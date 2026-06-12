Khu trục hạm F125 của Đức 'lột xác' với tên lửa phòng không IRIS-T

Tích hợp tên lửa phòng không IRIS-T sẽ mang lại cho các khu trục hạm F125 của Hải quân Đức năng lực phòng thủ vượt trội.

Các tàu khu trục lớp F125 của Hải quân Đức (lớp Baden - Württemberg) vốn được trang bị rất thiếu thốn về phòng không sẽ trải qua một đợt nâng cấp đáng kể.

Theo ấn phẩm Naval News, nhà thầu quốc phòng sẽ trang bị cho lớp chiến hạm này hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM.

Tập đoàn Diehl cho biết, kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức là trang bị cho mỗi tàu khu trục 2 bệ phóng mới, mỗi bệ có khả năng mang 16 tên lửa phòng không.

Ông Harald Buschek, Giám đốc Chương trình Vũ khí tại Diehl Defence tiết lộ, hệ thống IRIS-T SLM đã được thử nghiệm thành công trên tàu vào mùa Thu năm ngoái.

Trong các cuộc tập trận ngoài khơi đảo Andøya của Na Uy, tàu khu trục Baden - Württemberg đã tiến hành thực hành bắn đạn thật.

Hệ thống phóng được sử dụng chỉ có một vài sửa đổi nhỏ so với loại được lực lượng mặt đất sử dụng.

Theo ông Bushek, nguyên mẫu của bệ phóng mới dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2027. Các bài kiểm tra bắn đầu tiên với cấu hình này có thể diễn ra vào năm tới. Như ông Buschek giải thích, Diehl Defence hiện đang đàm phán với Tổ chức Mua sắm Lực lượng Vũ trang Đức (BAAINBw).

Lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng việc tích hợp hệ thống IRIS-T SLM có thể sẽ được đồng bộ hóa với việc lắp đặt tổ hợp thông tin và quản lý tác chiến CMS 330 mới trên tàu chiến.

Các tàu khu trục lớp F125 dự kiến sẽ là những tàu chiến đầu tiên của Hải quân Đức được trang bị hệ thống CMS 330.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM sẽ có phiên bản hải quân.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM có tầm đánh chặn hiệu quả 40km ở độ cao tối đa 20km. Tổ hợp này không có khả năng phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo, nhưng rất hiệu quả khi đánh chặn mục tiêu sử dụng động cơ phản lực, bao gồm tên lửa chống hạm siêu thanh, máy bay không người lái và máy bay cánh cố định.

Mặc dù IRIS-T SLM không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo, nhưng các tính năng của nó sẽ cải thiện đáng kể khả năng tự vệ của lớp tàu khu trục F125. Hiện tại những chiến hạm này chỉ được bảo vệ khỏi mối đe dọa từ trên không bởi hệ thống tên lửa RIM-116 RAM, có tầm bắn hiệu quả khoảng 9km.

Hải quân Đức vận hành 4 tàu khu trục F125, được đưa vào biên chế từ năm 2019 đến năm 2022. Chúng có lượng giãn nước đầy tải 7.200 tấn, chiều dài thân tàu 149,5m, chiều rộng 18,8m và mớn nước 5m.

Hệ thống động cơ turbine khí cho phép chúng đạt tốc độ lên đến 26 hải lý/giờ. Tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu. Thủy thủ đoàn gồm 126 người, và có thể bổ sung thêm 60 lính thủy đánh bộ.