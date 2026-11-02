Ra quyết định khởi tố 2 mẹ con Nguyễn Thị Bé SN 1984

Mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô cho con để rồi con gây ra TNGT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hứa, sinh năm 2005, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1984, trú cùng địa chỉ, là mẹ của Hứa về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 38P1-73xxx, có dung tích xi lanh trên 50cm³, cho Hứa quản lý và sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe mô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Thành Sen, Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) điều khiển. Hậu quả, chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Người đứng tên sở hữu, quản lý phương tiện cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc và nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Tĩnh