Khám xét khẩn cấp, thu giữ 2.157 tấn phân bón giả trong chuyên án lớn, bắt Nguyễn Hồng Lam

Đường dây do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, sử dụng nhiều công ty để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón giả.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chính thức thông tin trên báo Công an nhân dân về việc triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất và buôn bán phân bón giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, đồng thời ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 11 bị can liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" (theo Điều 195 Bộ luật Hình sự) đối với các đối tượng: Nguyễn Hồng Lam (kẻ cầm đầu); Đoàn Trung Kiên; Nguyễn Thị Liệu; Nguyễn Thị Thùy Dung; Nguyễn Thị Minh Duyên; Đỗ Thành Nam; Lý Lâm Cường; Mai Văn Bình; Nguyễn Thanh Hùng; Hoàng Văn Kiên; Mai Thị Thanh Hương.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một hệ thống doanh nghiệp do Nguyễn Hồng Lam lập ra có dấu hiệu kinh doanh bất minh. Nhóm này điều hành ba công ty bình phong gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn. Ảnh: VTC News

Nhóm đối tượng đã nhập khẩu các loại phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... rồi tập kết về kho hàng tại lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1.

Nhóm của Lam còn móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì mang thông tin xuất xứ, chỉ dẫn địa lý nước ngoài hoàn toàn khác so với nguồn gốc thực tế.

Sau đó, phân bón được sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại khác nhau, gắn mác giả các sản phẩm cao cấp có giá trị thị trường lớn như Magnesium Sulphate (Ấn Độ), Kali Sulphate (Bỉ), phân bón hữu cơ Organic (Bỉ)...

Tiếp theo, hàng giả được quảng cáo và bán sỉ, lẻ thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, TikTok) đi khắp các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tờ VTC News cho biết, để đối phó với cơ quan chức năng, hoạt động sản xuất được tổ chức cực kỳ khép kín bên trong các nhà kho thường xuyên đóng cửa kín mít tại khu công nghiệp, với sự tham gia chủ yếu của các thành viên trong gia đình hoặc người có quan hệ thân thiết.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, vào ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức đột kích, bắt quả tang các đối tượng khi đang sản xuất phân bón giả.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ tang vật "khủng": 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng lên tới 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân bón giả đã thành phẩm).

Trang thiết bị bị thu giữ gồm: 5 máy ép nhiệt, 3 cân điện tử, 1 máy may bàn, 2 máy may cầm tay, 1 máy chặt bao, 1 máy in date, 124.100 vỏ bao bì giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 21 trục in bao bì, cùng nhiều thiết bị điện tử và thùng tài liệu.

Kết quả mở rộng điều tra xác định đường dây này đã hoạt động từ năm 2025 đến nay. Cơ quan công an cũng đã xác minh và thu hồi lượng lớn sản phẩm giả tại nhiều doanh nghiệp, đại lý và hộ kinh doanh ở TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi giúp sức, tiêu thụ, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng mua hoặc phân phối sản phẩm của các công ty trên chủ động đến trình báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.