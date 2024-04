Kiểu ăn bắp cải giúp nữ chính “Nữ hoàng nước mắt” giảm cân, dưỡng da, chống lại sự lão hóa từ tuổi tác

Sự trở lại màn ảnh với vai trò nữ chính trong bộ phim “Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears) của Kim Ji Won đã tạo nên làn sóng thảo luận rất lớn cả ở Hàn Quốc và nước ngoài. Không chỉ bởi tình tiết phim hấp dẫn, sự ăn ý từ dàn diễn viên mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng và vẻ bề ngoài như “lão hóa ngược” của nữ diễn viên này. Kim Ji Won sinh năm 1992, gia nhập làng giải trí từ 2008 và luôn giữ được hình tượng ổn định với ngoại hình xinh đẹp nổi bật.

Kim Ji Won xinh đẹp và trẻ trung trong phim “Nữ hoàng nước mắt”

Để có được điều này, Kim Ji Won chia sẻ rằng cô quan tâm tới chăm sóc da, vận động cùng chế độ ăn uống. Trong một cuộc phỏng vấn, cô đã tiết lộ kiểu ăn bắp cải rất đơn giản nhưng lại là “vũ khí bí mật” giúp mình giảm cân, dưỡng da và trẻ trung lâu hơn.

Cụ thể, Kim Ji Won thường uống nước luộc bắp cải để lấy nước uống. Cô cho biết, mình thường uống nhiều nước để chăm da, kiểm soát cân nặng và tăng cường trao đổi chất. Bên cạnh nước lọc thông thường thì nước bắp cải luộc là ưu tiên hàng đầu của cô khi bổ sung chất lỏng.

Kim Ji Won từng chia sẻ mình phải giảm cân trong 1 năm trước khi quay phim “Nữ hoàng nước mắt”

Cách làm nước bắp cải của Kim Ji Won cũng vô cùng đơn giản với 4 bước:

- Bước 1: Làm sạch bắp cải sau đó cắt miếng vừa phải.

- Bước 2: Cho nước và bắp cải vào nồi sao cho bắp cải ngập nước hoàn toàn.

- Bước 3: Đun sôi trong 30 phút với lửa vừa trong khi đậy vung.

- Bước 4: Vớt bắp cải ra khỏi nồi và chỉ dùng phần nước luộc rau để uống.

Nữ diễn viên cũng đưa ra một vài lưu ý nhỏ để tăng hiệu quả khi uống loại nước này. Đầu tiên là nên chọn bắp cải tươi và sạch, sau đó rửa rồi mới cắt để hạn chế dinh dưỡng bị thất thoát. Thứ hai, khi đun bắp cải không nên để lửa quá nhỏ vì thời gian đun quá lâu có thể làm giảm dinh dưỡng. Ngược lại, đun với lửa quá to cũng dễ gây trào, cạn nước và giảm dinh dưỡng. Ngoài ra nên đậy vung để những vitamin, khoáng chất giảm bay hơi.

Cuối cùng và quan trọng nhất, Kim Ji Won nhắc nhở rằng bạn có thể để nước bắp cải trong ngăn mát tủ lạnh để ngon miệng, giải khát tốt hơn. Nhưng tốt nhất là nên uống nước bắp cải càng sớm càng tốt sau khi nấu xong và tuyệt đối không để qua đêm, ngay cả khi đậy kín nắp bảo quản trong tủ lạnh. Bởi hương vị và dinh dưỡng có thể bị thay đổi, chưa kể loại nước này rất dễ bị hư hỏng.

Uống nước bắp cải luộc là bí quyết giảm cân, dưỡng da của Kim Ji Won (Ảnh minh họa)

Lý do Kim Ji Won chọn uống nước bắp cải thường xuyên là vì nó rất giàu vitamin A, vitamin B1, vitamin K và vitamin C. Cùng với đó là các khoáng chất như kali, magie, canxi… và rất nhiều chất chống oxy hóa khác tốt cho sức khỏe, chống lão hóa, làm đẹp da. Đặc biệt là chất phytochemical giúp chống lại mụn trứng cá và khô da do thức khuya, lịch trình làm việc đặc thù.

Bắp cải giàu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể yêu cầu và không chứa bất kỳ chất béo hoặc calo dư thừa nào nên cũng rất hiệu quả để giảm cân, kiểm soát sự thèm ăn. Bản thân loại đồ uống này cũng có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, tăng cường trao đổi chất, tốt cho tiêu hóa, giảm mỡ thừa và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, Kim Ji Won cũng bật mí rằng nước bắp cải luộc giúp cô thư giãn rất tốt, ngủ ngon hơn nên khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

Nguồn: K01, Top Beauty, Korea Boo