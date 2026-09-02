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Không thể tin cô ấy 51 tuổi! Bí quyết của Hứa Lộ Nhi được tiết lộ, cư dân mạng trầm trồ: Thảo nào lão hóa chậm, vóc dáng tuyệt vời!

Minh Anh
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Ở tuổi 51, cô vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung cùng thân hình cân đối, thậm chí thường được gọi là một trong những mỹ nhân có khả năng “đóng băng tuổi tác”.

Ở tuổi 51, Hứa Lộ Nhi vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn và diện mạo trẻ trung. Bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc chăm sóc da hay tập luyện mà còn đến từ cách ăn uống được duy trì trong nhiều năm.

Tuổi tác thường để lại những dấu hiệu dễ nhận thấy trên làn da và vóc dáng. Tuy nhiên, Hứa Lộ Nhi (Xu Lu Er) - người đẹp Đài Loan - lại là trường hợp khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ở tuổi 51, cô vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung cùng thân hình cân đối, thậm chí thường được gọi là một trong những mỹ nhân có khả năng “đóng băng tuổi tác”.

- Ảnh 1.

Bên cạnh việc chia sẻ các bài tập và bí quyết chăm sóc cơ thể, thời gian gần đây Hứa Lộ Nhi còn công khai thực đơn trong một ngày của mình. Điều đáng chú ý là cô thường chỉ ăn 2 bữa chính kèm đồ ăn nhẹ, nhưng thay vì cố gắng ăn thật ít, cô tập trung vào việc lựa chọn thực phẩm và cân đối dinh dưỡng.

51 tuổi chỉ ăn 2 bữa, nhưng không theo kiểu “nhịn càng nhiều càng tốt”

Theo chia sẻ của Hứa Lộ Nhi, hiện tại cô thường ăn 2 bữa mỗi ngày và bổ sung thêm một số món ăn nhẹ khi cần.

Điểm thay đổi lớn trong cách ăn uống của cô là không còn quá chú trọng chuyện phải ăn ít. Thay vào đó, cô quan tâm nhiều hơn đến việc mỗi bữa ăn có cung cấp đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu của cơ thể hay không.

Buổi sáng sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, cô thường uống một cốc nước ấm trước khi bắt đầu bữa sáng.

Món đầu tiên là một cốc cháo yến mạch tự chuẩn bị. Công thức khá đơn giản: 2 thìa yến mạch cán dẹt, 1 thìa bột mè đen và 25g bột quinoa, sau đó pha với nước nóng và khuấy đều.

Bên cạnh đó, cô dùng thêm một cốc nước hạt chia với khoảng 15g hạt chia ngâm nở, kết hợp cà phê, yến sào và một quả trứng luộc.

Bữa sáng này có sự kết hợp giữa ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và nguồn protein từ trứng, giúp thực đơn trở nên đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm lượng thức ăn.

- Ảnh 2.

Bữa thứ hai ăn trước buổi tối, ưu tiên kiểu Địa Trung Hải

Bữa ăn thứ hai của Hứa Lộ Nhi thường được dùng trước buổi tối và đầy đủ hơn.

Gần đây, cô đặc biệt yêu thích các món theo phong cách chế độ ăn Địa Trung Hải. Thay vì sử dụng nhiều tinh bột tinh chế, cô ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhiều rau củ và bổ sung protein chất lượng tốt.

Ngay cả bánh mì thông thường cũng được thay bằng bánh mì sourdough (bánh mì lên men tự nhiên).

Theo Hứa Lộ Nhi, việc duy trì kiểu ăn này trong một thời gian khiến cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Một nguyên tắc cô đặc biệt chú ý là lựa chọn carbohydrate ít tinh chế và giàu chất xơ. Theo cô, khi lượng đường trong máu được kiểm soát ổn định hơn, cảm giác thèm ăn cũng dễ kiểm soát thay vì liên tục tăng giảm.

Tuy nhiên, đây là cảm nhận cá nhân của Hứa Lộ Nhi, không nên hiểu là việc ăn theo thực đơn này chắc chắn giúp mọi người kiểm soát đường huyết hoặc giảm cân.

- Ảnh 3.

Nếu đói vào buổi tối, cô ăn gì?

Một trong những câu hỏi được người hâm mộ Hứa Lộ Nhi quan tâm nhất là: Nếu buổi tối đói bụng thì phải làm sao?

Câu trả lời của cô khá đơn giản.

Nếu cảm thấy thèm ăn, cô thường chọn sữa chua không đường kết hợp với việt quất đông lạnh. Đây là món ăn nhẹ vừa giúp giải tỏa cảm giác thèm ăn vừa không khiến bữa tối trở nên quá nặng nề.

Hứa Lộ Nhi cho biết cô thường cố gắng duy trì chế độ ăn thanh đạm và để cơ thể có cảm giác hơi đói trước khi đi ngủ, nhưng không đến mức quá đói hoặc khó chịu.

Theo trải nghiệm của cô, trạng thái này khiến cơ thể dễ chịu hơn khi ngủ và sáng hôm sau thức dậy cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

- Ảnh 4.

Bí quyết giữ dáng không chỉ nằm ở việc ăn ít

Nhìn vào thực đơn một ngày mà Hứa Lộ Nhi chia sẻ, có thể thấy cô không xây dựng chế độ ăn theo hướng loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào.

Thay vào đó, cô chú trọng rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein và những thực phẩm ít qua chế biến, đồng thời lựa chọn cách kết hợp thực phẩm phù hợp với thói quen sinh hoạt của bản thân.

Đây cũng là điểm đáng chú ý nếu nhìn câu chuyện “51 tuổi vẫn trẻ đẹp” dưới góc độ sức khỏe. Một vóc dáng cân đối và vẻ ngoài khỏe khoắn thường không đến từ một món ăn hay một công thức “chống lão hóa” duy nhất.

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Chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ và thói quen chăm sóc cơ thể đều là những yếu tố được tích lũy trong thời gian dài.

Vì vậy, thay vì chạy theo một thực đơn của người nổi tiếng, điều quan trọng hơn là xây dựng cách ăn uống đủ chất, đa dạng, phù hợp với cơ thể và có thể duy trì lâu dài.

Đặc biệt, việc chỉ ăn 2 bữa/ngày không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu dinh dưỡng còn phụ thuộc vào tuổi, tình trạng sức khỏe, mức độ vận động và mục tiêu cá nhân. Với người có bệnh lý hoặc nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, nên tham khảo chuyên gia trước khi thay đổi đáng kể chế độ ăn.

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Tags

vóc dáng

chăm sóc cơ thể

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