Không phải vì răng hỏng: Lý do khách hàng quay lại phòng khám nha khoa sau 5–7 năm

Điều gì khiến một người trao gửi nụ cười của mình cho cùng một bác sĩ trong suốt gần một thập kỷ? Là vì răng họ hỏng, hay vì họ đã tìm thấy một "điểm tựa" tin cậy giữa thị trường nha khoa đầy biến động?

"Răng vẫn tốt, ăn vẫn ngon" và lý do khách hàng quay lại sau 5-7 năm

Tại Platinum Dental, có những cuộc gặp gỡ được mọi người gọi là "ngày hội ngộ của niềm tin". Đó là khi một vị khách đẩy cửa bước vào, không phải với gương mặt lo âu của người đi tìm giải pháp cứu vãn, mà với một nụ cười rạng rỡ đã đồng hành cùng họ suốt 5 năm, 7 năm, hay thậm chí là từ những ngày đầu Platinum mới thành lập.

Chị L.N từng mang nỗi lo lớn với hàm răng nhiễm màu tetracycline nặng. Nhiều năm trước, chị đã gặp BS Lan Anh của Platinum Dental và quyết định thực hiện phục hình sứ toàn hàm. Sau hành trình ấy, nụ cười trắng sáng, tự tin giúp chị L.N rạng ngời hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sau nhiều năm răng sứ vẫn giữ được độ bền chắc, mô nướu khỏe mạnh, răng trắng sáng như mới.

Chị L.N hạnh phúc chia sẻ trong lần tái khám sau vài năm sử dụng răng sứ: "Nhiều người không nhận ra mình làm răng sứ, họ bảo trông men răng rất tự nhiên, rất hợp với khuôn mặt và màu da. Nhiều lúc chính mình cũng có cảm giác như chưa từng làm răng, ăn uống thoải mái, không đau, không bị gì hết. Cảm giác đi ra ngoài cười nói rất tự tin".

Sự hài lòng của những khách hàng "cũ" sau nhiều năm chính là lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao Platinum Dental Group là điểm đến của nhiều khách hàng là doanh nhân, nghệ sĩ và những người am tường về sức khỏe.

Khách hàng quay trở lại Platinum Dental để khám định kỳ vì sự tin tưởng, yêu mến

Sự cộng hưởng giữa Y đức và Công nghệ tiên phong

Vì sao răng làm tại Platinum có thể ổn định suốt nhiều năm? Đó là sự cộng hưởng giữa tay nghề bác sĩ, y đức và công nghệ tiên phong.

Platinum Dental vô cùng coi trọng chuyên môn, tay nghề và sự tận tâm của bác sĩ. Các phòng khám đều sở hữu đội ngũ y bác sĩ có tay nghề chuyên môn hàng đầu, tu nghiệp trong và ngoài nước và kinh nghiệm "thực chiến" trong nhiều năm. Có thể kể đến BS CKI Trần Lan Anh (Dr. Anna Tran) với hơn 18 năm kinh nghiệm chuyên sâu về nha khoa thẩm mỹ, được giới chuyên gia nhắc đến như một "Smile Designer" thực thụ. BS Lan Anh đã đưa khái niệm "thiết kế nụ cười cá nhân hóa" và "nha khoa chống lão hóa" về Việt Nam, giúp mỗi khách hàng tìm thấy phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình mà không cần xâm lấn quá mức; ThS.BS Dương Minh Tùng - chuyên gia Implant nổi tiếng với triết lý "bảo tồn răng thật tối đa". BS Tùng không chỉ làm chủ các kỹ thuật cấy ghép phức tạp nhất mà còn là người trực tiếp kiểm soát tính bền vững của mỗi trụ Implant thông qua hệ thống công nghệ số hiện đại…

Đội ngũ y bác sĩ hàng đầu với kinh nghiệm nhiều năm thực chiến của Platinum Dental

Cùng với đó, phòng khám đầu tư vào công nghệ - "trợ lý đắc lực" để hiện thực hóa những phác đồ điều trị khắt khe nhất, giúp độ chính xác cao nhất và răng điều trị bền vững nhất.

Trong đó, hệ thống T-Scan - công nghệ phân tích khớp cắn kỹ thuật số được xem là yếu tố then chốt. Thực tế, rất nhiều ca răng sứ hay Implant gặp vấn đề sau vài năm không phải do vật liệu kém, mà vì lệch khớp cắn. Khi lực nhai không phân bổ đều, một vài điểm chịu tải quá mức sẽ dẫn đến nứt sứ, lung lay trụ hoặc đau khớp thái dương hàm.

T-Scan cho phép đo lực nhai chính xác đến từng micromet. Dựa trên dữ liệu này, bác sĩ tinh chỉnh điểm chạm răng sao cho toàn bộ hệ thống nhai vận hành hài hòa – điều mà mắt thường gần như không thể làm được.

Công nghệ là một sự cộng hưởng giúp các ca điều trị tại Platinum đạt kết quả tốt nhất

Song song, Platinum Detntal áp dụng hệ thống lấy dấu PIC và quy trình số hóa CAD/CAM giúp hoàn thiện quy trình điều trị kỹ thuật số, giúp điều trị phục hình răng sứ được chính xác và nhanh chóng.

Nhưng công nghệ thôi là chưa đủ để giữ chân khách hàng suốt 5–7 năm. Nhiều người quay lại Platinum vì họ nhớ… lần đầu tiên mình từng bị bác sĩ từ chối.

Các bác sĩ và chuyên gia tại Platinum có một triết lý điều trị nhất quán: bảo tồn răng thật tối đa. Có những ca khách hàng chủ động đề nghị nhổ răng để làm Implant cho "nhanh gọn". Nhưng nếu chiếc răng đó còn khả năng giữ lại, bác sĩ sẵn sàng khuyên bệnh nhân điều trị bảo tồn, dù biết rằng việc này tốn nhiều công sức hơn và đem lại doanh thu ít hơn

Sự "khó tính" ấy có thể khiến khách hàng băn khoăn lúc đầu. Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại chiếc răng thật vẫn chắc khỏe, họ mới hiểu rằng: Một người bác sĩ tốt không chỉ là người làm ra nụ cười đẹp, mà là người có đủ bản lĩnh để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân.

Tại Platinum, kết thúc một ca điều trị chỉ là khởi đầu cho mối quan hệ dài hạn. Khách hàng được lưu trữ toàn bộ dữ liệu số, nhắc lịch tái khám định kỳ, bảo trì nụ cười và theo dõi lâu dài.

Chính sự đồng hành này khiến mỗi lần quay lại không còn cảm giác xa lạ mà giống một cuộc hẹn với người quen cũ hơn là một lần sử dụng dịch vụ y tế.

"Tôi rất thích quay đây thường xuyên để tái khám và làm sạch răng vì ở đây các bác sĩ và nhân viên đều rất thân thiện, chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình điều trị, mọi người đều động viên thường xuyên. Tôi rất hài lòng vì thời gian làm răng Platinum" - Thuỳ Phương - một vị khách gắn bó 6 năm tại Platinum chia sẻ.

Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Công ty TNHH Nha khoa Bạch Kim (Platinum Dental)

127 Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.