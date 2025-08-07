Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: ‘Thủ phạm’ là 1 thói quen cực xấu!

Khi nói đến nguyên nhân gây bệnh gan, nhiều người lập tức nghĩ đến uống quá nhiều rượu bia. Trên thực tế, rượu bia có thể gây hại cho gan theo nhiều cách, nhưng rượu bia không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến bệnh gan.

Mới đây, một người phụ nữ đã lên TikTok chia sẻ câu chuyện được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) khi đang ở độ tuổi 30. Trong clip, cô cũng nói về nguyên nhân gây bệnh của mình, đó chính là tiêu thụ quá nhiều đường.

Mắc gan nhiễm mỡ do tiêu thụ quá nhiều đường

Trong clip đăng trên tài khoản TikTok @nikkin1988, Niki Nash, 36 tuổi, đến từ Swansea, xứ Wales, nói: “Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là sự tích tụ chất béo trong gan của bạn. Nó không liên quan gì đến rượu, tuy nhiên, việc hạn chế hoặc cắt bỏ hoàn toàn rượu sẽ có ích.”

"Bệnh này thường xuất hiện ở những người thừa cân, béo phì... tuy nhiên, tôi không được xếp vào nhóm thừa cân hay béo phì. Trường hợp của tôi hoàn toàn là do chế độ ăn.”

"Vì vậy, để đảo ngược tình trạng này, bạn cần hạn chế muối, hạn chế chất béo như thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, McDonald's…, và loại bỏ đường khỏi chế độ ăn càng nhiều càng tốt.”

“Đây có lẽ là yếu tố lớn nhất khiến tôi mắc bệnh — tôi tiêu thụ quá nhiều đường.”

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho gan. (Ảnh minh họa)

Tiêu thụ quá nhiều đường hại gan thế nào?

Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho gan bởi lượng đường dư thừa trong cơ thể được chuyển hóa thành mỡ tại gan, góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo thời gian, gan nhiễm mỡ không do rượu có thể tiến triển thành viêm gan và xơ gan, làm tổn thương gan nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chức năng gan.

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường làm giảm khả năng tái tạo tế bào gan, kéo dài thời gian hồi phục khi gan bị tổn thương.

Làm gì để đảo ngược gan nhiễm mỡ?

NAFLD chủ yếu liên quan đến các yếu tố lối sống — điều đó có nghĩa là nó có thể được đảo ngược.

Bên cạnh việc thực hiện những thay đổi quan trọng trong chế độ ăn, Niki còn tập thể dục 30 phút mỗi ngày, điều mà cô nói là "sẽ tăng đáng kể khả năng bệnh được đảo ngược".

Lời khuyên cuối cùng của cô dành cho những người khác mắc NAFLD là tăng lượng trái cây và rau quả — điều mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc trước đây đã phát hiện có thể giúp đảo ngược bệnh.

Trong video, cô nói thêm: "Tất cả đều phụ thuộc vào chế độ ăn, sức khỏe và lối sống."

Sau khi đăng video, Niki đã nhận được nhiều bình luận từ những người dùng mạng xã hội có trải nghiệm tương tự.

Một người dùng viết: "Tôi vừa được thông báo là mắc gan nhiễm mỡ khi đang khám một vấn đề khác. Tôi nghĩ là do lối sống ít vận động và chế độ ăn uống từ khi làm việc tại nhà. Tôi vừa thay đổi chế độ ăn và đang chờ xem kết quả..."

Một người khác bình luận: "Tôi bị NAFLD nhưng chưa được cho biết ở giai đoạn nào. Trường hợp của tôi được phát hiện tình cờ qua siêu âm. Tôi cũng đã thay đổi lối sống giống như các bạn."

Trong khi đó, người thứ ba viết: "Tôi sắp được siêu âm vào cuối tuần này. Tôi đã giảm gần 38 kg kể từ khi được thông báo. Hy vọng điều này sẽ có tác dụng."

Gan nhiễm mỡ không do rượu là căn bệnh đang ngày càng phổ biến. Các dấu hiệu sớm bao gồm đau âm ỉ hoặc đau nhức ở vùng bụng phía trên bên phải, mệt mỏi cực độ, sụt cân không rõ nguyên nhân và yếu sức.

Một nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng tỷ lệ ung thư gan có liên quan đến NAFLD dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 5% năm 2022 lên 11% vào năm 2050.

Một điều đáng lo ngại là các nhà nghiên cứu dự đoán rằng số ca ung thư gan mới trên toàn cầu sẽ tăng từ 870.000 ca vào năm 2022 lên 1,52 triệu ca vào năm 2050. Và số ca tử vong hàng năm do bệnh này dự kiến sẽ tăng từ 760.000 lên 1,37 triệu trong cùng kỳ.

Trà My

Theo Daily Mail







