Kiêng thịt, chỉ ăn chay nhưng bất ngờ phát hiện ung thư đại tràng ở tuổi 27: "Thủ phạm" là 3 thực phẩm

Ca bệnh này được đăng tải trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa Cheng Ching (Đài Loan, Trung Quốc). Bác sĩ Chen Chou-cheng, chuyên khoa Ngoại đại trực tràng của Bệnh viện này, cho biết kiểu ăn uống mới là yếu tố quan trọng hơn việc có ăn thịt hay không.

Bác sĩ Chen Chou-cheng cho rằng nguyên nhân dẫn tới ung thư đại tràng của ca bệnh trên có thể nằm ở chỗ người này đặc biệt ưa chuộng 3 nhóm thực phẩm gồm: thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột tinh chế và đồ chiên rán. Nói cách khác, dù không ăn thịt nhưng chế độ ăn của anh vẫn chứa nhiều yếu tố bất lợi cho sức khỏe đường ruột.

Ngay cả những người ăn chay nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột tinh chế và đồ chiên rán vẫn có thể mắc ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Ca bệnh này cũng cho thấy một thực tế dễ bị bỏ qua: ăn chay chưa chắc đã đồng nghĩa với ăn đúng và lành mạnh. Khi khẩu phần hằng ngày bị lấp đầy bởi những món chay chế biến sẵn, tinh bột tinh chế hoặc đồ chiên rán, lợi ích sức khỏe của chế độ ăn có thể chỉ mới đạt được một nửa.

Hàng loạt dấu hiệu cảnh báo chớ nên bỏ qua

Bác sĩ Chen Chou-cheng lưu ý, nếu xuất hiện các biểu hiện như:

Đi ngoài ra máu

Thay đổi thói quen đại tiện

Cảm giác đi ngoài không hết

Phân nhỏ, mảnh như bút chì

Đầy bụng

Đau bụng

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Sụt cân

Người dân cần nâng mức cảnh giác.

Theo bác sĩ Chen Chou-cheng, ung thư đại tràng không phải tự nhiên trở nặng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Trên lâm sàng, nhiều trường hợp trì hoãn tới nửa năm mới đi khám, đến lúc phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Thông tin từ cơ quan y tế cho thấy ung thư đại tràng là bệnh có thể phát hiện sớm, điều trị sớm và có tỷ lệ chữa khỏi cao.

Ung thư đại tràng có thể phát hiện sớm nếu đi kiểm tra đúng lúc

Ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ tờ China Times, ung thư đại tràng chủ yếu hình thành từ quá trình ác tính hóa của polyp tuyến trong đại tràng. Nếu phát hiện sớm các polyp này và cắt bỏ kịp thời, nguy cơ tiến triển thành ung thư có thể giảm xuống.

Theo các nghiên cứu, việc triển khai xét nghiệm máu ẩn trong phân có thể giúp giảm 30% tỷ lệ mắc ung thư đại tràng. Trong trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính, người bệnh cần tiếp tục nội soi đại tràng. Nếu trong quá trình nội soi phát hiện tổn thương hoặc polyp, bác sĩ có thể lấy mẫu sinh thiết hoặc cắt bỏ ngay.

Từ câu chuyện của nam thanh niên 27 tuổi có thể thấy, việc loại bỏ thịt khỏi bữa ăn không đồng nghĩa với an toàn. Điều quan trọng hơn vẫn là cấu trúc tổng thể của chế độ ăn. Khi thực đơn thường xuyên xoay quanh thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột tinh chế và món chiên rán, nguy cơ với sức khỏe vẫn có thể âm thầm hình thành, kể cả ở người còn rất trẻ.

Nguồn: China Times