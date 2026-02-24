Không phải sữa, đây mới là rau giàu canxi gấp 5 lần trứng, rất sẵn vào mùa xuân

Mỗi độ xuân về, khi tiết trời ấm dần lên cũng là lúc những mớ thì là xanh non bắt đầu xuất hiện nhiều ở chợ. Loại rau quen thuộc này thường chỉ được xem như gia vị tạo mùi thơm cho món cá, nhưng ít ai biết rằng thì là lại là một “kho báu canxi” của mùa xuân.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tiến - chuyên gia dinh dưỡng - từng chia sẻ, nhiều người có thói quen nghĩ đến sữa khi muốn bổ sung canxi, nhưng thực tế không ít loại rau xanh theo mùa cũng chứa lượng canxi đáng kể, thậm chí cao hơn một số thực phẩm giàu đạm. Thì là là một ví dụ thú vị. Nếu được sử dụng đúng cách và kết hợp chế độ ăn đa dạng, rau xanh hoàn toàn có thể góp phần cải thiện mật độ xương và phòng ngừa loãng xương.

Trong 100g rau thì là tươi chứa khoảng 208mg canxi

Trung bình 100g rau thì là tươi có thể cung cấp khoảng 150mg canxi - cao gấp nhiều lần so với trứng (khoảng 25-30mg/100g) và tiệm cận lượng canxi trong một số sản phẩm sữa. Điều đáng nói là canxi trong rau xanh đi kèm với vitamin K, vitamin C, magie và kali - những vi chất hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương và tăng khả năng hấp thu canxi.

Không chỉ giàu canxi, thì là còn chứa flavonoid và tinh dầu tự nhiên như carvone, limonene - các hợp chất có tính chống oxy hóa và kháng viêm. Nhờ vậy, loại rau này không chỉ tốt cho xương mà còn có lợi cho hệ tiêu hóa và miễn dịch.

Vì sao canxi từ rau xanh lại đáng chú ý?

Nhiều người cho rằng canxi từ sữa mới dễ hấp thu nhất. Thực tế, khả năng hấp thu canxi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vitamin D, vitamin K, tỷ lệ oxalate trong thực phẩm và tình trạng đường ruột. Rau thì là có hàm lượng oxalate không quá cao như rau bina, do đó mức độ cản trở hấp thu canxi thấp hơn.

Bên cạnh đó, thì là giàu vitamin K - vi chất quan trọng giúp kích hoạt osteocalcin, một protein tham gia gắn canxi vào xương. Điều này giúp quá trình tạo xương diễn ra hiệu quả hơn, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Vào mùa xuân, khi cơ thể chuyển giao giữa các mùa, việc bổ sung thực phẩm giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường đề kháng và hạn chế tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Nhờ hàm lượng canxi và các khoáng chất như mangan, magie dồi dào, rau thì là giúp hỗ trợ củng cố độ bền của xương và phòng ngừa loãng xương.

Không chỉ tốt cho xương, còn hỗ trợ tiêu hóa

Trong Đông y, thì là có vị cay nhẹ, tính ấm, giúp hành khí, kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng. Tinh dầu trong thì là có thể kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ phân giải thức ăn, đặc biệt là các món nhiều đạm như cá, thịt.

Đây cũng là lý do vì sao thì là thường được dùng trong các món cá - không chỉ để tăng hương vị mà còn giúp giảm cảm giác tanh và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Với người cao tuổi - nhóm đối tượng có nguy cơ thiếu canxi và loãng xương cao - việc bổ sung thì là trong bữa ăn mùa xuân vừa giúp tăng lượng canxi tự nhiên, vừa cải thiện cảm giác ăn ngon miệng.

Thì là rất dễ kết hợp trong nhiều món ăn gia đình. Nếu biết tận dụng đúng mùa, bạn có thể biến loại rau này thành “nhân vật chính” thay vì chỉ dùng làm gia vị.

Hàm lượng canxi trong thì là cao gấp khoảng 4 lần so với rau lang (48mg/100g) hoặc cải bó xôi (49mg/100g)

1. Trứng hấp thì là

Thay vì chỉ đánh trứng đơn thuần, bạn có thể trộn trứng với thì là thái nhỏ, thêm chút nước ấm và hấp cách thủy. Món ăn mềm, thơm, dễ tiêu, phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Sự kết hợp này giúp bổ sung cả canxi từ thì là lẫn protein chất lượng cao từ trứng.

2. Canh thì là nấu tôm hoặc nghêu

Tôm và nghêu đều giàu canxi và kẽm. Khi nấu cùng thì là, món canh không chỉ thanh mát mà còn tăng cường khoáng chất cho cơ thể. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa cơm mùa xuân nhẹ nhàng.

3. Chả cá thì là

Thì là băm nhỏ trộn vào chả cá giúp tăng hương thơm và hỗ trợ tiêu hóa đạm từ cá. Món này vừa giàu omega-3, vừa bổ sung thêm canxi thực vật.

4. Thì là xào thịt bò hoặc đậu phụ

Nếu muốn tăng lượng canxi từ thực vật, bạn có thể kết hợp thì là với đậu phụ - nguồn canxi dồi dào từ đậu nành. Món ăn vừa đậm vị, vừa cân bằng dinh dưỡng.

5. Salad thì là trộn sữa chua

Ở một số nước, thì là được dùng trong salad hoặc trộn cùng sữa chua, chanh và dầu ô liu. Cách ăn này giúp giữ nguyên vitamin và khoáng chất, phù hợp với người ăn thanh đạm.

Ai nên tăng cường ăn thì là?

- Phụ nữ tiền mãn kinh và sau mãn kinh - nhóm dễ mất xương.

- Người cao tuổi có nguy cơ loãng xương.

- Trẻ em trong giai đoạn phát triển chiều cao.

- Người ít uống sữa hoặc không dung nạp lactose.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng rau thì là không thể thay thế hoàn toàn các nguồn canxi khác. Một chế độ ăn đa dạng gồm sữa, hải sản nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, hạt và rau xanh mới giúp đảm bảo đủ nhu cầu canxi hằng ngày.

Thay vì chỉ nghĩ đến sữa khi muốn bổ sung canxi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ những bó rau xanh giản dị trong gian bếp. Đôi khi, nguồn dưỡng chất quý giá lại nằm ở chính những thực phẩm quen thuộc và dễ tìm nhất của mùa xuân.