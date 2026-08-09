Bé trai 11 tuổi mất tích suốt 13 ngày, hơn 1.000 người tìm kiếm rồi phát hiện dấu vết khó tin

Bé trai mất tích suốt 13 ngày, khiến hơn 1.000 người phải chạy đua tìm kiếm giữa vùng rừng núi rộng lớn.

Bé trai mất tích giữa vùng rừng rộng hơn 7.000 mẫu

Bé trai 11 tuổi ở huyện Hoài Tập, thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bất ngờ mất tích vào chiều 18/5. Theo China News, bé sống cùng gia đình tại thôn An Hoa, thị trấn Thi Động. Em chậm phát triển trí tuệ, gặp khó khăn về ngôn ngữ và không thể giao tiếp bình thường như những trẻ cùng tuổi. Trước khi mất tích, em vẫn chơi quanh khu vực gần nhà như thường lệ.

Ban đầu, người thân nghĩ bé chỉ đi đâu đó gần nhà nên chia nhau tìm kiếm. Nhưng nhiều giờ trôi qua vẫn không thấy em trở về.

Đến sáng hôm sau, sự việc được trình báo cảnh sát và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn lập tức được triển khai.

Khó khăn đầu tiên là khu vực quanh nhà hầu như không có camera giám sát và cũng không có nhân chứng nhìn thấy bé trai đã đi theo hướng nào.

Phía sau khu dân cư lại là vùng rừng núi rộng hơn 7.000 mẫu Trung Quốc, cây cối dày đặc, nhiều đường mòn và ngã rẽ. Sau khi thu thập thông tin từ người dân, cảnh sát nhận định đứa trẻ có khả năng không đi xuống khu dân cư mà tiến sâu hơn vào núi.

Phạm vi tìm kiếm vì thế liên tục được mở rộng.

Khó khăn đầu tiên là khu vực quanh nhà hầu như không có camera giám sát và cũng không có nhân chứng nhìn thấy bé trai đã đi theo hướng nào. (Ảnh: Sohu)

Cảnh sát, lực lượng cứu hộ, cán bộ địa phương, kiểm lâm và người dân chia thành nhiều nhóm để rà từng khu vực. Chó nghiệp vụ và hàng chục lượt máy bay không người lái cũng được huy động hỗ trợ tìm kiếm. Theo HK01 dẫn thông tin từ phía cảnh sát Quảng Đông, tổng cộng hơn 1.000 lượt nhân lực đã tham gia chiến dịch kéo dài 13 ngày.

Thời tiết khiến mọi việc càng trở nên khó khăn.

Những ngày bé mất tích, khu vực liên tục có mưa. Đường núi trơn trượt, nhiều nơi không có sóng điện thoại, trong khi nước mưa làm xóa dấu chân và cuốn trôi mùi mà chó nghiệp vụ có thể lần theo.

Một chú chó nghiệp vụ tên "Truy Phong" được cho ngửi quần áo của bé từ ngày thứ hai rồi lần theo dấu mùi vào núi. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến dấu vết ngày càng nhạt.

Ngày thứ ba rồi ngày thứ năm, thứ mười lần lượt trôi qua.

Bé trai vẫn bặt vô âm tín.

Ngày thứ 12, một người hái thuốc nhìn thấy thứ bên đường

Bước ngoặt bất ngờ xuất hiện vào ngày 29/5.

Một người dân lên núi hái dược liệu đi qua con đường vắng sâu trong rừng thì phát hiện một chiếc quần bẩn nằm bên đường.

Vị trí này đã cách nhà bé khoảng 8 km.

Người đàn ông lập tức báo cho gia đình và lực lượng chức năng. Cha mẹ bé được đưa tới nhận dạng và xác nhận chiếc quần đúng là của con mình.

Sau gần hai tuần không có manh mối rõ ràng, vật dụng nhỏ này lập tức thay đổi toàn bộ hướng tìm kiếm. (Ảnh: Sohu)

Sau gần hai tuần không có manh mối rõ ràng, vật dụng nhỏ này lập tức thay đổi toàn bộ hướng tìm kiếm.

Cảnh sát khoanh vùng khu vực bán kính khoảng 4-5 km quanh nơi phát hiện chiếc quần và tổ chức rà soát lại. Chó nghiệp vụ Truy Phong cũng được đưa tới. Lần này, con vật liên tục cúi đầu lần theo dấu mùi rồi tiến sâu hơn vào núi.

Đến ngày thứ 13, khi tới một khe núi khuất, chú chó đột nhiên phản ứng mạnh, muốn lao xuống phía dưới và sủa liên tục.

Người huấn luyện nhìn theo hướng đó. Chỉ cách ông khoảng 2-3 m, một đứa trẻ đang nằm trong đám cỏ cạnh con suối. Đó chính là bé trai mất tích suốt 13 ngày.

Điều khiến những người tìm kiếm bất ngờ

Khi được phát hiện, bé gầy đi rõ rệt, cơ thể có nhiều vết muỗi đốt và trầy xước do cây bụi nhưng vẫn tỉnh táo. Điều khiến nhân viên cứu hộ xúc động là ngay khi nhìn thấy họ, em vẫn mỉm cười rồi ôm chặt lấy cổ người cứu mình.

Cảnh sát sau đó phát hiện quanh nơi bé nằm có phần quả dại đã ăn, những tảng đá và lá chuối lớn. Nhà chức trách cho rằng do lớn lên gần vùng núi và từng lên rừng trước đó, em có một số kỹ năng sinh tồn cơ bản giúp cầm cự trong những ngày mất tích.

Khi được phát hiện, bé gầy đi rõ rệt, cơ thể có nhiều vết muỗi đốt và trầy xước do cây bụi nhưng vẫn tỉnh táo. (Ảnh: Sohu)

Sau khi được tìm thấy vào ngày 30/5, bé được nhân viên cứu hộ bế xuống núi và đưa đi kiểm tra sức khỏe. Ngoài một số vết trầy ở chân và tình trạng suy yếu sau nhiều ngày ngoài trời, các dấu hiệu sinh tồn của em nhìn chung ổn định.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 13 ngày vì thế kết thúc bằng một kết quả mà gia đình và những người tham gia cứu hộ đã chờ đợi suốt gần hai tuần.

Theo CCTV, CNR, Guangdong Public Security