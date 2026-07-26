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Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong

Bảo Lâm
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Kia Sportage thế hệ mới vừa bị bắt gặp khi chạy thử với lớp ngụy trang kín mít. Mẫu SUV bán chạy nhất của Kia được cho là sẽ thay đổi đáng kể về thiết kế, đồng thời nâng cấp hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid.

Kia Sportage thế hệ mới lần đầu xuất hiện trên đường thử ở châu Âu

Kia Sportage thế hệ mới vừa được bắt gặp trong quá trình thử nghiệm tại châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV cỡ C này lộ diện kể từ khi bước vào giai đoạn phát triển. Dù được ngụy trang gần như toàn bộ, nguyên mẫu thử nghiệm vẫn để lộ nhiều chi tiết cho thấy Kia đang chuẩn bị một cuộc thay đổi đáng kể cho mẫu xe bán chạy nhất của mình.

Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 1.

Kia Sportage thế hệ mới chạy thử trên đường với lớp ngụy trang kín mít. Ảnh: Carscoops

Những hình ảnh ghi nhận cho thấy Kia Sportage thế hệ mới sẽ chuyển sang phong cách thiết kế vuông vức và khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe được dựng đứng, nắp ca-pô cao hơn, trong khi lưới tản nhiệt và cụm đèn chiếu sáng được thiết kế lại theo ngôn ngữ mới đang xuất hiện trên nhiều mẫu xe Kia gần đây.

Thiết kế góc cạnh hơn, mang phong cách SUV thực thụ

Quan sát nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy cụm đèn pha được bố trí thấp hơn hai bên lưới tản nhiệt, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày có hình dạng mới. Cản trước cũng được làm lại với hốc gió lớn và vị trí đặt cảm biến hỗ trợ lái ở chính giữa.

Ở thân xe, Kia Sportage thế hệ mới sở hữu đường chân kính thẳng hơn, cột A vuông vức và các vòm bánh xe cơ bắp hơn. Bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước khoảng 18 inch cũng xuất hiện trên xe thử nghiệm.

Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 2.

Thân xe Kia Sportage thế hệ mới với phong cách SUV khỏe khoắn hơn. Ảnh: Carscoops

Phía sau vẫn được che kín bằng lớp ngụy trang dày, tuy nhiên có thể nhận ra cụm đèn hậu dạng mới với đồ họa khác biệt so với mẫu xe hiện hành.

Kia Sportage thế hệ mới có thể nâng cấp mạnh về công nghệ

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Kia Sportage thế hệ mới nhiều khả năng còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ bên trong khoang lái. Một số nguồn tin cho biết mẫu SUV này có thể sử dụng hệ điều hành Pleos Connect của Hyundai Motor Group, hỗ trợ màn hình giải trí kích thước lớn cùng khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 3.
Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 4.

Kia Sportage thế hệ mới dự kiến nâng cấp thiết kế và công nghệ. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) cũng được kỳ vọng sẽ được cải thiện nhằm tăng khả năng vận hành và độ an toàn.

Hybrid và PHEV tiếp tục là tâm điểm

Theo nhiều dự đoán, Kia Sportage thế hệ mới sẽ chia sẻ nền tảng với Hyundai Tucson đời tiếp theo. Điều này đồng nghĩa xe vẫn sẽ có các phiên bản động cơ xăng, hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV), nhưng được tinh chỉnh nhằm cải thiện hiệu suất vận hành cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu.

Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 5.
Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 6.
Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 7.

Kia Sportage thế hệ mới có thể sử dụng hệ truyền động hybrid và PHEV nâng cấp. Ảnh: Carscoops

Hiện Kia chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, với việc nguyên mẫu đã bắt đầu xuất hiện trên đường thử, nhiều khả năng Kia Sportage thế hệ mới sẽ được giới thiệu trong thời gian tới trước khi mở bán tại nhiều thị trường trên thế giới.

Kia Sportage đời mới lại lộ diện trên đường, hứa hẹn nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong - Ảnh 8.
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