Khu nhà vườn 25.000 m2 của ca sĩ Khánh Ly

Một trong những hạng mục được đầu tư nhiều công sức nhất là vườn chim rộng hàng nghìn mét vuông. Theo Khánh Ly, khu vực này hiện nuôi hơn 1.000 cá thể chim, vẹt và bồ câu. Ông xã cô dành nhiều năm sưu tầm các giống chim, đồng thời trực tiếp tham gia thi công vườn chim trong hơn một năm để mọi chi tiết đúng với thiết kế ban đầu.(ảnh: Mai Bình)