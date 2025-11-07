Không phải mê tín: Phòng ngủ to mấy cũng không được đặt 5 vật “phản chủ” này nếu không muốn sức khỏe sa sút

Phòng ngủ là không gian chúng ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời để nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể hồi phục năng lượng mà còn giúp tinh thần tỉnh táo, sẵn sàng cho công việc và cuộc sống mỗi ngày.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được giấc ngủ trọn vẹn. Theo “Sách Trắng về Sức khỏe Giấc ngủ của Người dân Trung Quốc năm 2024”, các vấn đề về giấc ngủ đã trở thành một trong năm mối lo sức khỏe hàng đầu của người dân ở đất nước này.

Khảo sát cho thấy, 59% người được hỏi có triệu chứng mất ngủ, trong khi chỉ 19% người không gặp bất kỳ rối loạn giấc ngủ nào. Việc không thể ngủ ngon kéo dài ngày này qua ngày khác sẽ khiến cơ thể suy kiệt, tinh thần giảm sút và sức khỏe dần bị bào mòn.

Mất ngủ có thể đến từ nhiều nguyên nhân: sức khỏe thể chất, áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, hoặc đôi khi chỉ là do chính không gian ngủ của bạn. Nếu bạn thường xuyên trằn trọc, khó ngủ, rất có thể phòng ngủ đang chứa những vật dụng “phản chủ”.

Dưới đây là 5 món đồ không nên đặt trong phòng ngủ, bởi chúng có thể là thủ phạm âm thầm khiến bạn mất ngủ mỗi đêm.

1. Hoa tươi có mùi hương nồng

Nhiều người thích đặt hoa tươi trong phòng ngủ vì hương thơm dễ chịu có thể giúp tinh thần thư giãn. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng phù hợp. Một số loại hoa có mùi hương quá nồng, như hoa ly, có thể kích thích hệ thần kinh, khiến bạn tỉnh táo thay vì thư giãn. Ngoài ra, hoa lan, thuỷ tiên, cẩm tú cầu, trúc đào, tulip cũng không nên đặt trong phòng ngủ.

Đặc biệt, thân tulip chứa độc tính nhẹ; khi đặt trong không gian kín quá lâu, có thể khiến người hít phải cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Nếu yêu thích hoa, bạn có thể đặt chúng ở ban công hoặc phòng khách, nơi thông thoáng hơn. Còn phòng ngủ nên giữ không khí trong lành, nhẹ nhàng để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

2. Thú nhồi bông và đồ chơi vải

Không ít người, đặc biệt là trẻ nhỏ thích ôm thú nhồi bông khi ngủ, bởi cảm giác mềm mại mang lại sự an tâm. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Các loại thú nhồi bông rất dễ bám bụi và tích tụ vi khuẩn. Chúng trở thành “ngôi nhà” lý tưởng cho bọ ve, mạt bụi (mụn rệp)... những sinh vật nhỏ bé sống nhờ vào tế bào da chết và mồ hôi con người.

Bọ ve không chỉ gây dị ứng, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch da. Một số sản phẩm giá rẻ còn sử dụng bông tái chế hoặc “bông đen” chứa formaldehyde (chất gây ung thư), làm tăng nguy cơ tổn hại đường hô hấp.

Vì vậy, nếu muốn ngủ ngon và an toàn, bạn nên hạn chế để thú nhồi bông trên giường. Ngoài ra, nên thay ga giường, vỏ chăn gối 2 tuần/lần, bởi đây là chu kỳ sinh sản cao điểm của bọ ve, giúp giữ giường ngủ luôn sạch sẽ, khô thoáng.

3. Thiết bị điện tử

Thói quen xem điện thoại trước khi ngủ gần như đã trở thành “bệnh chung” của nhiều người. Nhưng bạn có nhận ra rằng càng xem, bạn càng tỉnh táo, thậm chí đến khuya vẫn không thể chợp mắt?

Các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, TV phát ra ánh sáng xanh (blue light) – loại ánh sáng có bước sóng ngắn, kích thích mạnh vào võng mạc, ức chế quá trình tiết melatonin, hormone giúp điều hòa giấc ngủ.

Điều này khiến não bộ “hiểu nhầm” rằng vẫn đang ban ngày, từ đó khó đi vào giấc ngủ và dễ tỉnh giấc giữa đêm.

Mặc dù mức bức xạ của các thiết bị này khá nhỏ, không gây hại nghiêm trọng, nhưng đối với người có giấc ngủ nông, việc đặt điện thoại cạnh đầu giường vẫn nên tránh. Cách tốt nhất là đặt thiết bị xa giường, tắt mạng hoặc để chế độ máy bay trước khi ngủ.

4. Gương soi đối diện giường

Nhiều gia đình bố trí gương trong phòng ngủ, đặc biệt là gắn trên tủ quần áo hoặc bàn trang điểm. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và cả yếu tố tâm lý, gương đối diện giường ngủ là điều nên tránh.

Trong đêm, khi tỉnh dậy và bất ngờ thấy hình phản chiếu của chính mình, con người dễ giật mình hoặc lo lắng vô thức, làm giấc ngủ bị gián đoạn. Người lớn tuổi còn cho rằng gương chiếu vào giường mang điềm xấu, ảnh hưởng đến năng lượng tích cực trong phòng.

Nếu cần sử dụng gương trong phòng ngủ, bạn có thể chọn loại gương ẩn (gắn trong cửa tủ) hoặc che lại bằng rèm khi ngủ, vừa đảm bảo tiện dụng vừa giúp tâm lý an yên.

5. Thảm lông dài

Thảm lông dài khiến không gian phòng ngủ trở nên ấm áp, sang trọng, nhưng thực tế đây lại là nguồn tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn.

Do đặc tính sợi dày và khó làm sạch, loại thảm này dễ hút ẩm, giữ bụi và nấm mốc, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng. Với những người bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn hoặc da nhạy cảm, việc sử dụng thảm lông dài có thể khiến triệu chứng trầm trọng hơn.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên tránh trải thảm lông trong phòng ngủ. Thay vào đó, có thể sử dụng thảm ngắn sợi, dễ vệ sinh và thường xuyên mở cửa sổ để không khí lưu thông, giữ phòng luôn sạch và thoáng.

