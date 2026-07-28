Không phải xuất khẩu nông sản, Việt Nam đưa gần 28.000 hạt giống sang Ấn Độ để làm điều đặc biệt

Đây được xem là bước đi góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế và phát triển các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao.

Gần 28.000 hạt giống khoai tây thuộc 23 dòng giống khác nhau của Việt Nam vừa được cấp phép xuất khẩu sang Ấn Độ để phục vụ nghiên cứu.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cấp Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, cho phép xuất khẩu 27.952 hạt giống khoai tây (tên khoa học Solanum tuberosum) sang Ấn Độ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu.

Theo giấy phép, lô hàng gồm 23 dòng giống khoai tây khác nhau, mỗi dòng có số lượng từ 60 đến 3.936 hạt. Việc xuất khẩu sẽ được thực hiện qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giấy phép có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp và chỉ áp dụng cho lô hàng được phê duyệt.

Phục vụ nghiên cứu và chọn tạo giống

Toàn bộ số hạt giống được xuất khẩu lần này chỉ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu, không nhằm mục đích thương mại.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, việc trao đổi nguồn vật liệu di truyền giữa các quốc gia là hoạt động quan trọng trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Thông qua quá trình khảo nghiệm trong các điều kiện sinh thái khác nhau, các nhà khoa học có thể đánh giá khả năng thích nghi của từng dòng giống, từ đó phục vụ việc lai tạo những giống khoai tây có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu cũng như sâu bệnh.

Đây cũng là cơ sở để mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cấp phép xuất khẩu hạt giống khoai tây phục vụ nghiên cứu sang Ấn Độ, nguồn ảnh: Nông nghiệp hữu cơ.

Khoai tây hiện là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao trên thế giới. Tại Việt Nam, Lâm Đồng là vùng sản xuất rau, hoa và khoai tây lớn nhất cả nước, đồng thời là nơi tập trung nhiều hoạt động nghiên cứu, phát triển và bảo tồn nguồn gen cây trồng.

Việc đưa các dòng giống khoai tây ra nước ngoài để nghiên cứu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn giống, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo nội dung giấy phép, số giống cây trồng xuất khẩu lần này không thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng. Tuy nhiên, vật liệu giống phải được sử dụng đúng mục đích nghiên cứu và bảo đảm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nguồn nước, các sinh vật khác cũng như sức khỏe con người nếu bị sử dụng sai mục đích.

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng số giống cây trồng được phép xuất khẩu. Đồng thời, đơn vị phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cùng các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình xuất khẩu.

Sau khi hoàn thành việc xuất khẩu, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và tình hình sử dụng giống cây trồng về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo quy định.

Trong bối cảnh nông nghiệp đang hướng đến phát triển xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc tăng cường trao đổi nguồn vật liệu giống với các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các giống cây trồng có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng tốt hơn trong tương lai.