro, hạn chế kem béo và không lạm dụng chất tạo ngọt.

Với cà phê, lựa chọn như cà phê đen, americano hoặc cà phê sữa ít đường sẽ hợp lý hơn các loại đồ uống pha chế quá ngọt. Với trà xanh, nên ưu tiên trà pha loãng vừa phải, không thêm quá nhiều đường; đồng thời không nên đánh đồng trà xanh pha uống thông thường với chiết xuất trà xanh dạng thực phẩm bổ sung.

Người có bệnh gan, đang điều trị bệnh mạn tính hoặc đang dùng nhiều sản phẩm bổ sung nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng chiết xuất trà xanh liều cao.

Nguồn: Healthline, Times of India, Science Direct