Kiểm tra dấu hiệu trục lợi Quỹ BHYT của Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức ở Cà Mau

Ngày 20/10, nguồn tin của PV Tiền Phong , Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (phường Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau.

BHXH tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được các đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm quy định trong trong việc khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (phường Lý Văn Lâm).

Cụ thể, phòng khám bị 'tố' lấy thông tin thẻ BHYT của người đến khám sức khỏe (khám tuyển dụng, lái xe, khám cá nhân…), rồi nhập khống nhiều dịch vụ cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang, siêu âm, điện châm…) để trục lợi quỹ BHYT.

Hồ sơ khám bệnh thường được nhập vào các khoa nội, răng - hàm - mặt và y học cổ truyền. Nhiều hồ sơ thể hiện bệnh nhân là người trẻ tuổi, trong khi thực tế họ không được thực hiện các dịch vụ trên, trung bình 1 ngày khoảng 50-60 hồ sơ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị phản ánh cho nhân viên không có chứng chỉ chuyên môn thực hiện nội soi tai - mũi - họng và thủ thuật nha khoa.

Để kịp thời làm rõ các nội dung trong đơn, BHXH tỉnh Cà Mau đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất đối với phòng khám này. Thời gian dự kiến kiểm tra từ ngày 28/10 - 7/11/2025.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, BHXH tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, yêu cầu phòng khám nộp lại quỹ BHYT các khoản chi sai quy định hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hạn, đơn vị này không thực hiện hoàn trả. Sau hai lần bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc, đến ngày 7/10, phòng khám mới nộp lại 100 triệu đồng.