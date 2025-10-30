Kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu ca bệnh bị máy cắt cỏ chém đứt lìa bàn chân

Chiều 30-10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM cho hay vừa phẫu thuật cấp cứu nối lại bàn chân cho ông T. V. L .(43 tuổi, ở Tây Ninh) bị đứt lìa hoàn toàn.

Trong lúc làm việc tại công ty, ông L. bị máy cắt cỏ bất ngờ gãy lưỡi văng trúng, chém sâu vào bàn chân phải khiến bàn chân đứt lìa hoàn toàn. Ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, huyết áp tụt do mất máu quá nhiều.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa phẫu thuật cứu người.

Ca phẫu thuật vi phẫu diễn ra trong 8 giờ căng thẳng tột độ. Các bác sĩ đã nối lại xương, kết nối từng mạch máu, dây thần kinh, gân cơ và da bị đứt lìa. Đây là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao dưới kính hiển vi.

Sau phẫu thuật, bàn chân đứt lìa nối lại đã có dấu hiệu hồng hào trở lại, mạch máu lưu thông tốt. Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi và hồi phục tích cực.

BSCKI Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chỉnh hình vi phẫu-Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết thành công của ca nối chi không chỉ nhờ kỹ thuật hiện đại mà còn nhờ vào sơ cứu đúng cách tại hiện trường.

"Khi tai nạn đứt lìa xảy ra, cần giữ bình tĩnh, cầm máu ngay lập tức (bằng garo hoặc băng ép). Chi thể đứt lìa phải được bọc bằng khăn ẩm hoặc vải sạch, cho vào túi ni lông và đặt trong thùng đá lạnh. Tuyệt đối không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh vì sẽ gây chết mạch máu. Nạn nhân cần được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt.