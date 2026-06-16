Kiều Anh gây bất ngờ khi quy tụ hàng chục ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi trong MV mới

Kiều Anh đã mời hàng chục ca nương thực thụ cùng xuất hiện trong MV. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi.

Tối 15/6, sau buổi họp báo ra mắt diễn ra cùng ngày, MV Lá Ngọc Cành Vàng của Ca nương Kiều Anh chính thức phát hành trên các nền tảng số. Đây được xem là dự án được nữ nghệ sĩ đầu tư lớn với sự đồng hành của đội ngũ sáng tạo Antiantiart, nhạc sĩ Tuấn Cry và producer DuongK.

Ca nương Kiều Anh.

Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt tìm cách đưa chất liệu truyền thống vào ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Với Lá Ngọc Cành Vàng, Kiều Anh tiếp tục theo đuổi hướng đi này bằng việc kết hợp world music và dân gian đương đại, đồng thời quy tụ những gương mặt giàu dấu ấn sáng tạo.

Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác, mang thông điệp tôn vinh người phụ nữ hiện đại với tinh thần tự do, tự chủ và biết trân trọng giá trị của bản thân. Nhân vật nữ trong bài hát không xem danh vọng hay sự công nhận của xã hội là thước đo duy nhất của hạnh phúc, mà lựa chọn sống thong dong, bình thản trước những biến động của cuộc đời.

Kiều Anh cảm ơn ekip trong buổi ra mắt.

Thông qua nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng như “trăng hoa”, “thêu thùa lời ca”, hay câu hỏi “ngồi chờ đâu tìm thấy bến bờ?”, bài hát khắc họa người phụ nữ không chờ đợi số phận hay tình yêu định đoạt cuộc đời mình. Thay vào đó, cô chủ động sống, sáng tạo và bước tiếp trên hành trình riêng.

Đặc biệt, tác phẩm tạo nên sự đối thoại thú vị với hình tượng người phụ nữ trong ca dao truyền thống. Nếu câu “thân em như hạt mưa sa” từng gắn với sự mong manh và phụ thuộc vào số phận, thì trong Lá Ngọc Cành Vàng, nhân vật lại đón nhận mọi thăng trầm bằng thái độ tự tại: “vinh hoa mặc kệ người ta”, “có sao em dùng nấy”, “thong dong phiêu bồng như mây”.

Hình ảnh Kiều Anh trong MV mới.

Ở đoạn kết, phần điệp khúc được thể hiện bởi nhiều thế hệ phụ nữ, mở rộng ý nghĩa tác phẩm vượt ra khỏi câu chuyện của một cá nhân để trở thành tiếng nói chung của người phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ sau khi xem MV, GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận xét: “MV ấn tượng với ý tưởng ‘lá ngọc cành vàng’ ngày nay, không chỉ dừng lại ở truyền thống ngày xưa mà trên cơ sở truyền thống đó, người phụ nữ vươn lên hòa nhập với thời đại. MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn, điều đó làm bản thân tôi thấy thú vị”.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh của Lá Ngọc Cành Vàng cũng gây chú ý khi xây dựng một hệ thống biểu tượng văn hóa dày đặc. Dưới bàn tay của Antiantiart, các chất liệu dân gian, tín ngưỡng và mỹ thuật truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại.

MV mới của Kiều Anh hội tụ ca nương nhiều thế hệ.

Một trong những ý niệm xuyên suốt MV là tư duy Ngũ hành. Thay vì mô tả trực diện Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, ê-kíp chuyển hóa thành nhiều không gian mang tính liên tưởng, phản ánh hành trình khám phá vẻ đẹp và bản sắc của người phụ nữ Á Đông.

Không gian mặt nước được lấy cảm hứng từ Thoải phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu, gợi hình ảnh người phụ nữ mềm mại nhưng giàu nội lực. Trong khi đó, căn phòng tông đen chủ đạo được phát triển từ cảm hứng nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại.

Hình ảnh trang phục mang cảm hứng gốm hoa lam Việt Nam xuất hiện nổi bật trong MV, gợi nhắc một thời kỳ hưng thịnh của giao thương Đại Việt, đồng thời tượng trưng cho hành trình đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Một phân cảnh khác lấy cảm hứng từ thơ Nôm và di sản của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Hình tượng này đại diện cho vẻ đẹp tri thức, cá tính và tinh thần tự chủ của người phụ nữ Việt Nam.

MV cũng đưa vào hình ảnh quả trứng như lời nhắc đến truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, biểu tượng của nguồn cội, sự sinh thành và sức sống bền bỉ của dân tộc.

Đáng chú ý, Kiều Anh đã mời hàng chục ca nương thực thụ cùng xuất hiện trong MV. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Hình ảnh các ca nương quây quần trên chiếu hát trước sân đình được xem như lời tri ân dành cho nghệ thuật Ca trù và những thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này qua nhiều thế kỷ.

Khép lại hành trình thị giác là không gian nghi lễ lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu. Tại đây, các lớp văn hóa, tín ngưỡng, mỹ thuật và âm nhạc cùng hội tụ, tạo nên một thế giới nghệ thuật nơi truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại.

Không dừng lại ở Lá Ngọc Cành Vàng, Kiều Anh và ê-kíp cho biết đang chuẩn bị ra mắt một album phòng thu trong thời gian tới. Thông tin này khiến nhiều khán giả yêu âm nhạc và văn hóa truyền thống không khỏi mong đợi những dự án tiếp theo của nữ nghệ sĩ.