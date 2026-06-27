Không thể chịu nổi cảnh nóng phản cảm nhất phim Hàn

Khoảng cách tuổi tác lên tới 30 năm giữa hai diễn viên cũng là nguyên nhân khiến phân cảnh này bùng nổ tranh cãi.

Vừa ra mắt trọn bộ 6 tập trên Netflix, Notes from the Last Row (Ghi Chú Từ Hàng Ghế Cuối) nhanh chóng thu hút đông đảo người xem nhờ kịch bản tâm lý giật gân và tình tiết hấp dẫn, khó đoán. Tuy nhiên, dẫu nhận về phần lớn phản hồi tích cực, bộ phim lại đang vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì một cảnh nóng ở tập cuối.

Notes from the Last Row đang cực hot trên Netflix

Phân cảnh gây tranh cãi là cảnh nóng của cậu sinh viên Lee Kang (Choi Hyun Wook) và Jo Hyeon Suk (Jin Kyung) - vợ của giáo sư văn học. Xuyên suốt bộ phim, Lee Kang được xây dựng là một chàng trai có khả năng quan sát và viết lách xuất sắc nhưng sở hữu nội tâm méo mó, lệch lạc. Thay vì đơn thuần ngưỡng mộ người thầy của mình, cậu từng bước xâm nhập vào cuộc sống riêng của giáo sư, biến mọi người xung quanh thành "chất liệu" cho những trang viết.

Nhận thấy tình cảm giữa vợ chồng của thầy giáo đang dần nguội lạnh, Lee Kang lợi dụng lúc thầy bận "chuyện riêng" để đánh trúng tâm lý tổn thương của Jo Hyeon Suk. Anh đến bên người bằng tuổi mẹ mình và nói những lời xoa dịu: "Có người vợ thế này, sao ông ta lại... Thầy giáo đúng là đồ ngốc đúng không cô?". Sau đó, chàng nam sinh chủ động hôn vợ của thầy giáo và cả hai trao nhau khoảnh khắc thân

Xét riêng về hình ảnh, đây không phải một cảnh quay quá hở hang hay lãng mạn như những cảnh nóng thường thấy. Thế nhưng điều khiến người xem khó chấp nhận lại nằm ở động cơ và tâm lý của nhân vật chứ không phải mức độ táo bạo của cảnh nóng.

Với Lee Kang, nụ hôn và hành vi thân mật với Jo Hyeon Suk không xuất phát từ tình yêu bộc phát mà là đỉnh điểm của sự thao túng tâm lý, là nước cờ cuối cùng trong sự cộng tác méo mó giữa chàng sinh viên và giáo sư văn học. Lee Kang coi vợ của thầy như một công cụ để thỏa mãn cái tôi bệnh hoạn và ham muốn chà đạp lên lòng tự trọng của người thầy giáo. Sự lệch lạc trong thế giới quan của nhân vật trẻ tuổi này khiến người xem rùng mình khi chứng kiến một hành vi thao túng tâm lý đã đi quá giới hạn.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, khoảng cách tuổi tác lên tới 30 năm giữa hai diễn viên cũng là nguyên nhân khiến phân cảnh này bùng nổ tranh cãi. Choi Hyun Wook sinh năm 2002, trong khi Jin Kyung sinh năm 1972. Việc một nam diễn viên chỉ mới ngoài 20 tuổi thực hiện những cử chỉ thân mật với đàn chị hơn 30 tuổi khiến nhiều khán giả cảm phản cảm. Không ít ý kiến cho rằng đạo diễn đã cố tình đẩy yếu tố gây sốc lên quá cao để tạo cao trào. Theo họ, nếu chỉ dừng ở sự thao túng bằng lời nói hay tâm lý như diễn biến từ đầu phim, Notes From The Last Row vẫn đủ để trở thành một trong những bộ phim hay nhất năm 202.

Một số bình luận của netizen:

- Tôi phải tua đoạn này vì quá ghê

- Khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên làm cảnh quay càng trở nên phản cảm

- Anh đẹp trai mà anh nhận kịch bản bệnh quá anh ơi

- Mọi thứ như hoá điên

- Anh Choi đấy, không có phim thì thôi, phim lên sóng là phải cỡ này

- Trông ớn không muốn xem luôn á

Nói thêm về nội dung phim, Notes from the Last Row xoay quanh những bài học văn giữa Heo Mun Oh (Choi Min Sik) - một giáo sư văn học mang lòng mặc cảm, tự ti vì không thể trở thành nhà văn và Lee Kang, cậu sinh viên lầm lì ngồi bàn cuối sở hữu tài năng viết lách thiên bẩm. Nhận lời dạy kèm cho Kang, vị giáo sư nhanh chóng bị cuốn vào những chương bản thảo giật gân, bóc trần những góc khuất đen tối trong gia đình người bạn học giàu có của cậu. Sự ám ảnh với câu chữ và cuộc sống trong gia đình nọ đã biến giáo sư Heo thành con rối, để rồi cậu học trò dùng ngòi bút thâm nhập và thao túng toàn bộ đời tư của mình.