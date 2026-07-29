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Kiểm tra điện thoại của một người đàn ông, Công an phát hiện loạt giao dịch tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng: 6 đối tượng bị khởi tố

Nam An
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Từ dữ liệu trong điện thoại của một đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền đánh bạc hơn 3,2 tỷ đồng và khởi tố 6 bị can.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Công an xã Bảo Lâm 2 đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, triệt xóa một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3 , 2 tỷ Đồng , 6 đối tượng bị khởi tố - Ảnh 1.

Các bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã triệu tập một đối tượng trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 để làm việc. Kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử trên điện thoại của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định một đối tượng giữ vai trò nhận, tổng hợp kèo cá cược trên mạng Internet rồi chuyển cho những người tham gia qua ứng dụng Zalo. Sau mỗi trận đấu, các đối tượng đối chiếu kết quả thắng, thua và thanh toán tiền cá cược. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Các bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kết quả đấu tranh vụ án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Bảo Lâm 2 và hiệu quả phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

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Công an xã Bảo Lâm

Công an tỉnh Lâm Đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự

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