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Không thể rời mắt trước đại mỹ nữ "hóa thần"

Mộc Cam
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Vài giây thả dáng phiêu nhạc của mỹ nhân này cũng đủ khiến toàn cầu

Jennie đang là một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội sau loạt sân khấu festival quốc tế. Sau Governors Ball ở New York, nữ idol tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Open’er Festival ở Ba Lan. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt fancam của Jennie tại lễ hội này đã được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Trong đó, khoảnh khắc cô ngồi trên bậc sân khấu, cầm micro hát dưới ánh đèn tập trung nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Khoảnh khắc Jennie đang viral của Jennie

Trong clip được lan truyền, Jennie diện trang phục tối màu, đội mũ lưỡi trai, tóc xoăn buông xõa và boots cao. Không cần vũ đạo dồn dập hay dàn dựng quá cầu kỳ, thành viên BLACKPINK vẫn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý nhờ thần thái tự nhiên, ánh mắt cuốn hút và cách kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Hình ảnh Jennie ngồi hát giữa sân khấu lớn tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa giữ được khí chất ngôi sao quen thuộc. Đây cũng là kiểu khoảnh khắc rất Jennie tưởng như đơn giản nhưng lại đủ sức khiến mạng xã hội bàn luận. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng chục nghin tương tác và hàng nghìn lượt chia sẻ khắp mạng xã hội.

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Jennie không cần làm gì nhiều vẫn viral vì nhan sắc

Bên cạnh đó, Jennie cũng gây chú ý vì phong cách ngày càng táo bạo và gợi cảm. Nếu trước đây cô thường gắn với hình ảnh sang chảnh, lạnh lùng, thì hiện tại Jennie cho thấy một phiên bản phóng khoáng hơn, sẵn sàng thử nghiệm những outfit sexy và vũ đạo quyến rũ. Từ đoạn clip viral tại Open’er Festival, Jennie tiếp tục chứng minh sức hút riêng trong chuỗi sân khấu quốc tế dày đặc năm 2026. Trước khi gây sốt ở Ba Lan, cô đã xuất hiện tại Governors Ball ở New York và Roskilde Festival ở Đan Mạch. Việc liên tục góp mặt tại các lễ hội âm nhạc lớn, nhiều lần ở vị trí headliner, cho thấy Jennie đang mở rộng rõ rệt dấu ấn solo trên toàn cầu.

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Jennie cũng gây chú ý vì phong cách ngày càng táo bạo và gợi cảm

Tuy nhiên, chính chuỗi sân khấu quốc tế dày đặc trong năm 2026 mới là điều cho thấy rõ nhất vị thế solo đang lên của Jennie. Trước khi gây sốt tại Open’er Festival, cô đã xuất hiện tại Governors Ball ở New York và Roskilde Festival ở Đan Mạch. Việc liên tục góp mặt tại các lễ hội âm nhạc lớn, nhiều lần đảm nhận vị trí headliner, cho thấy Jennie đang mở rộng dấu ấn cá nhân ra ngoài phạm vi Kpop.

Đáng chú ý, sau Roskilde Festival và Open’er Festival, lịch trình của Jennie vẫn chưa dừng lại. Nữ ca sĩ còn góp mặt tại Mad Cool Festival ở Madrid và Lollapalooza Chicago, những sự kiện tiếp tục đưa cô đến trước đám đông quốc tế. Đây không còn là vài lần xuất hiện đơn lẻ, mà là một chuỗi hoạt động festival được nối dài, cho thấy Jennie đang được định vị rõ hơn như một nghệ sĩ solo có khả năng đứng độc lập trên các sân khấu lớn.

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Visual sang chảnh và khả năng tạo khoảnh khắc viral từ lâu đã là lợi thế lớn của Jennie

Visual sang chảnh và khả năng tạo khoảnh khắc viral từ lâu đã là lợi thế lớn của Jennie. Mỗi lần cô xuất hiện, công chúng không chỉ quan tâm cô hát gì, diễn ra sao, mà còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ như trang phục, cách trang điểm, kiểu tóc và thần thái trong từng khung hình. Những outfit Jennie lựa chọn thường nhanh chóng trở thành xu hướng, được fan và giới trẻ học theo, từ phong cách sân khấu đến đời thường.

Không chỉ dừng lại ở việc đẹp hay nổi bật, Jennie còn có khả năng biến những khoảnh khắc rất ngắn thành nội dung lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một ánh nhìn, một cú xoay người hay thậm chí chỉ là cách cô cầm micro cũng có thể trở thành “signature moment” được cắt clip, chia sẻ và bàn luận rộng rãi.

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Jennie không chỉ là một idol nổi tiếng, mà còn là cái tên đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ bằng vài giây xuất hiện trên sân khấu

Bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều về phong cách gợi cảm, Jennie vẫn cho thấy sự thoải mái và chủ động hơn trong cách thể hiện bản thân. Từ ComplexCon Hong Kong, Governors Ball đến Open’er Festival, nữ idol liên tục xây dựng hình ảnh solo tự tin, trưởng thành và không ngại thử nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, Jennie không chỉ là một idol nổi tiếng, mà còn là cái tên đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ bằng vài giây xuất hiện trên sân khấu.

Ảnh: X

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sao hàn

Jennie

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