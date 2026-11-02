Kiểm tra ô tô, công an bắt giữ Dương Thị Bé Thùy SN 1999

Kiểm tra ô tô trên đường Hà Thị Thân (TP Đà Nẵng), công an phát hiện bị mật của Dương Thị Bé Thùy SN 1999.

Ngày 02/11, đồng chí Trần Thị Nhớ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Hải đã đến Công an phường trao Giấy khen cho tập thể Công an phường và các cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy.

Dương Thị Bé Thùy. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 30/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường An Hải phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn đang dừng trên đường Hà Thị Thân nên tiến hành kiểm tra. Trên xe có Lê Đức Quang (SN 2001) và Dương Thị Bé Thùy (SN 1999).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 57 đầu pod chứa dung dịch nghi là chất ma túy Etomidate, một túi chứa chất bột màu trắng nghi là Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan (trong đó có 90 triệu đồng tiền mặt, 02 điện thoại di động và 01 ô tô).

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đang chờ giao số ma túy trên cho người mua thì bị lực lượng Công an phát hiện. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Thùy, Công an phường thu giữ thêm 21 đầu pod nghi chứa chất ma túy Etomidate, nâng tổng số tang vật loại này lên 78 đầu pod.

Ước tính, số tang vật nghi là ma túy bị thu giữ có giá trị hơn 200 triệu đồng nếu đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đã góp phần không để số chất nghi ma túy này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tình hình an ninh, trật tự địa phương. Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Đà Nẵng