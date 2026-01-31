Khuyên thật lòng: 7 kiểu uống trà biến tốt thành "độc", cắt ngắn tuổi thọ nhưng rất nhiều người Việt… thích

Trà vốn là thức uống "vàng" cho sức khỏe với lượng polyphenol và catechin dồi dào, giúp chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Tại Việt Nam, trà không chỉ là một thức uống mà còn là nét văn hóa ăn sâu vào đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, ranh giới giữa một liều thuốc bổ và một tác nhân gây hại lại nằm ở chính cách chúng ta thưởng thức. Nhiều người đang vô tình biến thói quen thanh tao này thành "con dao hai lưỡi" tàn phá nội tạng mà không hề hay biết.

Bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa nổi tiếng tại California (Mỹ) đã đưa ra những 7 cảnh báo nghiêm khắc về các kiểu uống trà sai lầm, tàn phá sức khoẻ:

1. Uống trà khi bụng đang trống rỗng

Nhiều người có thói quen làm một tách trà nóng ngay khi thức dậy để tỉnh táo trước khi đi làm. Bác sĩ Saurabh Sethi chỉ ra rằng việc này gây kích ứng mạnh lên niêm mạc dạ dày. Caffeine và tannin khi vào dạ dày rỗng sẽ làm tăng tiết axit dạ dày nhanh chóng.

Những người có cơ địa nhạy cảm thường xuyên gặp tình trạng buồn nôn, ợ nóng hoặc đầy hơi ngay sau khi uống. Nếu duy trì thói quen này lâu dài, hệ tiêu hóa sẽ ngày càng suy yếu và dễ tổn thương hơn.

2. Lạm dụng trà quá đặc và quá nhiều mỗi ngày

Uống trà quá đặc khiến nồng độ các chất kích thích tăng cao. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà đậm đặc thường xuyên làm giảm độ căng của cơ vòng thực quản dưới. Điều này tạo điều kiện cho axit dạ dày trào ngược lên phía trên, gây ra cảm giác nóng rát và khó chịu kéo dài. Thay vì thanh lọc cơ thể, tách trà quá đặc lúc này lại trở thành gánh nặng cho toàn bộ hệ thống tiêu hóa của bạn.

3. Thói quen uống trà quá nóng, trên 65 độ C

Rất nhiều người Việt nói riêng và người Châu Á nói chung thích uống trà khi còn bốc khói nghi ngút mà không biết rằng nhiệt độ cao là kẻ thù của thực quản. Bác sĩ Saurabh Sethi cảnh báo trà chưa nguội có thể gây bỏng nhiệt niêm mạc tại chỗ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm tác nhân có khả năng gây ung thư thực quản. Khi niêm mạc bị tổn thương liên tục do nhiệt, quá trình tự sửa chữa của tế bào dễ xảy ra đột biến, dẫn đến những căn bệnh nan y khó lường.

4. Uống trà đã để qua đêm hoặc để quá lâu

Trà sau khi pha để quá lâu ngoài không khí, đặc biệt là qua đêm, sẽ bị oxy hóa và biến chất. Không chỉ lượng vitamin quý giá bị mất đi, trà lúc này còn trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Bác sĩ Saurabh Sethi cảnh báo, uống trà cũ không những không giúp chống oxy hóa mà còn đưa thêm vi khuẩn vào đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và tích tụ độc tố cho gan.

5. Uống trà ngay sau bữa ăn no

Rất nhiều người Việt thích uống trà ngay sau khi vừa ăn xong để "sạch miệng". Đây là thói quen tai hại vì tannin trong trà sẽ kết hợp với sắt trong thức ăn, tạo thành các hợp chất khó hấp thu. Việc này dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, khiến cơ thể mệt mỏi và suy yếu. Tốt nhất, bạn nên chờ ít nhất 30 đến 60 phút sau khi ăn mới nên dùng trà.

6. Tự ý dùng thực phẩm bổ sung trà xanh cô đặc

Trong khi trà pha tự nhiên khá an toàn, các loại chiết xuất cô đặc lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở dạng cô đặc, nồng độ các thành phần tăng lên gấp nhiều lần, buộc gan phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để chuyển hóa.

Nếu bạn đã có thói quen ăn uống nhiều đường hoặc lười vận động, việc nạp thêm các chất cô đặc này sẽ khiến gan bị quá tải nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ tổn thương gan tăng cao.

7. Uống trà quá sát giờ đi ngủ

Caffeine trong trà cần trung bình 6 đến 8 giờ để đào thải hoàn toàn. Việc uống trà sát giờ ngủ khiến não bộ hưng phấn, làm bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Bác sĩ Saurabh Sethi khuyên bạn nên tránh xa trà vào buổi tối vì chất lượng giấc ngủ kém ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của gan và dạ dày vào ban đêm, gây mệt mỏi rõ rệt vào ngày hôm sau.

