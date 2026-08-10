Không phải Sa Pa, 'thiên đường săn mây' Việt Nam lần đầu được thế giới gọi tên: Sánh vai Nhật Bản

Từ điểm đến quen thuộc của dân mê xê dịch, "thiên đường săn mây" vùng Tây Bắc đang có bước tiến mới đáng chú ý.

"Thiên đường săn mây" từng được truyền thông quốc tế chú ý

"Thiên đường săn mây" Tà Xùa (Sơn La) vừa được World Travel Awards (WTA) đưa vào danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026" - Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026.

Theo danh sách chính thức của World Travel Awards, Tà Xùa cạnh tranh cùng hàng loạt điểm đến của châu Á gồm Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia), Taipei (Đài Loan, Trung Quốc) và Ninh Bình của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tà Xùa xuất hiện trong danh sách đề cử của giải thưởng này.

"Thiên đường săn mây" Tà Xùa (Sơn La) vừa được World Travel Awards (WTA) đưa vào danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026". (Ảnh: Vigotrip)

Việc một xã vùng cao của Sơn La đứng chung danh sách với những địa danh du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với du lịch địa phương.

World Travel Awards được tổ chức thường niên từ năm 1993 và có nhiều hạng mục dành cho các điểm đến, khách sạn, hãng hàng không cũng như doanh nghiệp trong ngành du lịch trên toàn thế giới.

Tà Xùa hiện mới dừng ở vị trí ứng viên. Kết quả cuối cùng của hạng mục sẽ được xác định sau quá trình bình chọn.

Trên thực tế, trước khi xuất hiện tại World Travel Awards, Tà Xùa đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của truyền thông nước ngoài.

Trước khi xuất hiện tại World Travel Awards, Tà Xùa đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của truyền thông nước ngoài. (Ảnh: PYS Travel)

Đầu năm 2026, Tà Xùa là địa điểm duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do NDTV của Ấn Độ lựa chọn.

Theo thông tin được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn lại, NDTV mô tả Tà Xùa là "thiên đường săn mây" của Việt Nam. Một trong những yếu tố khiến điểm đến này gây ấn tượng là cảnh quan còn tương đối nguyên sơ và chưa bị thương mại hóa quá mạnh.

Tà Xùa nằm ở vùng núi cao của Sơn La. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết khu vực này nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, sở hữu phong cảnh núi non hùng vĩ và khí hậu mát mẻ.

Đặc biệt, những biển mây trắng dày đặc xuất hiện giữa các thung lũng và sườn núi đã tạo nên thương hiệu riêng cho Tà Xùa. Từ tháng 11 đến khoảng tháng 3 thường là giai đoạn địa phương bước vào mùa săn mây, thu hút đông đảo du khách đến ngắm bình minh và tìm kiếm những biển mây phủ kín núi rừng.

Tà Xùa là địa điểm duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do NDTV của Ấn Độ lựa chọn. (Ảnh: Traveloka)

Trong số những địa điểm quen thuộc có Sống lưng khủng long Háng Đồng, nơi con đường nhỏ chạy dọc theo sống núi, hai bên mở ra những thung lũng sâu. Ngoài ra còn có Mỏm Cá Heo, cây cô đơn, Đỉnh Gió, thảo nguyên và vùng chè Shan tuyết cổ thụ.

Không giống Sa Pa với hệ thống dịch vụ du lịch đã phát triển mạnh trong nhiều năm, sức hút của Tà Xùa lâu nay phần lớn đến từ trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên: ngủ tại những homestay trên sườn núi, thức dậy giữa biển mây hay đi qua các cung đường vùng cao để khám phá đời sống của đồng bào Mông.

Du lịch đang đem lại nguồn thu ngày càng lớn

Sức hút của Tà Xùa cũng thể hiện qua những con số du lịch gần đây.

Theo Báo Sơn La, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Tà Xùa đón khoảng 56.000 lượt khách, đạt 46,7% kế hoạch cả năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 54 tỷ đồng.

Sức hút của Tà Xùa lâu nay phần lớn đến từ trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Địa phương hiện có 148 hộ kinh doanh dịch vụ, trong đó 88 hộ làm dịch vụ lưu trú cộng đồng, với khả năng phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày đêm.

Năm 2026, Tà Xùa đặt mục tiêu đón khoảng 120.000 lượt khách và đạt doanh thu du lịch khoảng 120 tỷ đồng.

Năm 2026, Tà Xùa đặt mục tiêu đón khoảng 120.000 lượt khách và đạt doanh thu du lịch khoảng 120 tỷ đồng. (Ảnh: Vietrek Travel)

Trước đó, năm 2025, địa phương đón khoảng 130.000 lượt khách, trong đó có 3.180 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 75 tỷ đồng.

Du lịch cũng đang dần trở thành sinh kế mới của người dân địa phương. Nhiều hộ trước đây chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nay chuyển sang kinh doanh homestay, ăn uống, vận chuyển hoặc cung cấp các sản phẩm bản địa phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, những biển mây trắng dày đặc xuất hiện giữa các thung lũng và sườn núi đã tạo nên thương hiệu riêng cho Tà Xùa. (Ảnh: Phuotvivu)

Tuy nhiên, việc lượng khách tăng nhanh cũng đặt Tà Xùa trước những bài toán về hạ tầng, môi trường, quản lý xây dựng và chất lượng dịch vụ. Chính quyền địa phương xác định muốn phát triển lâu dài cần vừa nâng chất lượng trải nghiệm, vừa bảo vệ cảnh quan và bản sắc văn hóa - những yếu tố đang tạo nên sức hấp dẫn khác biệt của vùng đất này.

Từ một địa danh chủ yếu được truyền tai trong cộng đồng mê săn mây, Tà Xùa đang dần xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đề cử tại World Travel Awards 2026 vì thế không chỉ mở thêm cơ hội quảng bá cho một "thiên đường săn mây" của Việt Nam mà còn đặt ra bài toán giữ được vẻ nguyên sơ khi ngày càng nhiều du khách tìm đến.

Theo World Travel Awards; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Báo Sơn La