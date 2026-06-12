Kì thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẽ không còn chấm lệch

Độ khó của đề thi giữa các môn thi tốt nghiệp THPT thời gian qua cũng như việc chấm chặt, chấm lỏng luôn khiến dư luận băn khoăn. Năm nay, Bộ GD&ĐT quyết tâm xóa khoảng cách lệch điểm giữa các môn và đưa ra giải pháp then chốt hạn chế nỗi lo đối với môn Ngữ văn.

Năm 2025, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Bảng bách phân vị này cho thấy giữa các tổ hợp có sự chênh lệch điểm đáng kể, thể hiện mức độ phân hóa khó dễ không đồng đều giữa các môn thi. Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt 28,75 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) được xác định tương đương thí sinh đạt 28,25 điểm ở tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Lí), B00 (Toán, Hóa, Sinh), 27,5 điểm ở D01 (Toán, Ngữ văn, Anh), 29 điểm ở tổ hợp C00 (Ngữ văn, Sử, Địa). Như vậy giữa tổ hợp C00 và tổ hợp C01, B00 chênh lệch tới 1,5 điểm.

Thí sinh trong buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: VĂN MẠNH

Dựa trên mức chênh của Bộ GD&ĐT, một số trường cũng đưa ra mức chênh phù hợp với nguồn tuyển sinh của mình. Ví dụ, ĐH Quốc gia Hà Nội quy định thí sinh đạt 27,75 điểm tổ hợp D01 tương đương 30 điểm A00.

Từ kết quả bách phân vị, có thể thấy, nhiều năm qua, các trường đại học dùng nhiều phương thức, tổ hợp để xét tuyển vào cùng ngành, chia chỉ tiêu không đều, hoặc điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp. Bộ GD&ĐT nhận định, như vậy là không công bằng, không có căn cứ khoa học và đã yêu cầu quy đổi điểm. Nhưng thực tế, nguồn cơn của sự không công bằng này bắt nguồn từ chính đề thi môn khó, môn dễ của Bộ GD&ĐT. Tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các chuyên gia, nhà giáo choáng váng trước độ khó về từ vựng trong đề thi tiếng Anh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết năm nay, Bộ quán triệt tới Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT cần bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Định dạng cấu trúc và đề thi minh họa vốn đã được Bộ công bố từ rất sớm (tháng 10/2023), tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận xuyên suốt từ những năm học lớp 10.

Về mặt cấu trúc tư duy, đề thi năm nay tiếp tục kiên trì nguyên tắc ba nhóm cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

“Cấu trúc này giúp đảm bảo hai mục tiêu cốt lõi. Ở mức độ nhận biết và thông hiểu, đề thi sẽ giúp đánh giá chính xác năng lực học sinh để xét tốt nghiệp ở mức độ trung bình và trung bình khá. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của các trường đại học, đặc biệt là các trường thuộc tốp cao, đề thi bắt buộc phải có sự phân hóa rõ rệt ở các câu hỏi vận dụng”, GS. Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Trước những băn khoăn của dư luận về việc cân bằng độ khó giữa các môn thi (tránh lặp lại những tranh luận như môn tiếng Anh ở kì thi trước), ông Chương cho biết, việc cân bằng độ khó là một lộ trình khoa học dựa trên phương pháp khảo thí chuyên sâu. Bộ đang từng bước chuẩn hóa quy trình này để hướng tới mục tiêu dài hạn tổ chức thi trên máy tính, giảm thiểu tối đa sự chênh lệch khách quan giữa các môn thi.

Giảm nguy cơ chấm lệch môn Ngữ văn

Ngữ văn hiện là môn thi duy nhất giữ hình thức tự luận trong kì thi tốt nghiệp THPT. Câu chuyện “nơi chấm chặt, nơi chấm lỏng” hay tình trạng lệch điểm giữa các hội đồng thi từ lâu luôn là bài toán đau đầu của ngành giáo dục.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GD&ĐT đã quán triệt sâu sắc đến 34 Giám đốc Sở GD&ĐT trên cả nước, đồng thời áp dụng đồng bộ ba nhóm giải pháp then chốt.

Thứ nhất, từ khâu ra đề, đề thi môn Ngữ văn phải xây dựng được tiêu chí phân hóa rõ ràng. Khi đề thi có tính phân hóa khoa học, các thầy cô giáo tại hội đồng chấm sẽ có cơ sở phân loại bài làm thuận lợi và chính xác hơn.

Thứ hai là chuẩn hóa hướng dẫn chấm, Bộ GD&ĐT xây dựng hướng dẫn chấm thi thật chi tiết, đầy đủ, đảm bảo tất cả các hội đồng thi tại 34 tỉnh thành đều có một cách hiểu, một thước đo đồng nhất, không để chỗ cho sự cảm tính.

Thứ ba, nâng cao ý thức của giám khảo, siết chặt trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của từng giáo viên chấm thi nhằm bảo đảm sự công bằng tối đa cho mọi thí sinh.

Bên cạnh đó, quy trình kĩ thuật cũng được tăng cường nghiêm ngặt hơn thông qua việc yêu cầu các hội đồng phải tổ chức chấm mẫu trước để thống nhất nhận thức. Trong suốt quá trình chấm, các đoàn thanh tra sẽ tăng cường chấm thẩm định và chấm ngẫu nhiên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các sai lệch.