Không quan trọng giới tính hay độ tuổi, đau 3 vị trí này dai dẳng phải đi tầm soát ung thư ngay!

Đa số các bệnh ung thư đều gây đau, nhưng ở giai đoạn đầu cảm giác này thường mờ nhạt hoặc chưa xuất hiện. Khi khối u phát triển, xâm lấn hoặc chèn ép dây thần kinh, cơ quan lân cận thì cơn đau sẽ trở nên rõ rệt. Mức độ và vị trí đau còn phụ thuộc vào loại ung thư, tiến triển bệnh cũng như thể trạng và ngưỡng chịu đau của từng người.

Điều nguy hiểm là nhiều người thường bỏ qua những cơn đau "lạ" kéo dài, cho rằng chỉ do vận động sai tư thế hay mệt mỏi. Trên thực tế, có những dạng đau gợi ý nguy cơ ung thư rõ ràng, đặc biệt ở 3 vùng sau:

1. Đau bụng dai dẳng

Bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng, vì vậy cơn đau vùng này thường là dấu hiệu phức tạp. Ung thư dạ dày, đại trực tràng, buồng trứng, tử cung hay tuyến tiền liệt đều có thể biểu hiện bằng triệu chứng đau bụng. Vị trí đau giúp gợi ý cơ quan bị ảnh hưởng. Ví dụ đau vùng thượng vị hoặc bụng giữa thường gặp trong ung thư dạ dày, đại tràng. Hay đau bụng dưới có thể liên quan đến ung thư buồng trứng, tử cung, tuyến tiền liệt hay bàng quang.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, ung thư gan và ung thư thận gây đau bụng với tính chất khó nhận biết. Gan vốn không có thụ thể cảm giác đau, nên triệu chứng thường mơ hồ, chỉ thể hiện bằng cơn đau hạ sườn phải kéo dài. Trong khi đó, ung thư thận gây đau lệch một bên, lan ra sườn hoặc thắt lưng. Nếu đau bụng đi kèm sút cân, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, sốt dai dẳng hay xuất hiện khối bất thường khi sờ vào bụng thì nguy cơ ung thư càng cao.

2. Đau lưng khó lý giải

Đau lưng, nhất là vùng thắt lưng, vốn thường bị gắn với bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, châm cứu hay dùng thuốc thì nên đi kiểm tra sớm. Nhiều bệnh nhân ung thư phổi khai nhận từng trải qua cơn đau lưng trên không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân là khối u phổi chèn ép dây thần kinh quanh thành ngực và cột sống. Triệu chứng này thường đi kèm ho mạn tính, ho ra máu hoặc khó thở.

Ung thư tuyến tụy cũng có thể gây đau vùng lưng giữa, cơn đau giảm bớt khi nằm nghiêng. Ung thư gan thường khiến đau vùng lưng trên bên phải, gần vai. Trong nhiều trường hợp, đau lưng xuất phát từ các khối u di căn tới xương như ung thư cột sống, ung thư máu hoặc di căn từ dạ dày, đại tràng. Ở nữ giới, đau thắt lưng bất thường đôi khi liên quan tới ung thư buồng trứng, cổ tử cung hay vùng chậu, đặc biệt nếu đau rõ rệt hơn trong thời kỳ kinh nguyệt, khi quan hệ hoặc kèm bất thường vùng kín.

3. Đau vai kéo dài

Cơn đau vai không phải lúc nào cũng do chấn thương hay mang vác nặng. Nếu đã loại trừ các nguyên nhân thông thường mà đau vẫn âm ỉ, thậm chí nặng dần về đêm, cần cảnh giác. Nhiều nghiên cứu cho thấy ung thư phổi là thủ phạm phổ biến nhất gây đau vai, do khối u lan ra màng phổi hoặc chèn ép hệ bạch huyết. Một số ung thư khác như ung thư vú, gan cũng có thể dẫn đến biểu hiện này. Trường hợp hiếm gặp hơn là ung thư xương, đặc biệt ở xương bả vai.

Ảnh minh họa

Điểm khác biệt là đau vai liên quan tới ung thư thường không đáp ứng tốt với thuốc giảm đau thông thường, thậm chí tái phát nhanh chóng. Đáng chú ý, đau vai cũng có thể liên quan tới các bệnh lý nội tạng khác như sỏi mật, viêm túi mật hoặc bệnh tim mạch, nên tuyệt đối không được chủ quan.

Lưu ý, dù không phải mọi cơn đau đều đồng nghĩa với ung thư, nhưng đau bất thường, không tìm được nguyên nhân rõ ràng và kéo dài nhiều ngày thường là tín hiệu báo động của bệnh lý nghiêm trọng. Việc trì hoãn đi khám chỉ khiến bệnh thêm trầm trọng, giảm cơ hội điều trị hiệu quả.